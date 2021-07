Dice el murciano Jan J. Martí que no le interesa recrear la Historia, «aunque la utilice como inspiración». Por esos caminos estrechos camina la obra de un tipo que, bajo el amparo de La Marca Negra Ediciones, se ha convertido en poco tiempo en uno de los autores más prolíficos de la Región. Su última novela, Ahmar, habla de cosas que sentimos como nuestras pero apenas reivindicamos. Inevitable heredera de Las mil y una noches, cuenta la historia del hijo de un visir que, convaleciente, llama a un esclavo cristiano «para que haga más entretenidas sus veladas».

Dice que la ficción nos salva en los peores momentos. ¿Le ha pasado?

Nací en un pueblo pequeño, en aquella época muy conservador. Sufrí acoso, insultos y la soledad a la que te aboca que te llamen ‘marica’ en el colegio, cuando ni siquiera sabes lo que significa esa palabra. El único momento donde me sentía tranquilo y acompañado era leyendo y si encontraba algún personaje que se parecía a mí, significaba que no era un bicho raro, que no estaba solo en el mundo. Cuando se sufre ‘bullying’, la situación puede ser tan desesperada que se piensa en el suicidio como la única escapatoria. Si yo no lo hice fue porque los libros me ayudaron a soñar, a visitar otros mundos y a evadirme de una realidad que me torturaba.

Escribió Ahmar durante el confinamiento, que, muchos narradores lo afirmaron, se parece bastante al encierro que supone escribir una novela. ¿Cómo fue?

Los momentos más duros del confinamiento pusieron a prueba la salud mental de muchos, y yo no fui menos. Pero en una situación tan dura y que apuntaba a que se iba a prolongar en el tiempo, podía aprovechar para escribir una historia que me rondaba desde hace años por la cabeza, pero que necesitaba de muchas horas de trabajo. Ahmar nació de la necesidad de una ficción que me ayudara a sobrellevar el durísimo 2020. Supongo que todos tenemos un mal recuerdo del año pasado, sin embargo en mi caso pude refugiarme en un reino inventado y en una historia que se fue convirtiendo en libro. En esta ocasión, la ficción también me salvó.

En Ahmar trata de evocar los relatos orales de la Edad Media desde su prisma personal. ¿Qué le llama la atención de esos relatos?

Que son la prehistoria de la ficción. Me interesaba mucho reflejar cómo era el mundo antes de que la narrativa estuviera fijada en un libro, una película o una canción. Las versiones cambiaban según el narrador, que podía alterar el argumento a su antojo, añadir de su propia cosecha, adaptarlo al momento o relacionarlo con quién escuchaba el relato. Además el narrador podía aportar música, representar a los distintos personajes y añadir efectos, por lo que casi podría considerarse el antecedente de lo que ahora se llamaría una performance. En definitiva: un pequeño espectáculo que se disfrutaba en privado y entre adultos. En la actualidad aún quedan sitios donde comprobar cómo transcurrían estas narraciones y el más famoso está en Marrakech, se llama Plaza Jemaa el Fna y es patrimonio de la humanidad.

¿Sigue habiendo cosas por contar de la Edad Media?

Ese era el reto de escribir Ahmar: aportar otro punto de vista, No original porque dudo que la originalidad exista, pero sí he querido manejar conceptos novedosos de un periodo maltratado y lleno de tópicos. Encontré un filón en la historia de Al Andalus y sobre todo en el Adelantamiento de Murcia, territorio que durante siglos fue frontera y dio lugar a un microcosmos que me ofrecía muchas posibilidades narrativas, además de servirme de inspiración sus paisajes y algunos de los monumentos que nos quedan de aquella época. El lector podrá encontrar referencias a Medina Siyasa, al Castillejo de Monteagudo o el Castillo de Xiquena pero con un nombre distinto y una historia inventada. También me propuse integrar en una saga medieval una historia de amor entre dos hombres y que fuese creíble, así que en ese aspecto me siento un poco pionero porque apenas hay referencias literarias a la homosexualidad en la ficción de la Edad Media.

Usted viene del mundo de la arqueología. ¿Se ha dejado mucha ambientación y muchos datos en el tintero ante lo que exige una novela en cuanto a contar una historia?

Mi prioridad era entretener, sorprender y fabular, pero a la vez ser capaz de divulgar sin convertir el libro en un manual, porque como lector me aburre el concepto de novela histórica cuando se convierte en una clase magistral. Elegí que la estructura fuera a modo de rompecabezas que el lector debe ir formando en su cabeza, pero eso a su vez exigía un estilo ágil y fluido en el que tuve que sacrificar datos y experiencia. Lo de recrear la historia no me interesa aunque la utilice como inspiración. Me atrae más acercar al lector a la psicología de la época en cosas más domésticas como la medida del tiempo, las relaciones familiares o lo que implicaba un matrimonio concertado en una sociedad donde el concepto del amor aún era muy difuso.

Las coplillas que aparecen insertadas en el texto junto a poemas de, por ejemplo, Ibn Arabi, son de su cosecha. Supongo que este ejercicio le serviría para empaparse del momento del que estaba escribiendo.

Las coplillas, los poemas de rima fácil o los dichos convertidos en pareados son parte fundamental de las narraciones orales y demuestran un origen popular. Su pervivencia es tal que seguro que casi todos recordamos a un tío en el pueblo o a una abuela que sentenciaba una situación recitando una coplilla.

La frontera es un concepto que entra y sale constantemente de la narración. En ese sentido, parece que no hubiera pasado el tiempo.

Me parecía un escenario muy poco explotado y que, salvando las distancias, tiene aspectos parecidos a los de un Far West que los norteamericanos sí han sabido vender. Era una frontera fluida donde ambas sociedades se mezclaban y se influenciaron como bien enseña la arqueología o el arte. Pero también fue un territorio sin ley que hacía muy complicado el progreso por el peligro constante que suponían bandidos, razzias y conflictos armados.

Habla a lo largo del libro de un universo que nos pilla de cerca desde el sur de Europa, pero que, al mismo tiempo, nos parece mítico y alejado. ¿A qué cree que se debe esta contradicción?

En nuestro país no hemos sabido explotar las referencias históricas autóctonas y no hablo desde un punta de vista nacionalista. Me refiero a usar las referencias propias sin complejos y sin tener que acudir a dragones o elfos que tan lejos quedan de nuestra realidad o nuestras leyendas. Eso en Murcia es aún más sangrante y diría que no somos capaces de mirar al pasado musulmán con orgullo y de hecho es ignorado por la mayor parte de la población. Solo hay que darse una vuelta por Monteagudo para comprender que vamos muy lentos en reconocer un esplendor cultural como hubo pocos por estas tierras.

Como pasó con su Trilogía del olvido, esta novela también ha suscitado el interés de una productora para llevarlo a la pantalla. ¿Cómo va ese proceso?

La pandemia lo ha trastocado todo y no supe más al respecto, aunque sigo confiando en sus posibilidades para una ficción televisiva. Sin embargo el proyecto para hacer una serie con la Trilogía del olvido sigue su curso y ojalá en breve tenga buenas noticias.

Ha publicado cuatro libros en dos años. ¿Tiene algo entre manos para lo que queda de 2021 o simplemente...descansar?

Reconozco que soy un enfermo de la escritura y no sé descansar, pero que respiren aliviados los ‘haters’ porque no creo que pueda mantener este ritmo mucho tiempo.