Un gusano volvió anoche a bailar en la tripa de los que asistieron al concierto de ‘Ella Baila Sola’. Marta y Marilia se han hecho esperar -más de veinte años- desde que tocaron por última vez. Y veinticinco desde que arrancaron su historia musical allá por los años 90 cuando lograron ser el dúo de la época más aclamado. El reencuentro no pudo tener un mejor escenario. Al fondo, el Castillo de Lorca con una vista espectacular de la Torre Alfonsina bajo un cielo repleto de estrellas y la ciudad a sus pies.

De entre una espesa niebla coloreada por decenas de focos aparecieron las protagonistas de la noche. Les esperaba un auditorio repleto –con los únicos huecos exigidos por las actuales circunstancias de pandemia, aunque en un principio pareciera que no se iba a llenar- que las aclamó desde principio a fin y tarareó cada una de las letras de sus canciones. ‘Cuando los sapos bailen flamenco’, ‘Me cuesta tanto’, ‘Lo echamos a suertes’… sonaban como si el tiempo no hubiera pasado.

El cariño no solo vino de Marta y Marilia, que agradecieron desde el escenario una y otra vez la presencia del público y el acompañamiento de cada uno de sus temas. Sus fieles seguidores recordaron la efemérides que las ha devuelto al mundo musical y entonaron el ‘Cumpleaños feliz’, mientras cantaban temas que «aunque no fueron números uno si formaron parte de nuestro repertorio», contó Marilia.

No faltaron letras emblemáticas que dieron mucho que hablar en su momento por su afán reivindicativo. Y es que, en su momento, Marilia Andrés y Marta Botía fueron unas pioneras en esto de reclamar con sus canciones. ‘Que se te escapa el negro’, ‘Mujer florero’ o ‘La patera’, parecen más bien escritas para el momento en que nos encontramos y no para hace veinticinco años cuando no estaban tan en boga los movimientos reivindicativos. Explicado queda por qué recibieron un premio Ondas, una nominación al Grammy Latino y hasta ocho veces lograron ser número uno en las listas españolas y latinoamericanas.

El tiempo no ha pasado por este dúo, la revelación del verano en cuanto a conciertos, que tendrán que continuar cantando como se les reclamó una y otra vez anoche desde las primeras filas que fueron ocupadas nada más abrirse las puertas del recinto cuando aún faltaban más de dos horas para su comienzo. «Felices de estar en Lorca, de compartir escenario nuevamente y dispuestas a que paséis una buena noche», anunciaron al comienzo de su actuación y no defraudaron.

«Esta canción quiere ser un abrazo para todos. Se llama ‘Calor que da’». Así presentaron cada uno de los temas que las hicieron ser las más tarareadas del momento y que de nuevo las vuelven a poner en la palestra del panorama musical español.

Y entre las curiosidades del concierto, la posibilidad de participar en un ‘photocall’. Los asistentes podían inmortalizar su presencia en el Festival Viva Lorca llevándose un recuerdo de su asistencia. Y, además, de forma gratuita. Cuando se terminó de redactar esta información, desde el recinto ferial del Huerto de la Rueda, aún quedaba mucho concierto. Los lorquinos con orgullo disfrutaban y aireaban haberse codeado con grandes ciudades como Marbella, Madrid, Alicante y Sevilla, a la hora de contar con el grupo musical en su vuelta a los escenarios y la celebración de sus bodas de plata, lo que atrajo hasta la Ciudad del Sol a numeroso público incluso de provincias limítrofes. El Festival Viva Lorca continuará hasta septiembre con los principales nombres del momento musical.