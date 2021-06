El Jazz San Javier vuelve del 16 de julio a 1 de agosto con una edición adaptada a la coyuntura sociosanitaria. Será la número veintitrés desde que comenzara su andadura en el verano de 1998, y, aunque sus responsables lo hayan definido esta mañana como "de transición", su cartel está plagado de primeras figuras del género a nivel nacional e internacional. Hablamos de artistas como Brad Mehldau, Giovani Mirabassi y Monty Alexander; porque sí, por encima de los nombres, el piano será el gran protagonista de las noches de concierto en el Parque Almansa.

En total serán once sesiones de puro jazz -once en el auditorio y tres de calle-, con quince bandas y, por primera vez, dos premios: uno para el propio Alexander, leyenda viva de la vertiente caribeña de 'la música del diablo', y otro para Alberto Nieto, hasta este año y desde su fundación, director del festival. En cualquier caso, Nieto, melómano empedernido y un enamorado del jazz, no ha querido alejarse mucho de esta edición a pesar de su jubilación y, de hecho, hoy ha estado presente -en condición de asesor- en la presentación del programa en el Conservatorio de San Javier. Junto a él, su sucesor, David Martínez (también concejal de Cultura) y el alcalde la localidad, José Miguel Luengo.

Entre los tres, han desvelado y desgranado un programa con mucha presencia de grandes músicos cubanos; de protagonismo del piano, pero también de otros instrumentos de cuerda como el chelo, el violín y la viola (menos habituales en la música de jazz), y organizado con una extraordinaria dificultad por culpa de la covid, algo que no han ocultado en ningún momento. "Pero teníamos claro que este año, más que nunca, había que apostar por la cultura", señaló David Martínez, y de ahí en exactamente dentro de un mes el Parque Almansa vaya a reabrir sus puertas para recibir por primera vez "a una de las mejores bandas de country rock, The Jayhawks, que con 35 años de historia llegan a San Javier tras la publicación de uno de los mejores discos de su carrera, Back roads and abandoned motels (2018).

La banda liderada por Gary Louris era la única confirmación del festival hasta el momento, y aunque la pandemia ha paralizado las giras internacional de la inmensa mayoría de artistas del género, desde el consistorio se las han apañado para acompañar a los norteamericanos con un buen puñado de sensacionales instrumentistas. Así, otro de los platos fuertes del Festival será la presencia del ya citado Brad Melhldau, el mejor pianista de su generación y una estrella del jazz que volverá a la localidad el día 28 en formato trío junto a otros dos músicos de altura, Larry Grenadier y Jeff Ballard. En cuanto a Monty Alexander, habrá que esperar hasta el 31 de julio. El pianista jamaicano -afincado en Miami- es "uno de los grandes", y cuenta con más de setenta y cinco álbumes y una larga carrera que rezuma jazz, blues y los ecos característicos de su tierra. Además, ese día habrá un programa doble, con una segunda parte protagonizada por el vocalista Steffen Morrison, natural de Surinam -aunque residente en Amsterdan- y considerado como uno de los principales valores del soul europeo.

Antes, el 17 de julio -un día después de la inauguración- se podrá disfrutar en el Jazz San Javier de la cantante y guitarrista portuguesa Alana Sinkëy, acompañada por su quinteto. Al micro en grupos como Patax y Cosmosoul, está considerada una de las mejores voces del soul y R&B de España (vive en Madrid desde hace años). Y esta será también noche de programa doble, que se completará con otro pianista y rostro conocido del festival: el cubano Ivan 'Melón' Lewis, que presentará The Cuban Swing Express, un superespectáculo con once músicos sobre el escenario y la cantante caribeña Arahí Martínez como invitada.

El 23 de julio, en cambio, está reservado en exclusiva para el violonchelista francés Matthieu Saglio, que visitará la Región con su cuarteto habitual y cuatro invitados de lujo: Isable Julve al cante y baile, Carlos Sanchís al acordeón y los vocalistas Abdoulaye N’Diaye y Camile Saglio. Mientras que al día siguiente, el 24, volverá el piano de la mano de Daniel García, que sigue la estela de los grandes del jazz flamenco y que actuará con los músicos cubanos con los que ha grabado su álbum Travesuras (2019): Reinier 'El Negrón' al contrabajo y Michael Olivera a la batería, junto a la violinista Maureen Choi. Esta sí será, no obstante, una sesión doble debido a la intervención de Mauri Sanchís, "uno de los mejores organistas europeos" y músico "estrechamente ligado al Festival de Jazz de San Javier", al que vuelve acompañado por el cantante Damon Robinson y la bajista Oneida James.

De nuevo las teclas centrarán la atención del público el 30 de julio, cuando otro viejo conocido de esta cita de relevancia internacional vuelva a pisar las tablas del Parque Almansa. Hablamos del pianista italiano Giovani Mirabassi, que actuará arropado por el cantante Cyril Mokaiesh, con el que en 2015 grabó un álbum (Naufragés) en el que fundieron la chanson francesa y el jazz. Además, el virtuoso músico transalpino completará su concierto tocando con uno de los grandes acordeonistas del género, Marc Berthoumieux, acompañado por su cuarteto.

Y la fiesta final llegará el 1 de agosto con un homenaje imprescindible. De ninguna manera el Jazz San Javier podía olvidarse de uno de sus artistas fetiche, el también pianista Chick Corea. El de Massachusetts ocupa, sin lugar a dudas, una posición privilegiada en el Olimpo del jazz mundial, y así de lo reconoció San Javier en 2018 concediéndole el premio de un festival en el que tantas veces había participado de una u otra forma. Por eso, cuando apenas han pasado cuatro meses de su triste fallecimiento, la organización no podía dejar de recordar a un músico irrepetible por el que ha reunido, a modo de colofón de esta vigesimotercera edición, a un nutrido grupo de artistas que alguna vez trabajaron con el maestro (enamorado de la música española). Así, Carles Benavent, Jorge Pardo, Niño Josele, José de Josele, Tino di Geraldo y Tomasito se encontrarán en las tablas del Parque Almansa para recordar a Corea "con un espectáculo único".

Conciertos gratuitos

Además, y como es habitual, el festival también saldrá a la calle. Serán tres noches de conciertos gratuitos que arrancarán con la presencia de la cubana Lucrecia en la plaza de España de San Javier el domingo 18 de julio. Tres día más tarde, el 21 en Santiago de la Ribera, la explanada Barnuevo acogerá el concierto del pianista cubano Pepe Rivero con su trío y el violinista Raúl Márquez, a los que acompañará Enrique Heredia, 'El Negri', como artista invitado. Por último, en el puerto Tomás Maestre de La Manga del Mar Menor, actuará el domingo 25 de julio la cantante murciana Sara Zamora, que interpretó uno de sus temas y una versión a capela de un bolero durante la presentación de esta mañana.

El director del festival anunció que las entradas y los abonos están a la venta desde hoy en la Oficina de Festivales (ubicada en los bajos del Ayuntamiento) y a través de la página web www.festivalessanjavier.com. El precio de las entradas será de 15 euros , excepto para el día 16 de julio, con The Jaywawks, que costará 25 euros, y las noches del 28 y el 31, con el Brad Mehldau Trio y Monty Alexander, cuyas localidades valdrán 20 euros. El precio de los abonos será de 80 euros y, eso sí, incluye todos los conciertos. Conviene aclarar, en este sentido, que se prevé que la limitación de aforo no sea inferior a 750 localidades, lo que equivale al 50 por ciento de la capacidad total del auditorio.