La segunda edición de Murcia On sigue trayendo hasta la Plaza de Toros de La Condomina a algunos de los artistas y bandas más potentes del panorama nacional, y los próximos en subirse al escenario de Ibolele Producciones serán los madrileños Miss Caffeina. Seguramente uno de los grupos de directo más destacados del panorama indie español, el cuarteto formado por Alberto Jiménez (voz), Sergio Sastre (teclados, guitarra y sintetizador), Álvaro Navarro (guitarra eléctrica) y Antonio Poza (bajo eléctrico) ha retomado con fuerza su actividad tras el parón forzoso provocado por la pandemia con el lanzamiento en las últimas semanas de sus dos nuevos singles: Punto muerto –con la colaboración de Ana Torroja– y Me voy, sobre los sinsabores del éxito y las trabas que trae consigo el reconocimiento. Dos temas que han hecho las delicias de sus seguidores y que han servido la excusa perfecta a la banda para echarse a la carretera.

Más de dos años y una pandemia han pasado desde que Miss Caffeina lanzaron su último álbum, Oh Long Johnson (2019), virando decididamente hacia el pop más bailable que ya apuntaban en Detroit (2016). En ese giro, la electrónica parece haber sido una gran aliada, con las guitarras perdiendo protagonismo en el seno de la banda. El camino seguido, de hecho, ha sido similar al de Varry Brava, con los que, tras recorrer todos los festivales de la rama indie nacional, iniciaron en 2019 un proyecto colaborativo que denominaron Dancetería, espectáculo inspirado en el mítico club de Nueva York. Murcia fue una de las pocas ciudades que pudo disfrutar de este exclusivo show, con ambas bandas sobre el escenario y compartiendo set list.

Tras aquello, los chicos de Miss Caffeina no tenían pensado sacar más singles de Oh Long Johnson, pero a finales de julio publicaron un EP, Reina (2020), con sorpresas: una colaboración de Rozalén, una versión en portugués (Rainha) y otra a voz y guitarra. Desde entonces no han dejado de lanzar colaboraciones y adaptarse a las circunstancias, como demuestran estos dos nuevos sencillos y la gira que ya está en marcha. Además, en la actualidad también ultiman el que será su próximo disco, para final de año.