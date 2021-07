Sidonie lleva veintitrés años sobre los escenarios, número que coincide con las canciones que contiene su último disco, El Regreso de Abba, lo que para ellos no es una casualidad. El ‘viaje’ literario y sonoro entre la novela de Marc Ros, cantane, y el disco cuenta la historia de tres personajes; Abba, Hugo y Doménech situados en Cadaqués. Con una portada de anécdota y hasta una canción en catalán, esperan que los murcianos viajen con ellos esta noche.

El Regreso de Abba contiene 23 canciones, ¿es casualidad que el número coincida con los 23 años de carrera que llevan juntos?

Nosotros siempre decimos que las casualidades no existen y, por tanto, deberíamos pensar que esta no lo es. Igual que no lo es que el disco dure 68 minutos, el año 1968 fue maravilloso para la historia de la música. No ha sido el azar el que ha hecho que sucedieran las coincidencias de este disco.

¿Qué adelanto le pueden dar a los espectadores que vayan al concierto en Murcia?

Lo que queremos que se vea en el escenario es una extensión de la historia de El Regreso de Abba y para conseguirlo intentaremos que viajéis con nosotros hasta Cadaqués, que es donde sucede la historia. Va a haber una selección de nuestras canciones con alguna que la gente eche de menos. La conexión Murcia-Sidonie se cuenta desde 1999, que se dice rápido. Los lazos que creamos con la ciudad nos han llevado a que no nos falte nunca en nuestras giras.

El disco va unido al libro de Marc Ros, compartiendo título, portada, trama y personajes...

En la novela hay tres personajes principales que son Abba, Hugo y Doménech, los dos primeros son músicos que componen canciones, lo que nos llevó a pensar en componer las de verdad, grabarlas y editarlas como parte del nuevo disco.

Por tanto, ¿el disco surge a raíz del libro?

¡Eso es! Y, además, de una forma muy natural. La propia historia escrita en papel llevó a pensar lo bonito que sería que se pudieran escuchar las canciones de las que se habla en la novela. Esta maravillosa idea de Marc ha conseguido algo que creemos importantísimo y es que uno puede disfrutar de la novela sin necesidad de escuchar el disco y viceversa. Pero aquellos que deciden hacer ambas cosas sienten, viven y perciben cosas especiales porque no es habitual que en la historia de la música existan conexiones como esta. Es un reto muy importante grabar un disco que mantenga un diálogo con una historia escrita sin hacerla necesaria.

¿Cómo fue la elección de la pintura Gracias a la vida que ilustra la portada del libro y la carátula del disco?

El motivo de esta pintura de Matías Krahn se explica con una anécdota. Era enero de 2020, antes de la pandemia, Marc ya había acabado la novela y estábamos en plena grabación del disco, y un gran amigo mío, Matías Krahn, pintor chileno, me escribió para felicitarme la entrada de año y en ese momento me recordó algo que él había vivido. Lo que le pasó es que mi padre contactó con él hace unos años y le dijo que algún día nosotros, Sidonie, teníamos que grabar una versión del Gracias a la vida de Violeta Parra. En esa conversación con Matías en el 2020 me recordó aquello e inmediatamente me mandó una foto de un cuadro en su estudio para que cuando versionáramos Gracias a la vida tuviésemos la portada. ¡No sé cómo no me voló la cabeza! Supimos que hay mensajes con los que saber reaccionar. Fue muy bestia ver este cuadro, que definía a la perfección la novela y el disco, fue una casualidad que posiblemente estaba escrita.

¿Portlligat es la primera canción que sacan en catalán? ¿Tiene acogida la música en catalán en nuestro país?

Sí, es la primera canción propia cantada en catalán y editada en un disco nuestro. Fue el segundo single y es destacable que apostáramos por ella. Es muy bonita la naturalidad con la que nuestro público la acogió y la abrazó. Es una canción que fue la base del repertorio y que rompe algún que otro prejuicio en relación a las canciones cantadas en catalán en el resto del territorio español.

En su día cantaban en inglés...

Cambiamos al castellano y quién sabe lo que pasará. Hay cosas que tenemos pendientes en esta vida y una de ellas es editar un disco con canciones nuestras en italiano y otra es grabar más canciones en catalán. Como en todo hay que encontrar el momento, lo interesante es que todo lo artístico surja de una forma natural.