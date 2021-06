El ciclo escénico ‘Teatro del Mar’ –en su versión 2.0– regresa este año a Cartagena para poner el «broche de oro» a la programación cultural del verano. El concejal de Cultura, David Martínez Noguera, presentó ayer el listado de espectáculos previstos junto a Pepe Ortas, actor local y director de la compañía Ditirambo Espectáculos, que emplazó a los vecinos de la ciudad a acudir entre el 4 y el 8 de agosto a la terminal de cruceros del Puerto, donde tendrán lugar las representaciones «para deleite de todos los públicos». Y es que esta remozada propuesta teatral recoge propuestas para todos los gustos y edades, con textos para el espectador adulto y, también, para los más pequeños.

De este modo, durante la jornada inaugural –a las 21.30 horas–, los cartageneros y turistas podrán disfrutar de una nueva representación de Malnacido, un texto del molinense Paco López Mengual que toma vida de la mano de la compañía Los Menos, bajo la dirección de Joaquín Lisón y que tiene como aclaratorio subtítulo 1852. Juicio a Romasanta, el hombre lobo de Ourense. En el se cuenta la historia de Manuel Blanco Romasanta, un asesino en serie que en el siglo XIX dio muerte a, al menos, trece personas. El montaje, basado en hechos reales, recrea el juicio contra el homicida, interpretado por Fernando Caride, quien narra la historia de su vida desvelando maltratos y vejaciones «por su condición» y alega en su defensa que los crímenes no fueron ejecutados por él, sino por un lobo que habita en sus adentros.

Al día siguiente, a la misma hora, el escenario será para Leonor de la Cueva y Silvia, notable escritora del Siglo de Oro español. En esta pieza, una actriz prepara una conferencia sobre esta autora, que jamás ha sido representada. Ante tamaña injusticia, la protagonista decide convertir esta conferencia en un homenaje a todas las mujeres de la historia de la humanidad, para que su recuerdo y sus hazañas perduren en la memoria colectiva por mucho tiempo. La obra se titular Por ellas.

El viernes 6 visitará de nuevo la Región la prestigiosa compañía cómica Yllana con su espectáculo de calle Glubs, obra itinerante dónde cuatro alocados marineros aparecen aparentemente desorientados tierra adentro y tienen como único objetivo encontrar lo antes posible un puerto donde embarcar. «En esta épica epopeya del humor, nuestros protagonistas pescarán tiburones, se encontrarán con divertidos loros o lucharan desternillantes batallas, arrastrando a los espectadores por una cascada de disparatadas y absurdas situaciones que tiene como telón de fondo el seductor mundo del mar», apuntan desde el Ayuntamiento.

Esta representación, no obstante, tendrá lugar a las 20.00 horas, ya que a las 21.30 se podrá en escena –y es estreno a nivel nacional– del montaje Es mi héroe, con Carlos Piera. Frente al público, un único personaje: el héroe, un semidiós actual que mantiene en todo momento una conversación con su padre, el olímpico Zeus. Esta charla derivará en un conflicto interno para el protagonista que, como no hay mal que por bien no venga, será «el motor que permita a este peculiar héroe un discurso tan original y auténtico» que seguro no dejará indiferente a los presentes, porque «más que un héroe, es un artista».

En la penúltima jornada del festival –de nuevo con horario único a las 21.30 horas–, Elísabeth Quevedo, Sela Conde y Ariadna de Vilar presentarán Clows, una obra que narra el viaje de una mujer y sus dos hijas que tratan de esconderse de una criatura monstruosa. «Un dragón, tal vez. Un dragón que las persigue. Así lo conocen ellas. Un viaje para empezar una nueva vida. Desde cero», apuntan sus responsables. Para descubrir el misterio, habrá que acercarse al Puerto de Cartagena.

Y, por último, Coriolano, una versión shakesperiana a cargo de José Antonio Navas. La obra comienza con una escena de lucha de clases, donde el pueblo romano ha iniciado una revuelta pidiendo trigo, ya que mientras los dirigentes viven en la opulencia, el resto está en la más absoluta miseria. La tragedia gira alrededor de la figura semilegendaria de Cayo Marcio Coriolano, general romano que después de una brillante campaña contra el pueblo Volsco que amenazaba Roma, es puesto en la tesitura de elegir entre mantenerse firme en sus ideas o renunciar a las mismas para poder alcanzar las más altas cotas de poder en Roma.

Las entradas ya están a la venta en la web cartagena.cultura.com. Las obras se pueden disfrutar por el precio de 10 euros, y además estará disponible un bono de temporada para asistir a las seis funciones por 40 euros.

La resurrección de un ciclo

Tal y como comentó Martínez Noguera, este festival nació hace unos años con el objetivo de completar el mes de agosto «con una oferta escénica de calidad la programación de verano del Ayuntamiento», que por aquel entonces tenía como protagonista absoluto el festival de La Mar de Músicas en el mes de julio. Durante sus primeras ediciones se centró en el teatro clásico, pero poco a poco fue evolucionando hacia una oferta más variada como la que presentaron este viernes.

Por su parte, Pepe Ortas recordó que en 2004 soñaban con hacer un festival de teatro en verano y, ya entonces –y durante algunos años– el Consistorio apostó por ellos. Ahora recuperan aquel proyecto llamándolo ‘Teatro del Mar 2.0’ «para recordar el que ya se hizo tiempo atrás». Ahora solo espera que este ciclo «perdure en el tiempo y llegue a tener reconocimiento internacional».