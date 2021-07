Fue una de esas cosas que pasan. Bueno, debo decir que a mí no me ocurren muy a menudo, por no decir que en realidad ha sido la primera vez y que de hecho seguramente la última. De momento. De hecho si tuviera que contar cómo empezó todo, no tendría más opción que hacerlo desde el principio. «Toma, pues claro», pensarán ustedes. Bueno, así lo han querido: era yo una ameba en los santos cojones de mi padre cuando se dio la voz de alarma.

No, ahora en serio, era una tórrida tarde de julio en Murcia y los únicos subnormales que no nos habíamos ido a la playa éramos el Látigo y yo, que por aquel entonces compartíamos piso. Yo estaba dedicando la tarde a chapotear en la piscina casera que mi sudor había formado en el sofá cuando escuché las chanclas por el pasillo. «Por Dios, sí», pensé, «lo que sea y donde sea pero no se puede estar peor que aquí». Móvil en mano me informó que Olvido estaba en la ciudad y quería ver a «sus dos redactores favoritos». Olvido era el primer apellido de Santi Olvido Sánchez, que decidió que era mejor hacerse llamar por su primer apellido, al ser Santi un nombre demasiado abundante. Una buena decisión, según mi entender. Como la que tomó el día que se fue a terminar las prácticas de la carrera a Madrid, por más que me jodiera en las tripas reconocerlo.

La cosa es que allá nos fuimos. Aquel día la tarde dio paso a la noche y la noche dio paso a la madrugada (fíjate tú) y entre ires y venires nos dieron las 3 de la mañana. La Olvido iba enchufada y más que recogerse lo que tenía era ganas de acabarse unos ‘rastrojos’ de cristal que se había traído de los madriles en una bolsica verde. Lo propio, argumenté yo, era volcarlo directamente en un mini y hacer una buena ‘ronda hippie’, como si fuésemos universitarios otra vez, que al fin y al cabo de aquello iba la reunión, parece ser. Y de ahí con las mismas pues al Musik porque eran dos contra uno en el tema de irnos a la REM, que siempre es mi apuesta para esas horas.

En fin, os oleréis la tostada porque es de pringá. La Olvido se me restregaba por todas partes en mitad de la pista de baile, que estaba prácticamente vacía, y el Látigo había ido a mear, así que yo le pasé la mano con actitud ciertamente libidinosa por la pierna. Quise decirle algo así como: «No te me pongas así con la que llevamos porque tal», pero no me dio oportunidad, limitándose ella a cogerme la mano y metérsela en la entrepierna por debajo del vestido. Y yo, pues bueno, que vale, que estupendísimo. Como estaba yo en aquellas luchas contra mi educación machista que cualquier hombre moderno debe emprender en algún momento, quise también decirle que si estaba segura. Por aquello del alcohol y las drogas. Pero eso quedó en nada en cuanto el Látigo vino del baño y no le dejó ni encogerse de hombros de sorpresa al chaval, enganchándole de la pechera y atrayéndolo a la fiesta. Vamos, que ella tuvo claro a qué venía aquel día.

No puedo dar mucho detalle del asunto en sí, que ocurrió en el salón con los dos colchones de las habitaciones puestos a modo de gran cama redonda y la mesa contra la pared, no tanto por ser yo un caballero -que bueno- ni pudoroso -que algo más- si no por la que llevaba en la sesera, que esa sí. Pero sé que ocurrió mientras yo estaba en el baño. Lo sé porque tardé un poco más de la cuenta, entre que conseguí cambiar la cañería de mi aparato reproductor a la de miccionar y porque me eché un discurso al espejo al estilo de «venga, Manuel, que aún no has cumplido 30 y tú tres seguidos echas por lo que más quieras». La cosa es que cuando salí asistí a un espectáculo totalmente horrible.

Entre gemidos y sudor, y juraría que una especie de humo como de ciencia ficción, mis dos amigos se estaban fundiendo el uno con el otro. Sin dejar el tejemaneje principal en ningún momento, aquel revoltijo de brazos y piernas se fue juntando en una sola masa ante mi estupefacción y mi más profundo y sincero asco. No sé cómo narices conseguí salí de allí sin vomitar, pero tengo claro que todo el devenir del asunto habría sido diferente si, como los americanos, hubiese tenido un arma en el piso, porque les habría vaciado un cargador encima aliviando lo que yo creía que era su sufrimiento (por los ruidos que hacían). Sin embargo los ruidos procedían de que seguían aliviándose. Qué puto asco. Aún tengo pesadillas con esa imagen.

Después de aquello intenté volver a verles, no crean. Igual que otros. Pero ver a aquel cuerpo bobalicón fundido en uno solo, siempre unidos por las manos, y pensar que algún día fueron lo que fueron me provocaba náuseas terribles. No tardaron en aislarse también del resto del mundo y mi único contacto con ellos era a través de las fotos que subían a Instagram. De viaje, cocinando, saliendo a cenar un sábado noche y volviendo antes de las 12... y siempre juntos en ese cuerpo. Creo que hasta se compraron una casa. Qué pena, macho.