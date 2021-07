Cancha y gasolina es la canción de Sofía Ellar que surge de los miedos y la ansiedad. La artista ‘vuelve a despegar’ con una gira que llega esta noche a Murcia dentro del ciclo de conciertos de ‘Las Noches del Malecón’. Sofía ha sido una de las pocas artistas nacionales que no ha parado de hacer conciertos desde la pandemia a pesar de las limitaciones porque, tal y como ella asegura, hay que disfrutar del momento y saber adaptarse.

Su canción Cancha y gasolina habla de miedos y ansiedad, ¿cómo surge?

Surge en el momento final de la cuarentena después de estar cansados, como estamos todos. Yo creo que fue un momento de debilidad, de tanto luchar, tener la responsabilidad de las redes sociales e ir tirando de la gente; llega un punto en el que una se desploma. Ocurren una serie de cosas y tocas fondo y, a partir de ahí, solo se puede remontar hacia la felicidad. Es una canción que sale tras un momento de debilidad personal y profesional. Cancha y gasolina tira al positivismo, venciendo a los miedos, ansiedad, depresión, llámalo equis.

Pronto saldrá su nuevo disco titulado Libre, ¿por qué ha escogido este nombre?

La libertad siempre me ha definido mucho como persona y como artista. Mi primer disco, Seis peniques, hacía referencia a esa libertad, primero ese penique inglés ¡UK a tope! juega con la ironía del precio que hay que pagar para ser libre, es ridículo. Es el mismo mensaje, pero transformado a otro momento de mi vida pero Sofía sigue siendo igual de libre desde que empecé mi carrera hasta el día de hoy. Hay momentos en los que te roban la libertad o tú permites que te la roben, ya he tocado el fondo suficiente en mi vida y ahora vuelvo a despegar como ave fénix.

Será un disco diferente con un personaje durante tres canciones que luego se transforma...

Sí, haremos una previa con un personaje porque a mi me gusta mucho liarla y luego ya volveremos siendo otra vez Sofía con un disco donde ya me vuelvo a encontrar y ser yo. Primero haremos un paso previo con un juego divertido en el que el personaje se va metiendo en otro estilo musical, pero que finalmente vuelve al punto de partida con el estilo que más me caracteriza. La Sofía libre.

¿Hará un papel?

Sí, un papel que siempre me ha gustado hacer. Es como parafrasear lo que me ha ocurrido echando la vista atrás. Hace siete meses hubo una transformación en Sofía que todas las personas vivimos. Todos nos reconstruimos, pasamos fases y nos vamos reinventando. Lo importante es saber volver a la cuna, a la raíz de todo manteniendo la esencia y ¡vamos a volver a ella!

¿Veremos un adelanto del disco pronto?

De momento ya he grabado un videoclip en mi querido norte, muy especial para mí. Dentro de poco sabréis cositas.

Actúa en Murcia esta noche, ¿cómo está siendo volver a los escenarios e interactuar con el público?

En mi caso no ha pasado mucho tiempo porque el año pasado fui una de las pocas afortunadas que pudo seguir girando, por supuesto con las condiciones y los aforos limitados a los que tenemos que enfrentarnos y que, evidentemente, no nos salen los números. Hay que estar más que nunca por amor al arte y ser responsable con el equipo que una lleva hacia delante, somos muchas bocas que tenemos que ser alimentadas. Como líder del proyecto tengo que estar en los momentos buenos, pero en los malos también. Hemos echado de menos los escenarios con el pelotón y el mogollón que, por supuesto, no tienen nada que ver con la gente con la mascarilla, sentada y bailando con los pies. Hay que disfrutar de la vida en cada momento y saber adaptarse.

Gestiona su carrera profesional de forma independiente...

He conocido a mucha gente muy interesante. Siempre he sido por definición una persona a la que le gusta escuchar y hablar está muy bien, pero cuando escuchas a alguien que tiene experiencia por los años y la sabiduría, es interesante sentarte a escuchar. También leer mucho y tratar de aprender de cada sitio y cada día que estás vivo sobre este planeta. He tenido muchas propuestas muy interesantes de las cuales me he planteado qué decisión tomar y si delegar al abanico industrial, un mecanismo que ya existe y funciona de maravilla. Pero siempre ha habido algo que trasciende todo tipo de cosas que está dentro de mí y es la motivación a seguir adelante con mi sueño, que nació a partir de un trabajo de fin de grado. Es una meta mía, personal, aunque no descarto en ningún momento ponerme en manos de una persona con una estructura más tradicional, porque tengo muchos amigos en la industria, tiempo al tiempo.

Destaca su popularidad en Instagram, ¿qué aporta la red social a su carrera?

Yo creo que lo ha sido todo. Tal y como yo he gestionado y planteado mi carreara desde el principio, no hubiese sido posible sin la existencia de estas redes sociales o el momento en el que estaban que eran la novedad. A priori, Instagram no era una plataforma pensada para los músicos. Sin embargo, a mi me funcionó de alguna forma. Al principio, la plataforma te dejaba hacer vídeos de tan solo 15 segundos, era un reto muy grande y a mí donde me pongas un reto, allá que voy de cabeza porque lo llevo en la sangre. No puedo estar más agradecida al apoyo y cariño que he recibido de toda la gente, una familia virtual que formamos durante tantos años y a la que se están sumando cada vez más personas. Es un gusto, me siento superafortunada y ojalá no los perdamos nunca.