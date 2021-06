Román López Cabrera (Jacarilla, 1988) es uno de los autores de cómic independiente más activos del ámbito regional. Licenciando en Bellas Artes por la Universidad de Murcia, fue aquí donde inició una carrera que le llevó, casi con sus primeros pasos, a lograr un accésit en el CreaJoven 2011 y a ganar la edición de 2012 con La biblioteca. Desde entonces, no ha parado de publicar. Secret Family (2015), Sangre en el suelo (2016), 1937: La toma de Málaga (2017), 1643: Rocroi (2018), La confesión (2019), Memoria de una guitarra (2019) y, ahora, Miguel Hernández. Piedra viva (2021), segundo trabajo que dedica al oriolano. Y es que López Cabrera ya publicó en 2013 La fontana eterna, «una suerte de experimento que intentaba escenificar la vigencia en aquel tiempo, y aún hoy, de la poesía de Miguel, pero en el que el poeta apenas salía más que en unas pocas páginas en cada capítulo». Quizá por ello, el dibujante -que también se ha adentrado en la poesía con textos como el reciente Puntos cardinales (2020)- tenía todavía una deuda pendiente con el autor de El rayo que no cesa; una deuda que considerada saldada con su última publicación, presentada hace unos días en la librería 7 héroes y, el pasado viernes, en la Casa del Libro de Jaime I.

¿Sigue quedando algo por contar de Miguel Hernández?

Evidentemente. Y creo que siempre quedarán aspectos o detalles por conocer; difícilmente podremos saberlo todo de alguien, por muy documentada que pudiera estar su biografía. Es verdad que, en este caso, hay ciertos conceptos o puntos clave que todo el mundo conoce de Miguel Hernández. Uno piensa en él y le vienen a la cabeza cosas como ‘pastor de cabras’, ‘Orihuela’, ‘Josefina’, ‘Guerra Civil’ o ‘cárcel’. Todo esto era, para mí, el esqueleto básico de lo que se puede esperar de una obra sobre Miguel Hernández; pero mi intención con Piedra viva era decorar todo eso con lo que el lector no espere, con lo que el ‘público general’ habitualmente desconoce. Y por ello quise darle importancia a los años de la guerra y de la cárcel, plagados como están de anécdotas muy jugosas y poco conocidas. No obstante, en general, son las anécdotas cotidianas las que más me gustan de esta obra: por un lado, no suelen ser demasiado conocidas y ofrecen ese punto de sorpresa en una biografía que mucha gente cree conocer bien, y, por otro -y esto es lo que más me importaba-, ayudan a dibujar a un Miguel real, a mostrar cómo eran él y su relación con su entorno y sus más cercanos.

Ha intentado ser exhaustivo a la hora de narrar la vida de Hernández. Dice que ha estado entrando y saliendo de su obra desde los 15 años. ¿Cómo surgió ese interés?

Yo nací en Jacarilla, un pueblecito a 10 kilómetros de Orihuela; mis padres eran maestros, y en mi casa siempre ha habido cierto interés por la cultura y la letra impresa. El bachillerato artístico lo hice en Orihuela… Era casi inevitable que Miguel Hernández entrara de una forma u otra en mi vida. La primera vez que me recuerdo impactado por la obra de Miguel fue a través de la canción que Víctor Jara hizo de El niño yuntero. Pero con 14 o 15 años, en Bachiller, una profesora nos llevó a la Casa Museo de Miguel y tuvimos además que elegir e ilustrar una serie de poemas suyos; mi afinidad ideológica y mi recién estrenado interés por la poesía me habían acercado a Miguel, pero ese trabajo de clase nos unió para siempre. Hasta hoy.

Uno de los puntos álgidos de Miguel Hernández. Piedra viva es el momento en que el oriolano se niega casi del todo a seguir el que parecía su destino: dedicarse al pastoreo.

Claro. Miguel podía haber acabado cediendo a los obstáculos casi insalvables y haberse resignado a una vida de pastor -muy digna, por otro lado, pero absolutamente insatisfactoria para sus aspiraciones-, y quizá habría tenido una vida larga, pero la humanidad habría perdido a un gran poeta.

Su ‘integración’ en el mundo madrileño no fue fácil. Dicen que se le solía mirar por encima del hombro por sus orígenes.

Había personalidades de la escena literaria del momento, acostumbradas a una vida acomodada, a unas normas del ‘buen gusto’, de etiquetas y modales, que se compadecían más bien poco con el carácter campechano, desinhibido y algo tosco que Miguel solía gastarse. Además, su falta de filtro le valió algunas enemistades... Pero eso no significa que no supiera comportarse como el que más, ni que fuera exhibiéndose y llamando la atención; sino, simplemente, que él era natural siempre que podía, y traía un aire exótico que, así como a algunos echaba para atrás, a otros les era intrigante (como le ocurrió a Maruja Mallo, por ejemplo). En conjunto, las formas y costumbres de Miguel resaltaban en ese entorno y hacían del poeta recién llegado de Orihuela una rara avis, provocando en ocasiones que las atenciones recayesen en él, y aquello no gustaba a todo el mundo...

No es el primer trabajo que publica relacionado con la figura de Miguel Hernández. ¿Cuál ha sido su implicación emocional con la historia?

En concreto, es el segundo cómic relacionado con Miguel que me atrevo a hacer. No obstante, llevo desde los catorce o quince años yendo y viniendo a su vida y obra y homenajeándolo de una u otra forma (poemas ilustrados, exposiciones y publicaciones colectivas, murales, poemas musicalizados, actuaciones en homenajes…). Aquel primer cómic, Miguel Hernández. La Fontana Eterna (2013), era una suerte de experimento que intentaba escenificar la vigencia en aquel tiempo, y aún hoy, de la poesía de Miguel, pero en el que el poeta apenas salía más que en unas pocas páginas en cada capítulo. Desde entonces, he metido a Miguel en un par de cameos en otras obras mías como 1937: La toma de Málaga (2018) y Memoria de una guitarra (2020). Pero con Piedra viva he vivido una especie de purga emocional. Aunque en todos estos años había leído biografías, visto documentales…, nunca me había adentrado de forma tan exhaustiva en la vida y la obra de Miguel -han sido ocho meses de documentación- y sabía que difícilmente iba a volver a tener una oportunidad así. De hecho, dudo que vuelva a hacer algo relacionado con Miguel, tan grande y en profundidad como esta obra, por lo que me lo he tomado como una suerte de despedida, y es por eso que quería ir acompañado de algunos compañeros de viaje de todos estos años, como han sido José Luis Ferris, Aitor Larrabide y José Carlos Rovira, que escribieron textos para acompañar la obra.

Además sucedió una cosa que me dejó algo trastocado: me di cuenta, mientras estaba inmerso en la creación de la obra, que acababa de cumplir la edad con la que Miguel había muerto. Entonces te sobrevienen comparaciones inevitables en las que uno, frente a alguien como Miguel Hernández, nunca puede salir victorioso (si quiera indemne).

Decía Ilu Ros, a propósito de su Federico (2021), que el estilo de Lorca era una bendición para ella a la hora de dibujar. ¿A qué retos formales le ha hecho enfrentarse a la figura de Hernández?

Hubo retos evidentes -y más teniendo amigos, conocidos, familiares en Orihuela- como ser fiel a algunas calles; pero, sobre todo, tuve que enfrentarme al miedo constante a que la gente no reconociera a ‘mi Miguel Hernández’. Para ello tiré mucho de foto, cuando una cara no me convencía (también con otros personajes).

Otra de las cosas que tuve en cuenta fue que, aunque había muchos pasajes que quería contar, necesitaba también momentos de calma, escenas cotidianas..., usar poesía visual. Una biografía sobre un poeta no puede -según lo veo yo- limitar la carga poética a los versos que recita el personaje. De alguna forma, desde el apartado gráfico, tenía que darle un componente poético, metafórico, alejarme del realismo y de lo estático y convencional de vez en cuando, como la viñeta en la que Miguel, en el patio de la cárcel, recita los versos de Cernuda «Estar cansado tiene plumas», y el vaho que sale de su boca toma forma de alas (elemento que acabó colándose en la portada). En definitiva, un cómic como este no podía ser solo una concatenación de acontecimientos y fechas; ha de ser capaz de emocionar más allá de lo trágico de la historia que se cuenta.

Uno de los aspectos más interesantes de Miguel Hernández. Piedra viva es cómo consigue trazar una línea entre lo que el poeta vivía y lo que escribía. Suponemos que era una idea que tenía entre ceja y ceja desde el inicio del proyecto.

La clave está en saber escoger el texto que mejor se adecue -o uno de ellos- a lo que quiere contar la escena. Si está Miguel en la Unión Soviética y tiene que recitar unos versos, no es descabellado escoger unos que nombren a Rusia (siempre teniendo cuidado de que las fechas de creación del poema y el acontecimiento en sí sean compatibles). Por otro lado, Miguel era un poeta que raras veces escribía de algo que no hubiera experimentado. Miguel vivía para escribir y aquello que escribía era él mismo; es por eso que es tan difícil separar su vida de su obra, y tan fácil encontrar textos que acompañen sus vivencias.

Háblenos del color, un elemento vital cuando se trabaja sobre un poeta. ¿A qué ‘acuerdos’ llegó en este sentido con Marina Armengol?

La idea básica fue la de usar tonos pardos, generalmente. Pero teníamos muy claro que había que diferenciar etapas, como la de la cárcel, que por lo general tiene tonos más grises y azulados, más fríos. Incluso el propio Miguel pasa de trajes pardos de paisano y los verde oliva del uniforme de soldado a azules y blancos.

El color, como bien dices, es una herramienta cuyo poder metafórico y poético no se pueden desaprovechar. Partiendo de lo básico, los cielos e iluminación han influido mucho, con atardeceres para escenas de carga más dramática o desoladora, a cielos luminosos cuando la imagen así lo pedía. Pero también hay otro tipo de juegos, como la splash page en que se habla de la salida de El rayo que no cesa (1936), en la que predomina un rojo pasional; o la página de tres viñetas en que se presentan a Aleixandre, Neruda y González Tuñón, que, en conjunto, forman la bandera republicana.

¿Le ha costado narrar una historia de la que ya conocía el desastroso final?

No negaré que, si no he derramado una lagrimita que otra -yo es que soy muy llorón-, es porque he conseguido contenerla; pero sí, claro. Siempre me ha dolido el final de Miguel, abandonado a su suerte y dejado morir por la Iglesia y el régimen franquista. Pero es que, además, toda su vida estuvo bastante plagada de desgracias...

Neruda dijo que «recordar a Miguel Hernández, que desapareció en la oscuridad, y recordarlo a plena luz, es un deber de España, un deber de amor». ¿Considera que estamos cumpliendo con ese deber?

Probablemente se espere de mí que diga que no, pero tengo que decir que sí. No tanto como podría recordársele, indudablemente. Pero creo que la gente sabe quién fue Miguel Hernández aunque su mayor aproximación a la obra hernandiana haya sido escuchar canciones de Serrat. Pero quien más quien menos ha oído hablar de él. ¿Podrían hacérsele más y mejores homenajes? Sí. ¿Ha habido largas décadas en las que España había olvidado a Miguel Hernández? Sin ninguna duda (bien se encargó el franquismo de ello). Ahora, creo -o quizá es que yo estoy demasiado cercano a ámbitos hernandianos para ver que en realidad no es así- que Miguel Hernández es un nombre que suena a más gente que nunca. Y se le recuerda, claro que se le recuerda, el hecho de que algunos destruyan versos suyos indica que se recuerda muy bien quién fue y qué hizo Miguel Hernández a lo largo de su vida.