Cuenta la leyenda que el ‘Rock and Roll de Irwin Allen’ era cuando el director movía la cámara y los actores simulaban que el decorado se tambaleaba. Era una forma fácil y barata de rodar determinadas escenas de catástrofes, un subgénero en el que Allen se convirtió en todo un maestro. Su nombre estaba detrás de títulos como La aventura del Poseidón (1972) o El coloso en llamas (1974). Sin embargo, Allen también fue un pródigo productor de televisión, donde dio rienda suelta a su pasión por la ciencia ficción.

Tendencia hacia el fantástico

Es en este aspecto en el que se va a centrar la charla que va a ofrecer Miguel García en la Filmoteca Regional. Recordemos que Allen fue el creador de series tan populares como El túnel del tiempo (1966-197) Perdidos en el espacio o Viaje al fondo del mar (1964-1968) aunque sus inicios estuvieron en el periodismo. Sin embargo, Irwin Allen no tardó demasiado en dar el salto a la gran pantalla con el documental The sea around us (1953), por el que ganó un Oscar. Obviamente aquello le abrió la puerta a hacer muchas más cosas dentro del medio.

En 1957 dirigiría una inclasificable producción titulada Historia de la humanidad, una delirante historia sobre un juicio sobre la raza humana entre el espíritu del Hombre (Ronald Colman) y como fiscal nada menos que el Diablo (Vincet Price). Entre medías podíamos ver desfilar a Groucho y Harpo Marx, a Dennis Hoper o a Peter Lorre. Sin desperdicio. Después llegarían otros títulos más afortunados, como El mundo perdido (1960), Viaje al fondo del mar (1961) o Cinco semanas en globo (1962).

Fue más o menos por estas fechas que Irwin Allen comenzó a denotar una marcada tendencia hacia los clásicos de la ciencia ficción, con claras referencias a la obra de Conan Doyle, Julio Verne y, más tarde, también Robert Louis Stevenson.

El paso por la televisión

Cuando Irwin Allen dio el paso a la televisión, su tendencia hacia la temática fantástica continuó intacta. Y, de hecho, su primera aportación al medio será seguramente la más recordada por los aficionados, la serie de televisión Perdidos en el espacio. La serie nos situaba en un futuro 1997, en el que la Tierra estaba superpoblada y se decide enviar una nave en busca de un planeta que pueda ser colonizado por la raza humana.

En la famosa nave ‘Jupiter 2’ iba una familia al completo, marido, mujer y tres hijos y un piloto, por eso de que hubiera alguien que supiera llevar la nave. Además de un popular robot, B9. En realidad, la serie era una adaptación libre de la novela clásica de aventuras La familia Robinson Suiza (1812), de Johan David Wyss, y en gran medida seguía el popular esquema ya explotado por Allen en otra de sus populares series, Viaje al fondo del mar.

Cada episodio presentaba una historia más emocionante, con conceptos y planteamientos cada vez más pintorescos, ya fuera un extraterrestre, un monstruo o un extraño mundo por descubrir. Y, de hecho, Allen repetiría este esquema de éxito en la serie El túnel del tiempo.

El cine de catástrofes

Pero además de la televisión, Irwin Allen también ha pasado a la historia del cine, como mínimo, por dos películas. La aventura del Poseidón (1972) y El coloso en llamas (1974). Se trata de dos claros ejemplos del cine de catástrofes que de una forma u otra han sido imitados y reinterpretados cientos de veces hasta nuestros días. En aquel momento, aquellos títulos eran auténticos acontecimientos que solían llegar engalanados con las más rutilantes estrellas del momento. Como curiosidad, decir que ambos títulos contaban además con la banda sonora compuesta por un John Williams a punto de estrenarse como uno de los compositores más famosos de la historia con películas como Tiburón (1975) o La guerra de las galaxias (1977).

Posteriormente, Irwin Allen dejó la Fox cuando le cancelaron el rodaje de tres películas. Al parecer, el éxito de Lucas y Spielberg le pilló por sorpresa y nunca supo asimilarlo. Trataría, no obstante, de retomar su impronta personal con títulos que cada vez se advertían más desinflados, como fue el caso de El enjambre (1978), Más allá de Poseidón (1979) o El día del fin del mundo (1980).

Aun así, el nombre de Irwin Allen ha continuado apareciendo en nuestras pantallas, aunque no nos diéramos cuenta, sobre todo en las continuas y repetidas reinterpretaciones de la que probablemente sea su creación más famosa, la seria de televisión Perdidos en el espacio.