Rara avis dentro del mundillo, Joaquín Talismán pertenece a ese reducido grupo de artistas productores con una posición privilegiada que les permite no estar sujetos a las leyes del mercado y hacer lo que les viene en gana a cada momento. De hecho, ha habido un cambio de planes, y a Underground overdrive, parte 2 (2017), su tercer disco en solitario (quinto si contamos los dos publicados como Joaquín Talismán y Los Chamanes), no le seguirá la ‘parte 1’, sino otro distinto a punto de ver la luz –con otro planteamiento, y el título provisional de Brújula y sextante–, donde prácticamente todos los instrumentos y voces están tocados por el propio Talismán, y las canciones son confesiones íntimas que aciertan en la fibra emocional: sin demasiados rodeos, se meten sutilmente, pero con energía, bajo la piel. Como novedad, la incorporación de Sergio Bernal a la batería de la banda, que, comandada por Talismán (guitarra y voz), integran además Fernando Rubio (guitarra), Carlos Campoy (teclados) y Román García (bajo).

Con su habitual estilo de rock-pop folk, las canciones de Talismán persiguen la salvación a partir de una nueva esperanza, de una escapada hacia atrás, pero nunca una imitación manoseada, aunque emplean las mismas estructuras clásicas que pueblan los discos de Tom Petty, Jackson Browne, George Harrison y el círculo de Travelling Willburys. Nostalgia con mesura. Es la empática visión del hombre de la calle que tararea indelebles melodías mientras observa el mundo alrededor y que ahora, tras una parada de más de dos años, regresan al directo con sus Chamanes. La primera fecha es hoy, en La Terraza de El Batel, en Cartagena. Joaquín Talismán sigue vivo. A mí eso me basta.

¿De qué tipo de estado mental y creativo sale Como si el diablo te llevara? La canción tiene algún riff reminiscente de Creedence Clearwater Revival, Keith Richards o los Smithereens. ¿Va por ahí la cosa?

La podría definir como «acordes y desacuerdos en clave rock», y, sí, visto ahora, tal vez los X-Pensive Winos resonaban por algún rincón de mi inconsciente cuando la compuse.

Ese título, la portada... ¿Viene un disco muy rockero?

Pues en realidad no. Es cierto que este adelanto tiene un corte muy rockero, y la elegimos precisamente porque tal vez es la que más se acerca al concepto single. Pensamos que funcionaría, como así ha sido, pero también es la que menos se asemeja al resto del disco. La portada del álbum tendrá un aire distinto, algo más relajado, como también las canciones que lo componen.

¿Cuál fue la primera canción que escribiste para el nuevo disco, con la que se encendió de nuevo la mecha ?

La canción que me dio la idea sobre el camino a seguir fue No son para ti, el single que publiqué justo antes que Como si el diablo te llevara. El álbum sigue ese tono más relajado.

¿Qué supone este nuevo adelanto para ti? ¿Tiene esto algo que ver con el debate abierto acerca de que pocos escuchan un disco de principio a fin y que la era digital ha hecho que se escuchen solo algunas canciones?

El single está funcionando muy bien en plataformas, y eso es, lógicamente, una gran satisfacción. Me cuentan amigos inquietos en cuanto a avances en tecnología que, efectivamente, la escucha hoy día es bastante más dispersa que antes, pero, para serte sincero, yo me sigo escuchando los discos de cabo a rabo, ya sea en el giradiscos o en Spotify

En principio el disco iba a salir a finales de mayo o primeros de junio. ¿Estamos aún en el plazo?

Me lo estoy tomando con calma, y me he retrasado un poco, aunque ya lo tengo casi listo. Dadas las fechas en las que estamos, creo que puedo asegurar que saldrá en septiembre.

¿Por qué estos adelantos? ¿Sigues creyendo en el formato álbum? ¿Practicas el ritual de escuchar elepés? ¿Eres de los de escuchar los discos enteros?

Nunca antes había publicado adelantos sobre trabajos en marcha. Siempre he practicado la ‘filosofía del hecho consumado’, o sea: «Ya tengo el disco, ahí lo tienes». En principio solo iba a hacer un adelanto, Vive en el corazón, por probar. Después resultó ser una forma de seguir estando un poco presente a lo largo de este año y pico que hemos estado sin conciertos y prácticamente ausentes. Pero por supuesto que sigo creyendo en el formato álbum. Cada vez más. Para mí un disco refleja una intención musical más completa, algo que sería muy difícil de transmitir con una sola canción. Los discos son como cápsulas de tiempo en las que metes estados de ánimo, influencias y qué es lo que quieres y puedes contar en ese momento de tu trayectoria.

¿En qué fase está el disco? Ya no será Underground Overdrive Parte 1. ¿Cómo se va a titular?

Estoy terminando de grabar y mezclar las dos últimas canciones. El resto ya está. Underground Overdrive Parte 1 se perdió en alguna parte del camino. Cosas del viaje. El título del nuevo disco será Brújula y sextante.

¿Cómo se motiva uno para seguir haciendo discos?

No lo sé..., tal vez sea una pregunta para quien necesite motivarse de forma esporádica. Yo simplemente me levanto por la mañana y con el café con leche ya ando dándole vueltas a qué arreglo le iría bien a tal o cual canción.

¿Inyectar humor a la música ayuda a la hora de tratar de lidiar con los traumas?

No soy muy de andar martirizando a otros con mis problemas, y tengo una forma de ver la vida que tiende a tomar las cosas, no a broma, pero sí con cierta dosis de humor. No creo que el drama ayude a resolver las cosas..., de hecho, creo que las lía más.

¿Cuándo empezaste a componer las canciones de este nuevo álbum?

Las primeras, en 2016, antes incluso de publicar el disco anterior, pero no tenía aún suficientes para completar un disco que me pareciera coherente. La última letra la terminé hará unos cuatro o cinco meses.

¿Dirías que componer te resulta fácil? ¿O pasas por momentos de mucha frustración hasta quedar satisfecho?

Las melodías me vienen a la cabeza (o a donde quiera que vengan esos misteriosos fenómenos) con bastante facilidad. Con demasiada, incluso. Y amontono ideas en grabadoras, antes de cassette y ahora con el móvil. Luego hay que poner todo eso en orden, proceso en el cual estoy seguro de que pierdo material interesante por desorden o por pura pereza. Luego está lo de escribir las letras. Tengo la suerte de ser un tipo al que le gusta escribir y que disfruta con ello. Lo que más me puede costar, en un momento dado, es elegir o encontrar un tema sobre el me apetezca hacerlo, y que le vaya bien a tal o cual canción. Esa es la parte que más me cuesta. Una vez que tienes el tema, ya es cuestión de dejarte llevar.

¿La pandemia te ha influido en algo a la hora de componer? ¿Crees que, si hubiésemos estado en 2019, el disco sería el mismo?

Sinceramente, no lo sé. Las decisiones que tomamos en cada momento de nuestra vida son, en realidad, las únicas que podríamos haber tomado siendo nosotros mismos. Si no, seríamos otra persona. Es una ilusión mirar al pasado y pensar que, en tal o cual momento, hubiéramos podido decidir algo distinto a la elección que tomamos.

Anunciaste Música enlatada (maquetas 1991-1995) by Joaquín Talismán y Los Chamanes. ¿Tendrá edición física o tiene más un espíritu compilador?

La idea inicial era dejarlo en formato digital disponible para seguidores muy acérrimos y, por supuesto, para quien pueda sentir curiosidad por ese momento tan inicial de mi trabajo, pero a lo mejor hago algunas copias en un formato sencillo. La portada quedó muy chula, y puede estar bien verla en 3D. Y siempre hay quien sigue prefiriendo llevarse una copia en la mano tras un concierto.

Alguna vez me has confesado que no tienes un espíritu clásico, que tu preocupación es que se te pueda identificar. ¿A través de qué factores: ¿sonido, voz, letras?

Mi proyecto es una propuesta musical en la que soy yo quien compone la música, escribo las letras, canto y, en los discos, una buena parte de los instrumentos están grabados por mí (aunque luego en el directo estoy, lógicamente y por suerte, acompañado). Es cierto que, cada vez más, mis esfuerzos se dirigen en parte a que todas esas partes que componen una canción den como resultado algo que puedas identificar conmigo, más allá incluso de que te pueda parecer mejor o peor. Cuando me comparan con otros («Me recuerdas a tal…»), algo que ocurre a veces, y que quien lo comenta suele ser con buena intención, yo en realidad lo vivo como algo un poco frustrante.