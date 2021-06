Quizá la pregunta pueda resultar un tanto manida, pero ¿quién es Lorraine Cocó? Lo digo porque estamos hablando de una de las escritoras de la Región más leídas en nuestro país, y habrá muchos a los que su nombre no les resulte familiar...

Pues, aunque me han hecho esta pregunta muchas veces, quizás sea siempre la más difícil de contestar..., pero lo voy a intentar. Soy una mujer que, desde niña, desde que aprendí a unir palabras y darles un sentido, me he dedicado a soñar, a crear historias, otros mundos, y personajes que invaden mi cabeza cada día, gritándome que les de vida. No lo voy a negar, en muchas ocasiones no me gusta el mundo real y prefiero la ‘realidad’ de mi mundo interior, donde por muchas cosas que pasen y obstáculos que haya que superar, los finales siempre son felices. Tal vez por eso, de entre todos los géneros, decidí escribir novela romántica.

Son en torno a cuarenta las novelas que ha publicado, algunas de gran éxito e incluso traducidas a otros idiomas. Sin embargo, no a través del método, digamos, ‘tradicional’ (el de la editorial que te compra un manuscrito y te lo edita y distribuye). Usted, desde el primer momento -y como tantos otros- apostó por el Kindle Direct Publishing (KDP), ¿por qué?

La opción tradicional de publicación ni siquiera me la planteé, la verdad. Aunque empecé a escribir de muy pequeña y ser escritora era mi sueño, lo veía poco realista; aún más cuando mis lecturas eran mayoritariamente de autoras americanas y en España las editoriales solo publicaban (en mi género) traducciones de autoras extranjeras. En la época en la que yo decidí autopublicarme fue precisamente cuando las editoriales se dieron cuenta del filón y el gran talento que hay en nuestro país, y empezaron a brindar las primeras oportunidades.

Cuénteme: ¿Cuándo decide lanzarse? Porque aunque lleve toda su vida escribiendo, no fue hasta 2013 cuando aparece su primera novela...

Durante décadas escribí para mi círculo más cercano de amistades, pero un día descubrí el KDP, investigué un poco y me pareció la opción perfecta para mí. Soy una persona muy controladora y publicar en esta plataforma no solo me daba el dominio total sobre la edición, fechas de publicación y distribución de mi obra, sino también la oportunidad de darme a conocer en todo el mundo, no solo en nuestro país. Ocho años después, sigo convencida de que tomé la mejor decisión, pues, como comentabas, he logrado publicar con éxito cuarenta novelas en digital, papel y audiolibro, y traducir a varios idiomas. No he dejado de alcanzar sueños que durante años creí imposibles.

Ni de escribir; casi parece que lo hace compulsivamente. Sé que en la actualidad es una quimera, pero en vistas del éxito de sus novelas... ¿ha logrado poder dedicarse plenamente a tu carrera literaria?

Sí, como comentas es algo muy complicado... Pero tengo mucha suerte en ese sentido porque puedo hacerlo. Sin duda es otro de los motivos por los que sigo autopublicándome. Aunque requiere asumir la responsabilidad de cada parte del proceso de publicación, es mucho más trabajo y requiere de una formación continua para actualizarse en aspectos como el diseño, la maquetación, las redes sociales y la comunicación, etc., también los beneficios son mayores porque no hay intermediarios. La gran acogida que obtuvieron mis novelas desde el primer momento y la fidelidad de mis lectores han permitido que esto así sea.

No obstante, no todas sus novelas han salido por el sistema de publicación de Amazon (un sello potente como el de Harlequin - Harper Collins avaló la serie Amor en cadena), y ateniéndonos a sus números, seguro que si lo quisiera tendría la oportunidad de salir con una editorial consagrada. ¿Por qué sigue apostando por el KDP?

Las primeras novelas que leí del género romántico pertenecían a Harlequin, que es el gran referente de este género. Y siempre fue un sueño para mí que mis historias fueran publicadas por esta editorial. Así que cuando tuve la oportunidad de hacerlo, no lo dudé. De hecho, tienen once novelas mías: la serie Amor en cadena y la trilogía Pink Ladies. Publicar con Harper Collins ha sido una experiencia enriquecedora de la que he aprendido mucho.

Y sí, en este tiempo he recibido ofertas de editoriales de todos los tamaños (y algunas eran de las más consagradas), pero, como te comentaba antes, me gusta tener el control total de mi obra, tener la capacidad de decisión en todo momento. Lo de acceder a miles de lectores en todo el mundo ya lo tengo, así que solo cedería ese control por un proyecto que me atrajese más allá de las ventas y cuando pudiesen darme algo a lo que no pueda tener acceso yo sola.

Autores ‘superventas’ como Juan Gómez-Jurado, Javier Castillo o Elísabet Benavent empezaron así, pero todavía hay gente recelosa con este tipo de publicaciones. ¿Lo siente así? ¿Cree que se tiende a minusvalorar estas carreras?

Sin duda así es, aunque cada vez en menor medida. En estos últimos ocho años el panorama ha cambiado mucho. Cada vez hay más autores autopublicados y muchos de esos autores, después de ser ‘bestsellers’, son fichados por editoriales. Sin ir más lejos, Eva García Sáenz de Urturi, la actual ganadora del Premio Planeta, fue una de ellos con su serie La saga de longevos. Ya no puede haber duda de la calidad de los autores que deciden darse a conocer sin el respaldo de una editorial. La autopublicación es una elección, no la última salida.

En su caso, además, cultiva un género (la novela romántica) que también suele suscitar muchos prejuicios entre algunos lectores (y autores incluso). ¿Qué le diría a esa gente?

Es algo con lo que tenemos que luchar a diario, pero afortunadamente también eso lo estamos cambiando. Las redes sociales, los clubs de lectura, los reseñadores..., todo esto nos ayuda a dar visibilidad a nuestras historias. Además, es un género vivo en el que se pueden encontrar el resto de subgéneros. Hay una novela de corte romántico para cada lector, pues trabajamos el suspense, la fantasía, la ciencia-ficción, tramas paranormales, ‘new adult’, histórica, contemporánea, comedia... y cualquier otra cosa que quieras encontrar. Solo hay que darle una oportunidad y dejarse sorprender.

Tanto desde el punto de vista de la autora como de la lectora que es: ¿qué tiene la novela romántica para que se haya mantenido tan fiel a ella durante tantos años? ¿Qué le proporciona?

Bueno, ya he nombrado un par de cosas, como la variedad de opciones dentro del género, que es algo sin duda muy interesante como autora. Además, me permite trabajar personajes a los que puedo poner en situaciones que no se encasillan en géneros más cerrados, como por ejemplo la novela negra, el suspense o la ciencia ficción. Otro aliciente es que la novela romántica garantiza siempre un final satisfactorio y feliz. Y lo más importante: es la oportunidad de guiar sin límites al lector por una montaña rusa de emociones y sentimientos que aseguran que la historia no le dejará indiferente. Las lectoras de romántica (pues en su mayoría son mujeres) son muy exigentes, pero también muy fieles y apasionadas. Algo que se demuestra en los muchos eventos de romántica que, fuera de la pandemia, se venían celebrando a lo largo de toda la geografía española.

No puedo dejar de preguntarle por la serie Sweet love y, en concreto, por su última entrega (Amanecer en tus labios y anochecer en tu piel), que ha visto la luz recientemente. ¿Qué nos puede contar de esta saga de... ¡cinco volúmenes en un año!?

Sí, una locura que debo a mis lectoras. En un principio la primera novela de la serie, Ni contigo ni sin ti, iba ser una historia autoconclusiva, pero los personajes secundarios enamoraron al público y no dejaban de pedirme más. No quería que se alargara en el tiempo porque tengo muchos proyectos pendientes, y decidí que tendrían salida todas en 2020. Amanecer en tus labios y anochecer en tu piel es el broche final de la serie, encuadrada en la comedia romántica, por supuesto. Es fresca, divertida, apasionada y justo lo que necesitaban mis lectoras en un año tan difícil como el pasado.

Teniendo en cuenta el ritmo al que trabaja, imagino que su próxima referencia debe estar al caer. ¿Qué planes (o historias) tiene para el futuro?

Mi siguiente novela saldrá publicada el próximo mes de julio, y es una comedia romántica ágil y disparatada. Se titula Un amor en construcción y, tras seis meses de no publicar, me hace especial ilusión que vea la luz. Después tengo otro proyecto para otoño que es una gran sorpresa, pues no he tocado ese subgénero antes, pero me encanta ponerme retos y este es muy emocionante. Y para diciembre, una novela corta con temática navideña de la serie Bocaditos titulada Desde ese instante.