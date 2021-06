La música en directo ha regresado con fuerza a la Región. Aunque las salas de conciertos y los macrofestivales todavía no hayan recibido luz verde para volver a las andadas, los promotores se han reinventado con el apoyo de ayuntamientos y auditorios municipales y la figura del ciclo ha cogido una fuerza inusitada en los últimos meses. Así, Las Noches del Malecón y Murcia On colman estos días la agenda cultural en la capital del Segura, mientras que en Cartagena se cuentan los días para el comienzo del ‘Especial España’ de La Mar de Músicas; y ante la apertura de este nuevo escenario –al aire libre, dicho sea de paso–, Molina no ha querido quedarse atrás.

Así, impulsado por el éxito de propuestas como las mencionadas, el consistorio local ha puesto en marcha, a través de las concejalías de Fiestas Locales, Juventud y Participación Ciudadana, la primera edición del Segura Sound, que nace «con el firme propósito de apoyar la cultura y activar el turismo local de la mano de grandes artistas nacionales», pero, sobre todo, con la idea de facilitar una propuesta cultural de altura a los vecinos de la villa. Y es que el cartel, que incluye seis noches de conciertos del 2 al 22 de julio, reúne a bandas consolidadas como los murcianos M-Clan o los canarios Efecto Pasillo, así como a algunos de los proyectos más rompedores de los últimos meses, a saber el trío catalán Stay Homas o las madrileñas Ginebras, máximos exponentes del boom de la cuarentena.

«La oferta cultural y de ocio que ofrece Molina de Segura es, sin duda, puntera, tanto por su variedad como por calidad», destacó este martes en rueda de prensa el alcalde, Eliseo García Cantó. «Y a esa amplia oferta viene a sumarse ahora, a las puertas del verano, este festival Segura Sound –añadió–, que quiere convertirse en un escaparate del gran activismo que existe en nuestra localidad, y que transciende más allá de sus límites municipales», aseguró el regidor, para quien este nuevo festival y la ciudad «tienen muchas y buenas cosas que ofrecer. Los atractivos turísticos, culturales, lúdicos y gastronómicos solo son una mínima parte de la amplia y diversa oferta que encontrarán antes y después de cada uno de los conciertos programados», concluyó el primer edil molinense, que también desveló que las actuaciones tendrán lugar en el Auditorio Tomás Fernández Gil, en Parque de la Compañía, «que cumple con todas las medidas de seguridad vigentes frente al covid-19.

Programación

Un total de nueve grupos y compañías conforman el cartel de este nuevo festival, «que aportará una fantástica oferta musical y cultural al verano de Molina de Segura». Los encargados de dar el pistoletazo de salida al Segura Sound serán Ricardo Ruipérez y Carlos Tarque, mejor conocidos juntos como M-Clan (2 de julio). Ambos se encuentran en la actualidad girando por todo el país, guitarra en mano, para repasar los mejores temas de su trayectoria como banda, que abarca ya casi treinta años. ¿La excusa? El veinte aniversario del Sin enchufe (2001), con lo que se tratará de un show acústico que permitirá a los fans conocer otra cara de algunos de los himnos imperecederos del ya legendario grupo murciano.

El relevo lo tomarán los Stay Homas el 8 de julio. El trío catalán se hizo tremendamente viral con canciones grabadas desde la terraza de su piso en pleno confinamiento, y desde que se levantó el encierro han estado presentando su música –recogida en dos EP publicados el año pasado, Desconfination y Agua– por todos los ricones del país; o, al menos, casi todos, porque será la primera vez que visiten la Región. Será en una noche que abrirá otro trotamundos: el cartagenero Río Viré, mientras que la nota regional perdurará hasta que, una semana después, el día 14, la compañía de música y artes escénicas Belter Souls deleite a los molinses que se acerquen al Parque de la Compañía con su particular fusión de música negra, góspel y soul.

Otros que no han querido perderse la cita son Efecto Pasillo, que, en plena celebración de su primera e intensa década en la carretera, efectuarán una parada estratégica en la ciudad de la Vega Media del Segura con su 1Diez Tour (15 de julio). Además, en esta ocasión, los canarios vendrán acompañados de los chicos de Meler, que dejarán volar sus Cometas sobre el Auditorio Municipal Tomás Fernández Gil. Y, por último, y ya que no solo de música vive el molinense, los días 21 y 22 se pondrá fin a esta primera edición con el humor de Comandante Lara y, el jueves, la ironía de las Ginebras, que también pegaron el pelotazo durante el confinamiento, que hace poco visitaron el Villegas con gran acogida por parte del público murciano, y que, a base de energía y personalidad, han elevado a la categoría de arte su popurrí de lo cotidiano. Ellas serán las encargadas de cerrar el Segura Sound precedidas del indie-rock de Karavana.