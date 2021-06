En 2017, los diseñadores sevillanos Victorio & Luchino perdieron en concurso de acreedores la propiedad de su taller de modistería, un significativo inmueble del siglo XVI, lugar que, queda demostrado, fue la casa natal de Diego de Velázquez. Este mismo mes de junio se ha obtenido el permiso de obra para restaurar el histórico edificio que pasará a ser un centro de interpretación dedicado a la vida y obra del ilustre pintor del Siglo de Oro, el autor de Las Meninas. De allí salieron bellos trajes que vistieron los cuerpos de las tops Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Penélope Cruz o Laura Sánchez, entre otras. Pienso en aquellos desfiles, mientras oigo los cantos gregorianos Présence à Dieu, que me acaba de enviar mi amigo Julio Navarro Palazón, investigador del CSIC, en la Escuela de Estudios Árabes de Granada. El 20 de junio de 1996, fallecería la escultora murciana Elisa Séiquer, a quien en 1971 le otorgaron el premio Francisco Salzillo de Escultura. También ejerció de profesora de educación secundaria. Necesitaríamos que a artistas de esta categoría no se comenzaran a olvidar en la Región. «La hiperseveridad del superyó no responde a un arquetipo objetivo, sino que corresponde a la intensidad de la defensa gastada contra la tentación del Complejo de Edipo», apuntó Freud.

‘Peral. S15’ en el Museo Naval de Cartagena

El submarino Isaac Peral ha sido el protagonista absoluto de un acertado proyecto artístico comisariado por María Comas y Fernando Sáenz de Elorrieta. Diecisiete artistas seleccionados han tuneado una maqueta, a menor escala, del célebre submarino. Con pinturas en óleo, acrílico, esmalte, spray, collages, intervenciones… y mucha imaginación se ha homenajeado el invento de Isaac Peral, botado el 8 de septiembre de 1888, y realizado por la Armada Española. El Museo Naval, durante mi última visita, me recordaba una excelente película de Walt Disney. Para conmemorar el 170 aniversario de nacimiento de Peral, han participado diecisiete autores: Kraser, Ángel García Maciá, Gaby Guillén, Alfonso García, Geles Conesa/Paca Calvo, Salvador Torres/Virginia Bernal, Javier Lorente, Antonio Gómez Ribelles, Pía Martínez, Pérez Casanova, Fernando Sáenz de Elorrieta, Jesús Lorente, Jesús Inglés, Belén Orta y Rosana Sitcha. La ecléctica muestra se puede visitar hasta el 26 de junio.

‘Anatomia del alma’ en el Laboratorio de Arte del Carmen

El escritor y poeta Czeslaw Milosz, Premio Nobel de Literatura, advirtió: «Amar significa verte a ti mismo». Y las salas 5 y 6 del Laboratorio de Arte del Carmen acogen tres exposiciones diferentes pero con un mismo hilo conductor, la voz interna del ser humano. Intervienen estudiantes y profesores de la Academia de Bellas Artes de Kaunas (Lituania). Un apartado de la muestra se titula Mind Map. Mapa Mental, y ahí se pueden ver los trabajos de Aisté Kliciuté, Gabija Vaicekauskaitè, Milda Ceinoryte, Nomada Plksnyte, Julia Leonaviciene y Valdas Nagionis. Otra sección de la exposición versa sobre una muestra de grabados del artista lituano Egidijus Rudinskas. «Se están produciendo cambios en la producción técnica del arte impreso lituano y los artistas en crisis han sobrevivido de tal manera que han adquirido el conocimiento de la manipulación de técnicas digitales, acercándose a las pautas del grabado», explica Ina Minduiz, comisaria de las tres propuestas, que cierran con Elachi & James. El conjunto Anatomía del alma humana lo compone un centenar de imágenes de 20 por 20 cm. La empresa Iniciatyvos Kaunui y el Ayuntamiento de Kaunas han colaborado en esta acción programada por Artes Plásticas Murcia, del Ayuntamiento de nuestra ciudad.

Freud también escribió que «aquel que tenga ojos para ver y oídos para oír se convencerá de que los mortales no pueden guardar ningún secreto. Aquel cuyos labios callan, se delata con la punta de los dedos; el secreto quiere salirse por todos los poros». En el Museo del Teatro Romano de Cartagena, el próximo martes se inaugura una contundente exposición de acuarelas, con las obras del pintor de Blanca Pedro Cano. EL título es muy sobrio y hermoso: Teatros. Más adelante daremos cuenta de estas obras.