Tras darse a conocer mediante redes sociales publicando vídeos de humor, Juan Amodeo prefiere el escenario para hacer una crítica social más dura. No encuentra nada como el teatro para recibir las carcajadas de su público cuando le hace ver que todo el mundo es mala persona con su espectáculo El Juicio Final. Esta noche lo presenta en ‘Las Noches del Malecón’.

Publica vídeos en Instagram casi a diario, ¿de dónde surge la cantidad de temas que le inspiran?

La verdad que surgen del día a día. Ahora estoy subiendo dos vídeos al día y creo que cuantas más cosas pasen en el mundo, más hay para hacer humor. Observo desde el comportamiento de mis amigos hasta lo que se ve en redes sociales.

¿Se ha podido convertir en una obligación el hecho de ‘tener que’ subir un vídeo?

Hubo una época en la que sí, sobre todo hace tres o cuatro años, ya me había hecho un nombre en las redes sociales y la gente sabía que subía un vídeo al día, pasé un momento en el que lo veía como una obligación, pero ahora ya no. Desde el confinamiento lo veo como un modo de diversión más, ya lo hago incluso más por mí que por la gente.

Hemos visto apariciones de su madre muchas veces en los vídeos, ¿a ella le gusta aparecer o se lo tiene que pedir?

Sí (ríe). A ella le gusta, la verdad. Al principio no le gustaba nada, pero con el tiempo ella se ve que le gusta a la gente, porque a la gente le encanta que participe mi madre, pues ella ahora está cada dos por tres diciéndome ‘oye, ¿cuándo vamos a hacer un vídeo?’ Al final, me lo pide ella más que yo. Me tengo que hacer vídeos de madre solo para que salga ella.

¿Hay algún tema que no le gusta tocar por si alguien se ofende o no encuentra el humor?

Sí, en las redes sociales al final es complicado no ofender a alguien porque somos tantos que cada uno tiene su punto de vista, su opinión y encima todo el mundo tiene un bagaje de su vida que todos pueden verse ofendidos por algo. Yo intento tocar todos los temas, pero de una forma que no ofenda, por lo menos en redes sociales, porque en el espectáculo ya es otra cosa. Intento evitar temas políticos porque hay demasiada crispación en el ambiente como para crear más.

¿Qué diferencia encontramos en su espectáculo?

Los vídeos de Instagram son un poco las situaciones que vivimos en el día a día, una crítica social digamos más suave. En el espectáculo es otro Juan. Un Juan más maduro que hace una crítica social mucho más dura, me meto en todos los charcos que puedo y más y, de hecho, intento que todo el mundo se sienta incómodo mediante la risa para sacar todos los miedos que llevamos dentro de reírnos de una cosa o de otra. Muchas veces tenemos miedo a reírnos por algo que nos haga gracia, por ejemplo mi prima pequeño iba con un helado y se caía al suelo y yo para mí decía ‘ahora te jodes que te estabas comiendo un helado y yo no puedo porque estoy haciendo la operación bikini’. ¡Esas cosas y muchas más!

En su espectáculo El Juicio Final pretende que nos demos cuenta de que todos somos malas personas, ¿cómo logra eso?

(Ríe) Claro, realmente todo el mundo. A lo largo de 24 horas que tiene el día, hay por lo menos 2 o 3 minutos que algo malo se te viene a la mente. Yo lo que intento en el espectáculo es que no te sientas mal por ello, como cuando alguien te quita un aparcamiento que estás a punto de coger y en ese momento piensas ‘ojalá se le pinche la rueda y no pueda volver a su casa’.

Es difícil recnocer que somos malas personas, ¿verdad?

Sí (ríe). Mediante la risa todo es más llevadero, incluso ser mala persona.

El 13 es su número y casualmente actúa en Murcia un martes 13. En su caso no le dará mala suerte, ¿no?

¡Qué va! Me falta llevar un pañuelo amarillo, que es mi color favorito. Es una pedazo de casualidad, la gente al martes 13 le tiene mucho miedo y, al revés, lo que vamos a intentar es que la gente se muera de risa. El espectáculo llamándose El Juicio Final y un martes 13 todo pinta mal, ¡voy a empezar el espectáculo así!

Se atreve con todo; redes sociales, teatro, televisión, radio... ¿en qué formato se siente más cómodo?

En el escenario, sin duda. Como el teatro no encuentro nada. Yo en las redes sociales empecé para darme a conocer para llenar de personas los sitios donde iba. En el espectáculo soy yo pero un poco más desencadenado.