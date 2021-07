«Me lo contaba un amigo -dice Luciano Trevignani-: cuando estalló la gran crisis en Estados Unidos, las big band dieron paso a los cuartetos de jazz. A nosotros nos ha pasado algo parecido, venimos haciendo espectáculos de gran formato durante dos décadas y ahora ha tocado reinventarse». Trevignani sabe de lo que habla. Se comió el corralito argentino y, ya en España, la crisis de 2008. «Teníamos preparada una gira de El principito, principalmente en Rusia, cuando estalló esto del coronavirus. Todo se canceló, nos quedamos con una deuda tremenda y...Gema [Segura, la otra mitad de Puja!, la compañía de artes escénicas que montaron hace 23 años] y yo nos miramos y nos dijimos: el arte nos va a salvar».

Y sí: el arte lleva camino de salvarles. Los días 23 y 24 de julio, Puja! presentará en su carpa de Ceutí Leonardo. La mía fábrica, un espectáculo que recrea «la manera geométrica de entender el mundo» de Leonardo Da Vinci.

«La premisa fue en todo momento hacer lo que nosotros solemos y sabemos hacer, pero a pequeña escala -explica Segura-. En lugar de trabajar a 40 metros con una grúa, estaremos Luciano y yo a cuatro metros. En lugar de música en directo, habrá música grabada. Se trataba de reducirlo todo sin perder en expresión artística ni en nuestra característica principal, que es la de trabajar en arnés». Así se consuma una reinvención, mirando solo de reojo a la opción de que las cosas vayan mal. Lo explica Trevignani: «La otra opción era hundirnos, nosotros y toda la gente que trabajaba con nosotros. Y no estábamos dispuestos. Ahora, esperemos que la venta siga bien, como hasta ahora, y que podamos estirar las representaciones de este espectáculo como mínimo hasta el invierno, porque necesitamos que seas rentable y somos conscientes de que los espectáculos en gran formato, no solo espectáculos como el nuestro, sino cualquiera que necesite la concurrencia de un gran grupo de personas, van a tardar mucho tiempo en volver».

Geometría natural

«Es tan amplio el personaje de Leonardo -reflexiona Segura, hay tanto de donde elegir, que tuvimos claro que había que enfocarse en un apartado de su vida o de su obra. Nosotros partimos de su deseo de hacer al hombre volar. Encontramos ahí una semejanza con nuestro trabajo: nosotros lo que queremos es hacer volar el teatro».

A lo largo de los 40 minutos que dura La mía fábrica, Segura y Trevignani, apoyados fuera de pista por un técnico de sonido e iluminación y un soporte técnico, intentan acercar «lo que sería pasar un día con el maestro en su propio taller»: «Nos interesó su pasión por la geometría -sigue Segura-, y cómo la veía en la naturaleza, en el cosmos y en el ser humano. Las entendía como una sola pero a través de la matemática. Esa parte nos fascinó, porque nosotros también trabajamos con estructuras geométricas, y ahí se nos abría una línea de trabajo muy interesante para profundizar».

Pese a que su trabajo en este campo lleva años a la luz, sigue siendo la parte de Leonardo menos conocida. «No vamos a hablar del pintor, sino de un Leonardo que desapareció en la historia, un trabajo que no publicó en vida, con cientos de inventos que luego, cien años después, se llegaron a ver...se fueron encontrando esparcidos por el mundo y ahí se ha ido descubriendo la genialidad absoluta de esta persona».

Es fácil imaginar que ese factor oculto y semidesconocido juega a favor de Puja!: «Trabajamos con fantasía pura en este espectáculo, porque el dibujo para él no era otra cosa que una manera de pensar. Nosotros no solemos usar personajes que vuelen, lo que hacemos es contar historias con elementos tan sublimes que deben ser alzadas por los aires», explica Segura.

Pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista, a nadie se le ocurriría pensar que Leonardo no fuese reconocido mientras vivió. En Puja! no opinan igual: «Sin duda, fracasó en vida. En Florencia, sin ir más lejos, no se sentía reconocido, y se fue a Milán a pedir trabajo, ofreciendo todo lo que sabía hacer, nunca mencionando sus aptitudes artísticas, por cierto», dice Segura.

Y ahí emerge otro nexo entre el genio renacentista y Puja!: la constatación de que nunca está todo dicho ante la historia.