No te pierdas esta receta de ‘hummus de tomate seco’ porque se prepara en un momentín y está tan bueno que no podrás de dejar de picotearlo o mezclarlo con tu pasta favorita. Yo lo añado a las ensaladas o en tostadas y es maravilloso. No dejes de probarlo. Estoy segura de que te va a encantar.

Ingredientes

400 g. de garbanzos cocidos ( de calidad ), 12 tomates secos, 1 cucharadita de pasta de sésamo, 50 ml. de aceite de oliva virgen, sal, orégano y 1 diente de ajo y un poquito de pimentón dulce.

Elaboración

1. Hidrata los tomates secos durante media hora sumergiéndolos en una taza de agua caliente. Reserva el agua.

2. Tritura los garbanzos cocidos, junto con el ajo, los tomates secos hidratados, la pasta de sésamo, el aceite de oliva, sal, pimentón dulce y orégano.

3. Añade 4 - 5 cucharadas soperas de agua de hidratar los tomates y mezcla bien hasta conseguir la textura que más te guste.

4. Sirve con un hilito de aceite de oliva virgen y espolvorea algo de pimentón dulce