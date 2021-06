¿Cuándo? Hoy, 21.00 horas

¿Dónde? Auditorio Tomás Fernández Gil, Molina

Precio: 10 euros

Espectacular noche de música folk la que espera hoy a los molinenses que se acerquen al Auditorio Municipal Tomás Fernández Gil;una noche que contará con las evocadoras melodías celtas de Túa y el trepidante folk-rock de Malvariche. Los primeros, con un amplio repertorio de música tradicional y composiciones propias –aunque siempre de raíz gallega, asturiana, irlandesa, escocesa y bretona, pese a tratarse de una banda murciana–, se inspiran en grupos que van desde Luar na Lubre, Milladoiro, Carlos Núñez y Berrogüetto, hasta The Dubliners, The Chieftains, Solas y Alan Stivell, y en los últimos tiempos han trabajado con las Cantigas de Alfonso X El Sabio, a las que han decidido darles un enfoque celta. Por su parte, Malvariche son un claro ejemplo de las posibilidades de la alianza entre el folclore y rock. Con poderío, honestidad, contundencia, emociones fuertes y canciones apasionadas, la banda alhameña lleva más de tres décadas explorando raíces. No obstante, desde hace unos años han apostado por un sonido mucho más acústico y tradicional.