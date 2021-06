Mavica se mostró definitivamente ante el mundo gracias al lanzamiento de su EP debut, Gone (2019), donde abrazaba un bedroom pop de deje lo-fi y sabor acanelado. Ahora, la cartagenera se encuentra presentando su segundo trabajo, Send me to the water (2020), lanzado hace unos meses también en formato extended play y que en cierto modo supone su confirmación como una artista muy a tener en cuenta desde ya y de cara a años venideros.

Pero, para quien todavía no conozca a Marta Casanova –su nombre real– y a Pablo Serrano (PBSR), miembro de su banda de directo y productor, hablamos de dos jóvenes creadores murcianos que residen habitualmente en Londres, donde desarrollan una notable actividad musical. Después de lanzar Gone, la cantante –que se aproxima sustancialmente al folk-pop con influencias que van desde Bon Iver a Sufjan Stevens pasando por Ex Re, Phoebe Bridgers o Clairo– ha logrado hacerse un merecido hueco en la escena musical actuando en festivales como el Mad Cool –fue seleccionada entre las más de mil propuestas de todo el mundo– o el Vida, y se ha consolidado como una de las vocalistas femeninas del momento, armada con una voz suave y canciones íntimas y cercanas.

Y con esa vitola, Mavica vuelve a los escenarios de su ciudad natal para presentar las nuevas composiciones en las que está trabajando. Ya la pudimos ver en concierto el pasado verano en las ‘Xtraordinary Nights’ de El Batel y también en La Mar de Músicas de 2019; pero esta vez estrenará algunos de los cortes que irán incluidos en Olimpia Garden, su próxima referencia. El concierto tendrá lugar mañana en el Nuevo Teatro Circo de Cartagena, dentro de la programación especial por su cincuenta aniversario.

¿Has vuelto a Londres o sigues por aquí?

Desde que comenzó la pandemia estoy por España, aunque la idea es no parar mucho por casa.

¿Te condiciona el entorno natural que te envuelve a la hora de componer?

Siempre condiciona, aunque al final lo que más me influye a la hora de escribir es el cómo me siento cuando me pongo a componer.

Tu canción con más escuchas en Spotify sigue siendo Fire, de tu etapa en Berlín, con casi dos millones de reproducciones. ¿Ha supuesto alguna presión para repetir el esquema?

Para nada. Si repitiese el esquema, nadie se sorprendería, ¿no? Es más, sería bastante aburrido, pues quedarse donde estás no es permanecer, sino involucionar, y a mí siempre me gusta ir hacia adelante.

¿Cómo llevas el proceso de composición del disco? ¿Y cómo es para ti ese proceso?

Ahora mismo estoy en un periodo de respiro. Necesitaba tomar distancia para ver las cosas de otra forma. Tengo pensado terminarlo con PBSR en septiembre, y mandarlo a Londres para mezclarlo y masterizarlo.

¿Cuál es el punto de partida de este nuevo disco que estás preparando?

Para mí la esencia sigue siendo la misma, pero yo he aprendido muchas cosas en el camino, y creo que eso se notará en la composición y en la producción. El punto de partida es quitarse las barreras y los prejuicios que tenía sobre el pop y muchas otras cosas.

¿Y tienes algún concepto para el disco, o ciertas temáticas que veas que estás tratando? ¿Sobre qué hablan las nuevas letras de Mavica?

Este disco gira en torno a un sentimiento o sensación involuntaria que provoca el cambio de emociones, casi como una montaña rusa. Siempre me ha fascinado ver lo cambiantes que podemos llegar a ser, y muchas veces sin darnos cuenta: igual nos sentimos vacíos sin encontrar razón alguna para ello y, unas horas más tarde, creermos que podemos estar en la cima. Al final todo esto, junto con lo que tenemos a nuestro alrededor, influye en lo que hacemos y en lo que somos.

¿Todas las canciones serán nuevas o incluirás alguna de EP anteriores?

¡Todas son nuevas!

¿Has pensado alguna vez en componer en español? ¿Lo has probado ya?

Hay más de una sorpresa en este disco..., dejémoslo ahí.

¿Dónde encuentras tu inspiración ahora? ¿Sigues usando los temas a modo de terapia?

Totalmente. De hecho este disco es una sesión de las grandes... [Ríe]. Me inspiro sobre todo cuando estoy sola en casa y tengo el estudio para mí sola. Cuando la inspiración no viene a mí por sí sola, la busco en mis notas de voz, que tienen ideas de melodías grabadas en el metro o en la calle.

Has pasado por festivales como el Mad Cool o el Vida Festival. ¿Cómo te fue?

Fue una experiencia increíble, de esas que te duran tanto como para seguir saboreándolas después de una pandemia.

Por cierto, ¿cómo está afectando la pandemia a tu creatividad? ¿Te ha hecho más productiva, más reflexiva...?

Creo que me ha hecho más consciente del tiempo que tenemos, y además me ha servido para mejorar en labores de producción y ser más productiva a la hora de escribir y hacer demos.

¿Te ha sido fácil encontrar el equilibrio entre la electrónica y ese sonido tuyo, propio, de guitarras?

Creo que justo ahora estoy terminando de encontrarlo, sí.

Con Pablo PBSR pusiste en marcha un nuevo proyecto para versionar a Clairo. ¿Cómo surgió la idea de este proyecto? ¿Culminará con algún disco?

Realmente ese proyecto nació un poco antes de la pandemia y se desarrolló durante esta. Ahora estamos pensando en cómo materializarlo y cuándo. ¡Tendréis noticias pronto!

¿Ha trastocado el coronavirus tus planes?

Pues... un poco, supongo que como a todo el mundo, pero no creo que haya sido para mal.

Además de la pandemia, en Inglaterra tenéis el tema del Brexit. ¿Cómo os afecta?

Supongo que fue otra de las razones por las que dejar Londres antes de tiempo y por las que todavía no tengo fecha de vuelta.

¿Qué representa tu nuevo disco?

Un proceso de búsqueda en todos los sentidos.

Tus canciones transmiten sensación de naturalidad. ¿Es una cualidad que aprecias en la música? ¿Cómo se logra transmitir esa sensación?

Supongo que escribiendo sobre cosas que realmente me importan y que creo que pueden importar al que las escucha, incluso al ser interpretadas de otra forma.

¿Con qué te quedas del estudio y con qué del directo? ¿Qué prefieres? ¿Dónde te sientes más cómoda?

Creo que el directo siempre es más emocionante, porque interactúas con la gente, aunque cada vez me vuelvo un poco más ermitaña y disfruto mucho del proceso de creación en el estudio. Me encanta esa sensación que se tiene cuando estás creando algo nuevo que todavía no ha visto la luz y que a ti te emociona.

¿Qué ha aportado a tu música Pablo Serrano?

Pablo siempre aporta de mil maneras. Me ha ayudado muchísimo a encontrar la mejor forma de llevar los nuevos temas al directo, algo que podréis ver este Sábado en el nuevo Teatro Circo de Cartagena.

¿Tus planes para lo que queda de 2021?

Terminar el disco, seguir escribiendo y planear una gira para 2022.