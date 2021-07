Entró a Masterchef con unas ganas arrolladoras que conquistaron al jurado y ahora abandona el programa con el mismo ímpetu para volver a dedicarse a los pacientes que atiende en su consulta de Cardiología en el hospital Santa Lucía de Cartagena. José Abellán, murciano de 31 años, además regenta un box de crossfit para personas con problemas cardiovasculares y se ha propuesto el reto de lanzar su mensaje de vida saludable al mayor número de personas posible a través de las redes sociales.

¿Tenías formación en cocina antes de entrar a Masterchef?

Formación reglada como tal no, sí que había hecho cursos online. Pero siempre he cocinado bastante al vivir solo y lo hago mucho más desde que me especialicé en Cardiología y empecé a hacer crossfit, cuando descubrí lo importante que es la alimentación y el ejercicio físico para la prevención de enfermedades.

Entraste cuando el programa ya estaba avanzado, ¿te costó adaptarte?

Sí, la mayoría me veían como un rival fuerte y me acogieron con cierto recelo. Además, era la semana seis, el nivel era muy alto. Lo viví con mucho estrés, como si fuera una oposición, me preparaba a tope.

Sin embargo, durante tu despedida vimos a varios compañeros emocionados, ¿te llevas amigos?

Sí, al final he sido muy querido y la convivencia ha sido genial. Me llevo muchos amigos y para siempre.

Has caído eliminado con un postre, ¿es lo que más se te resiste? ¿Cuál es tu fuerte?

La repostería es lo que menos practico porque es lo menos saludable, es mi punto débil. Mi fuerte son los guisos, los platos con proteína, de mar y huerta... En los que priman los productos naturales.

¿Cómo te ha sentado quedarte a las puertas de la final?

Hombre, una vez que estás ahí quieres ganar (ríe). Da pena, pero mi paso por el programa ha sido muy positivo para mí, la experiencia mas enriquecedora de mi vida, y me siento muy orgulloso. Tienes que lidiar con compañeros, someterte al juicio del jurado... Es tan intenso, lo vives tanto, que te aporta mucho.

Te vimos cocinar platos de la gastronomía murciana, ¿cuáles son tus favoritos?

Soy un fan absoluto del caldero. También me encanta el arroz murciano, las marineras, el caldo con pelotas, los paparajotes, el café con puchero... Es difícil elegir.

Durante una prueba bautizaste un menú como 'El tren del deseo' por ese AVE que ha costado tanto que llegue a la Región, ¿fue por algo en especial? ¿Has estado al tanto de la protesta vecinal por el soterramiento?

Había que elaborar un menú de servicio de un tren y me vino a la cabeza ese pensamiento que hemos tenido durante años los murcianos de «a ver cuándo llega el AVE». Lo he esperado como todos y, aunque no he vivido de cerca el problema de los vecinos de Santiago el Mayor, creo que en otras ciudades de España las vías pasan por debajo, sin afectar tanto a los vecinos, y que lo hagan así también en Murcia es lo adecuado.

Has estado luchando contra la covid en el hospital, ¿cómo has vivido la situación?

Directamente no he tratado con pacientes covid pero sí he visto las repercusiones en pacientes derivados a Cardiología. La primera y segunda ola han sido un caos... En ese momento trabajaba en un hospital de Ciudad Real. He visto cómo desatornillaban sillas de una sala de espera para poner camas. También tuve que echar una mano en UCI normal porque la UCI covid estaba completa. Además, se ha notado en que todo ha ido más lento. Muchos infartos no podíamos tratarlos como de costumbre porque todo iba con retraso.

¿Crees que el sistema sanitario ha estado a la altura de las circunstancias?

Creo que se ha hecho lo que se ha podido con lo que se sabía. Hay cosas que son muy mejorables y ha habido medidas que no tenían sentido o que llegaban tarde. Pero cada uno somos responsables de la situación y muchas personas piden responsabilidades pero ellos mismos no actúan con esa responsabilidad que piden.

Antes de entrar en Masterchef ya compaginabas el trabajo con una fuerte presencia en las redes sociales y tenías seguidores, ¿notas ahora el impulso?

Claro, se han duplicado. Tengo dos cuentas: la de Masterchef (@josemchef9), que es más personal y la uso más para temas de cocina, y @doctorabellan, donde hablo sobre salud y deporte. Ahora, además de seguir dedicándome a mis pacientes porque es lo que más feliz me hace, quiero aprovechar este tirón para convertirme en un divulgador de vida saludable y que mi mensaje llegue a cuantos más mejor.

¿Cuál es tu lugar favorito de la Región?

Me gustan muchos, pero diría Cabo de Palos. De allí guardo algunos de los mejores recuerdos.

¿Dónde podemos encontrarte durante el verano?

Mis padres tienen casa en La Zenia, paso tiempo en esa zona. También voy mucho a La Manga, me flipa y tengo muchos amigos allí.

Entonces has vivido de cerca el deterioro del Mar Menor...

Sí, creo que una de las peores lacras que venimos arrastrando como región. Es muy importante que se tomen medidas de verdad para que vuelva a ser el paraíso que era.