La Asociación de Amigos de la Danza de Murcia se mostraba ayer satisfecha por el «trabajo bien hecho», por el «éxito» de la octava edición de la Gala de Bailarines Murcianos, celebrada en la noche del martes en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas. Y es que, después de un parón de un año debido a la covid-19, poder volver a tomar las tablas ya era una gran victoria, aunque la ovación final del público, de cinco minutos de duración, dio buena cuenta del «gran espectáculo» ofrecido por los protagonistas.

El director artístico de la gala, Carlos Grávalos, consiguió reunir para la ocasión a once destacados bailarines de la Región con los que dar vida a un extenso programa –cerca de dos hora– que abarcó la danza clásica, neoclásica, contemporánea y flamenca. Carmen Molina Olmos (Pre-professional Programme Northem Ballet) fue la encargada de abrir la velada con su interpretación de Gamzatti, en la primera de sus tres intervenciones (volvió a aparecer en la segunda parte de la gala con L’Automne y Nimbos). Tras ella, llegó el turno de Elena Gil Fernández (José Antonio Checa Ballet), que se subió al escenario con Medora y Across the stars, mientras que también sería la encargada de cerrar la gala con el primer acto de La dama de las Camelias Pax de deux (junto a Vittorio Petrillo, del José Antonio Checa Ballet).

Por su parte, Irene López Ros (Mecklenburgisches Staatstheater, Alemania) comenzó con Esto también pasará y Die Absinthrinkerin, y cerró su participación con un impresionante Libertango, y Alba Hernández Pereila, ganadora del XI Premio Tiempo de Danza en la modalidad de ‘Contemporánea’ (junior B), interpretó Breathe, coreografía propia. Después, Marta Muñoz Almagro (Conservatorio Superior de Danza Mª de Ávila de Madrid) defendió con solvencia las piezas Dama de Honor de don Quijote, en la primera parte de la gala, y Elégance, en la segunda.

Otra ganadora de la pasada edición del Tiempo de Danza, Blanca Patricia Herreros Albero (en ‘Danza española’, junior B), bailó Guajiras, dando paso a Yaiza Toledo Andreo (Conservatorio Superior de danza de Alicante), quién deleitó al público con Variación de Aurora, de Bella durmiente, y Chroma, ya en la segunda parte. Cerraría la primera mitad de la gala Ciro Ortín Soriano, el cual dejo su sello sobre el escenario con dos impresionantes coreografías: Cigarral y Estranhia forma de vida, y Carlota Gómez López (Premio Tiempo de Danza 2019 en la categoría de ‘Clásica’, junior B) demostró su buen hacer con Satanella. Por otro lado, Jesús Calvache también se sumó a esta fiesta de la danza con Bolero 1830.

Además, y para sorpresa de todo el público, en la gala participaron los ganadores del XII Premio Tiempo de Danza Región de Murcia 2021 –celebrado del día anterior–, a saber: Andrea del Pilar Martínez (Esmeralda), Ana Mª Espadas (Ansiedad), Clara Díaz (Castilla) y Víctor López (Soleá por Bulerías), quienes pudieron compartir escenario con los profesionales murcianos.

La gala se cerró con una preciosa coda-saludo final donde los bailarines sacaron los aplausos del público que acudió al Auditorio Víctor Villegas de Murcia en una noche donde la danza murciana volvió a brillar tras un año en cuarentena.