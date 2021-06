Álex Clavero, uno de los rostros más conocidos de la factoría Paramount Comedy, abre este domingo el apartado humorístico del ciclo Murcia On (que en las próximas semanas tendrá a otras figuras del stand up como Álex O’Dogherty, Agustín Jiménez, El Sevilla y Edu Soto). El vallisoletano, rostro televisivo, llega a la capital del Segura con su espectáculo #MiMadreEsTrendingTopic, en el que confiesa que el apabullante mundo de las redes sociales se le queda un poco grande... «Cuando llegaron todas estas historias mi madre de repente se volvió una mujer muy moderna y yo en un carca, porque a mí estas movidas me saturan... Así que aprovecho esta historia para criticar un poco todo lo ‘modernito’, el postureo, esas cosas», señala el cómico.