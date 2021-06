La cultura contemporánea, en su negación de la naturaleza de la muerte como algo inevitable para el ser humano, ha ido desplazando cada vez más –tanto de forma metafórica como literal– la presencia y la visibilidad de los cadáveres hasta llegar a considerarlos elementos demasiado perturbadores, incómodos. Pero, como muestra el húngaro Péter Bergendy en la película que nos ocupa, Post Mortem (2020), no siempre ha sido así.

No hace tantos años, en nuestro mismo país, todavía se permitía velar a los muertos en su propio hogar; y hay que recordar que, desde que se puso de moda en Francia a mediados del siglo XIX, era relativamente común el negocio al que se dedica el protagonista del largometraje, Tomás (Viktor Klem): la fotografía mortuoria. Un arte, hoy en día, más que extinto, pero que precisamente resulta fascinante desde nuestra perspectiva actual por la carga morbosa, enfermiza, que tiene la idea de manipular un cadáver para que aparente vida frente a la cámara. En los inicios del siglo XX en los que Bergendy ambienta su historia, la muerte se integraba en lo cotidiano de forma mucho más natural, pero ¿no son esas imágenes manipuladas de muertos, en cierta manera, otro vano intento de negar lo inevitable de la muerte? ¿De intentar paliar una ausencia emocional a través de la construcción de una especie de ficción?

En el caso del personaje de Klem, su profesión funciona como metáfora de la exclusión social que siente debido a su condición de veterano de la Primera Guerra Mundial. En un doble sentido: primero, lógicamente, porque su experiencia bélica le ha hecho sentir un paria, un desplazado; y segundo, porque una explosión le hizo habitar, aunque fuera de forma momentánea, entre la vida y la muerte. Al no encajar, pues, ni en la sociedad de la época ni casi en la propia existencia humana, la realización de esos retratos póstumos le permiten acceder, aunque sea a un nivel emocional, a un estadio intermedio, alejado de la realidad, en el que parece sentirse más cómodo. Lo importante para Bergendy no es, sin embargo, la propia fotografía post mortem –si bien es evidente la fascinación que siente hacia la misma–, sino la naturaleza de Tomás como figura entre dos mundos, que le arrastra a investigar los sucesos inexplicables acaecidos en un pequeño pueblo del interior de Hungría.

La película parte, en realidad, del concepto de la casa encantada –con todos los identificativos visuales a los que nos tiene acostumbrados el terror gótico: los ruidos/crujidos, las sombras amenazadoras, los elementos del decorados que se mueven de forma inesperada, la iluminación inestable…– para aplicarla a toda una pequeña población acosada, pese a sus esfuerzos por ignorarlo, por la presencia de fantasmas. De hecho, a medida que Tomás y la niña que le ayuda en sus investigaciones, Anna (Fruzsina Hais), van desvelando la magnitud de la amenaza, Post Mortem se transforma en una (modesta) montaña rusa de efectos especiales que desemboca en un clímax de notable espectacularidad, en el que destaca un uso bastante efectivo del CGI.

Aunque se ha llegado a publicitar Post Mortem como la primera película húngara de terror de la historia, está lejos de ser cierto: ese honor le pertenecería a Alraune, versión de la novela de La Mandrágora de Hanns Heinz Ewers que firmaron Michael Curtiz y Edmund Fritz en 1919 –lo que la convierte, de hecho, en coetánea a las desventuras de Tomás y Anna–. Sí que es, en cambio, la primera vez que Péter Bergendy incursiona en el género: su ópera prima, Állítsátok Meg Terézanyut! (2004), era una comedia, pero hasta ahora había destacado con thrillers como The Exam (2011) o Trezor (2018). Lo chocante, sin embargo, no es el cambio de tercio en sí, sino que haya tardado tanto en darlo, teniendo en cuenta que, para graduarse en psicología, escribió una tesis centrada en el cine de horror. Se puede decir, pues, que supone un retorno a un territorio conocido, pese a que no se hubiera probado en él como director, de ahí que en la película se puedan apreciar sus esfuerzos por demostrar que sabe perfectamente el terreno en el que se mueve: está muy clara la influencia del cine de fantasmas contemporáneo puesto de moda por obras de James Wan como Insidious (2010) o Expediente Warren: The Conjuring (2013).