Según el santoral católico, hoy se celebra la festividad de San Antonio de Padua. Repaso al escritor Pío Baroja y leo que «solo los tontos tienen muchas amistades. El mayor número de amigos marca el grado máximo en el dinamómetro de la estupidez». En algo tenía razón Baroja cuando escribió esta pensamiento. Como los amigos, existen pocos y escurridizos, nadie le ha aconsejado al italiano, Salvatore Garau, no llegase a estafar con el arte de la gilipollez. Ha timado a alguien (también sin amigos) y poder venderle por 15.000 euros una escultura inmaterial, invisible, que no existe… La provocadora pieza se llama Lo sono (Yo soy). Otro zanguango (a Ángel P. M. no le gusta el término), pero este tipo es un indolente, un zángano, un egocéntrico, un zanguango farsante de 67 años. La pinacoteca Museo del Prado ha adquirido la pintura barroca La diosa Juno por 270.000 euros, cuadro ejecutado por el pintor granadino Alfonso Cano Almana entre 1638 y 1652. Los amigos de la cultura estarán de muy enhorabuena, porque con el dinero del contribuyente se ha podido comprar otro cuadrito más. ¿Serán compadres el vendedor y el comprador?

‘Pedro Flores en Museo Ramón Gaya

La casa señorial del siglo XIX, convertida en el museo del idolatrado pintor y escritor Ramón Gaya, acoge hasta el 25 de julio la muestra Pedro Flores sobre papel, compuesta de 58 dibujos y 12 cuadros, además de cartas, escritos… y un diploma original que le otorgó a Pedro Flores (1897-1967) el Salón de Grabados de Madrid el 12 de diciembre de 1964, en la XIV edición, en la que fue galardonado con el primer premio. El espacio expositivo, en su escasa superficie, ha sido bien aprovechado. En las tres mini salas se derraman bocetos, dibujos, carboncillos, óleos, aguafuertes, punta seca, agua tinta y acuarela. Darío Vigueras ha ejercido de comisario de la exposición y ha destinado una sala a escenas quijotescas. Miguel de Cervantes escribió: «Dime con quién andas, decirte he quién eres». Todavía, después de siglos, encontramos de ferviente actualidad este refrán.

‘Corazón salvaje. Manuel Pérez en Galería Chys

12 obras de inmensa vitalidad, de color primaveral, de rincones de naturaleza… así, hoy y siempre, son todas las obras de Manuel Pérez (Murcia, 1976). Rezuman vigor, energía, nervio, un optimismo que se transforma en paisajes bucólicos que el pintor realiza sobre papel, lienzo y madera. Destaco dos obras especialmente, El embarcadero (2021, acrílico sobre lienzo) y Corazón salvaje, de las mismas características técnicas. El realismo mágico (a veces semiabstracto) nos recuerda el largometraje El hombre elefante (1980), de David Lynch, de quien el pintor murciano ha recogido el título de otra de sus películas, Corazón salvaje (1990). La sala Chys de la calle Trapería ha crecido, ha aumentado de tamaño… y puede que sea ahora un poquito más salvaje. Pérez es un incondicional de Lynch.

‘Murcia se ilustra’ en Sala Leúcade

Ahora, más que nunca, los pintores se aficionan a comisariar y a coordinar exposiciones. La culpa es de quien les contratan, porque le están ‘robando’ el tiempo destinado a imaginar y a crear. Claudio Aldaz (Murcia, 1976) expuso ‘sus perros’ el pasado febrero en una sala pública y ahora la cerveza Alhambra lo ha fichado para que distribuya las obras del proyecto ‘Murcia se ilustra” de ‘Murcia Inspira’ . El marco elegido para estas 45 obras ha sido las dos plantas de la galería Léucade, que dirige Sofía Martínez, aspirante a directora del Ramón Gaya. Ilustraciones, collages, imágenes digitales, fotografías intervenidas… que se podrán visitar hasta el 24 de junio.

No me queda mucho espacio para comentar la exposición ‘Infernum’, con obras de Torregar, el artista plástico español que mejor pinta el fuego. Hasta el 21 de junio se puede visitar en la sala de exposiciones de la Facultad de Bellas Artes. Apuntó Baroja: «El hombre: un milímetro por encima del mono, cuando no un centímetro por debajo del cerdo».