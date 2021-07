La actriz Toni Acosta regresa a los escenarios con la obra 'Anfitrión', un espectáculo en el que se ha sentido "respaldada, como un trapecista con red", en una versión que, a pesar de ser un clásico, rompe los estereotipos sobre la "mujer sexi que no se entera de nada".

'Anfitrión', en la que comparte cartel con Fele Martínez, Pepón Nieto, José Troncoso, Dani Muriel y María Ordóñez, se estrenó en el Festival de Teatro Clásico de Mérida de 2020 y desde entonces Acosta ha encadenado un rodaje tras otro.

Juan Carlos Rubio ha transformado el clásico de Plauto en una comedia de enredos entre dioses y humanos donde las mujeres dejan de ser mojigatas y anodinas para tener mayor protagonismo, un detalle fundamental para que la actriz asumiera un triple papel: Mina, Noche y Alcmena.

"Me impulsó a decir que sí al proyecto. Me parece muy importante el mensaje que se lanza sobre un escenario y estoy harta de los estereotipos de la mujer sexi que no se entera de nada", argumenta en una entrevista con Efe Toni Acosta (Tenerife, 1972).

La Alcmena que propone se enfada, piensa que la están tomando el pelo y eso -asegura- le parece "importante". Cree que está en un momento que permite que su opinión "se escuche". "Y me siento responsable de lo que digo y hago. Y en el tema de las mujeres ni un paso atrás", dice rotunda la protagonista de "Padre no hay más que uno".

Ambientada en una caravana de circo de los años 50, esta historia llena de duplicidades de identidades que provocan múltiples situaciones llenas de comicidad plantea una reflexión sobre la imagen, sobre la identidad y ésta a partir de la mirada del otro, temas de actualidad como el protagonismo de las redes sociales.

"Siempre que empiezo un proyecto creo que no voy a ser capaz", pero rodeada de un gran equipo uno se siente muy respaldado como un "trapecista con red y el director lo tenía todo muy claro", dice de Juan Carlos Rubio.

"Me hizo sentir parte del equipo. Ha sido un puro disfrute. Con él, al fin del mundo", asegura divertida una de las protagonistas de "Señoras del (h)AMPA".

Llega a Madrid con "mucha ilusión" después de un año duro en el que el espectáculo ha recalado en otras ciudades. Estrenar en Mérida fue como "escalar el Everest". "A todo actor que le guste el teatro se merece el reto del teatro de Mérida", pero "Madrid, sigue siendo Madrid, una plaza muy exigente", dice en alusión a la responsabilidad y los nervios previos.

Aunque reconoce que no ha parado en hacer cosas, le gusta pensar de manera global, "como gremio", y ve "todo lo que se ha quedado por el camino", señala Acosta desde Tenerife, donde rueda a las órdenes de Alberto Martínez, 'Todos lo hacen', consciente de la suerte de poder compaginar ambos proyectos, cine y teatro, porque "todo suma, es como entrenar".

La actriz aclara que da la impresión de que "como en las plataformas de televisión hay series españolas, hay mucho trabajo", pero la realidad es otra: los protocolos hacen que los rodajes se encarezcan y que sea "más difícil trabajar", asegura Acosta que presentó en el Festival de Málaga 'Poliamor para principiantes', de Fernando Colomo.

Considera que la experiencia pone más peso sobre los hombros -"Antes era una kamikaze", admite- y añade de que aunque el público y los productores sí tienen en cuenta su trayectoria ella no se fía, pese a considerarse una afortunada al poder subirse a un escenario. "Me enfrento a cada reto como el primero, con la misma ilusión y expectativas", indica.