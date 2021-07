Delaporte (Sandra Delaporte y Sergio Salvi) fueron los artistas más galardonados de los Premios MIN 2021, seguidos de Rigoberta Bandini y Triángulo de Amor Bizarro. Después de darse a conocer con Un jardín, canción oficial del concurso Fama a bailar, lanzaron su primer disco, Como anoche, que les llevó a festivales por toda España con su electro-pop, a través de los ritmos de Sergio y las melodías en la voz de Sandra, que se han convertido en una fiesta para el público.

El pasado mes de octubre, Delaporte lanzaban Las montañas, un disco que comprende todo un viaje de lucha interior contra todas las formas de opresión que impiden a una persona ser libre. Siguiendo la idea central del álbum, el dúo de electrónica-pop creó posteriormente el proyecto feminista ‘Titanas’, que apuesta por la visibilización de la mujer en la industria del directo: siete mujeres de distintas edades y géneros musicales que se unen libremente a esta causa (Amaral, Anaju, Belako, Dora, Rigoberta Bandini, Rozalén y Zahara). Su música resonará mañana por la noche en las ‘Xtraordinary Nights’ de la Terraza de la Muralla de El Batel de Cartagena.

Delaporte habéis sido los artistas más galardonados de los Premios MIN 2021, seguidos de Rigoberta Bandini y Triángulo de Amor Bizarro. ¿Os lo esperabais? ¿Cómo os lo tomáis?

No nos esperábamos tantos premios, de verdad. Ha sido un subidón de autoestima muy grande, jejeje. Bromas aparte, nos hace mucha ilusión ver cómo después de tanto trabajo y todo el amor que hemos invertido en nuestro proyecto, la industria a la que pertenecemos y a la que queremos pertenecer, o sea la industria de la música independiente, nos da este reconocimiento tan grande. Esto te da las ganas de seguir trabajando, incluso en estos tiempos tan difíciles para la música.

¿Cuál era la principal motivación cuando escribiste el disco Las montañas? ¿Eres de las personas a las que les gusta ir a la montaña?

Las montañas me flipan, y de hecho Sergio y yo siempre vamos a componer nuestros discos en algún pueblo perdido de alguna sierra en España. La motivación es siempre la misma: querer vomitar todo lo que sentimos a través de canciones. Es como una terapia.

¿Cómo fue elaborado el disco? ¿En el estudio antes de la llegada de la pandemia o desde casa debido a las restricciones?

El disco se compuso en dos tandas: una en septiembre del 2019 y la segunda en enero 2020, es decir casi enteramente antes de la pandemia. Sin embargo, durante el ‘lockdown’ estuvimos trabajando en la distancia para matizar los detalles de la producción y hasta salió un tema que no teníamos previsto. ¡Así, de gratis!

Las montañas habla de superación. ¿Qué esperáis de él? ¿Por qué este título?

Exactamente, habla de la superación de todos esos vínculos que tenemos por haber crecido en una sociedad patriarcal, homófoba y xenófoba. Todos esos vínculos que nos impiden ser lo que somos, que intentan limitar nuestra personalidad a unos esquemas preconcebidos y preestablecidos. De nuestros discos en general no nos esperamos nada; son solo nuestra manera de comunicar. Si hay alguien al otro lado que quiera escucharlos, genial. Si no, seguiremos haciendo música igualmente, porque es una necesidad.

La crisis de la covid-19 se ha cebado especialmente con la cultura, y Las montañas fue publicado en un momento de máxima incertidumbre. ¿Cómo fue lanzar el disco en este contexto tan complicado?

No fue fácil. Por un lado no teníamos todos los recursos económicos que nos hubiera gustado tener para un lanzamiento, considerando que nuestra principal fuente de ingresos son los directos. Por otro lado, estaban las restricciones que nos han complicado cualquier tipo de presentación del disco. Sin embargo, hemos querido seguir adelante porque era lo que sentíamos en ese momento, y no tenía sentido retrasar la salida del disco.

El álbum es una oda a la electrónica. Y podemos encontrar géneros tan diferenciados como el pop, el drum and bass, el pc music, el techno y hasta música experimental. ¿Cómo fue el proceso creativo de una obra tan ecléctica?

Cuando nos vamos a componer solemos antes escuchar mucha música para inspirarnos. Siempre creamos nuestras playlists compartidas de inspiraciones para decidir hacia dónde ir. En el caso de Las montañas, decidimos no limitarnos de ninguna manera. El reto era intentar meter en ese disco toda la música que nos motivaba en ese momento, y era mucha, jeje. Al final ha salido un disco muy ecléctico, pero de alguna manera coherente.

¿Cómo es el proceso de componer en Delaporte? ¿Componéis juntos?

Siempre. Muchas veces nuestras canciones salen de una improvisación, o de un beat o de una secuencia de acordes. No hay ninguna fórmula preestablecida. Cuando ya tenemos algo que nos funciona, entonces yo empiezo a bocetar la letra mientras Sergio se dedica a rematar la producción. Pero no solemos tardar mucho. Si una idea no coge forma en una tarde, pasamos página y empezamos a trabajar en otra idea.

En el álbum encontramos colaboraciones con artistas tan dispares como Arkano, Ginebras, Ximena Sariñana o Putochinomaricón, todos ellos artistas emergentes. ¿Cómo surgieron estas colaboraciones?¿Cuales son los requisitos para una colaboración?

Que nos motive como persona y musicalmente. Pero sobre todo como persona. Si no hay química no tiene sentido colaborar.

Ya estrenasteis el proyecto feminista ‘Titanas’. La primera invitada fue Eva Amaral. ¿Casual o intencionado?

Tuvimos la suerte de tener más contacto con Eva y Juan en la presentación del video de Las montañas de Edu Casanova; allí fue donde empezamos a pensar en ‘Titanas’ y para nosotros fue impresionante poder contar con ellos y que fuera el primer capitulo el 8 de marzo. Tanto ellos como su equipo son un amor, y estamos muy agradecidos de esta colaboración.

¿Cómo surgió la idea de este proyecto y la selección de las colaboraciones? ¿Teníais algún concepto alrededor de ‘Titanas’, queríais transmitir algo concreto?

Los dos venimos de proyectos de soul, músicas del mundo, de lo orgánico, y queríamos llevar más adelante nuestros temas a banda. La pandemia nos obligó a quedarnos en casa y a no poder girar, y fue el momento idóneo para poder hacer los arreglos y alejarlos de la electrónica y crear esta instrumentación. Las ‘Titanas’ fue una suerte, inicialmente íbamos hacer solo cuatro temas, y empezamos a proponérselo a las compañeras-amigas pensando que habría bajas, y finalmente hicimos siete temas. Ha sido un sueño, ya que queríamos dar la visibilidad a las mujeres en la industria del directo, un sector complicado donde cada vez seremos más, tanto encima como detrás de los escenarios, con ingenieras, como productoras, como promotoras….

¿Qué estabais haciendo antes de Delaporte? ¿Os imaginabais hace quince años estar haciendo lo que más os gusta?

Pues antes de experimentar con la electrónica, hacíamos parte cada uno de una bandas de soul, nos formábamos en piano y canto, y picábamos piedra en esos proyectos.

¿Cómo va a sonar lo nuevo de Delaporte? ¿Notaremos un cambio de estilo en el nuevo álbum?

Mañana sacamos nuevo tema. Es más pop; nos apetecía en este momento sacar este tema Droga dura. Os invitamos a que lo escuchéis. De momento estamos concentrados en la gira, y esperando que todos estemos vacunados y se pueda volver a conciertos con cierta normalidad y seguridad para todos. Lo próximo, estamos mirando si sacar algo para finales de año, que en breve nos pondremos a componer, pero será más oscuro, más house, más club.

¿Qué nos espera en vuestros directos?

Conectar, bailar aunque sea sentado, cantar, emocionarse, y esperamos que cuando salgas del concierto te digas: «¡¡Fuaaaa!! ¿Cuándo vuelven? Tenemos que volver a vivir esto». Esa es nuestra gasolina, lo que nos hace sacar canciones, para vivir ese momento con todos.