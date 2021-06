Sacó una matrícula de honor en el Conservatorio de Música de Madrid y se formó para componer música de cine y televisión en Berklee College of Music. Desde entonces, ha trabajado en la grabación de diversas bandas sonoras de películas como Ma Ma (2015) y Dolor y gloria (2019), y ha compuesto diversas partituras para largometrajes, documentales, teatro y hasta videojuegos. Además, su trabajo le ha reportado un buen puñado de galardones en diferentes certámenes de todo el mundo. Actualmente acaba de terminar la música de la serie documental de TVE Un país en danza, y se encuentra en el equipo de producción de Madres paralelas, la próxima película de Pedro Almodóvar. Ella es Alicia Morote (Murcia, 1988), un valor al que conviene no perderle la pista y que hoy ofrece un taller de música de cine centro de la programación del Sombra Festival. Será a partir de las 18.00 horas en el Aula de la Fundación Mediterráneo, con acceso gratuito previa retirada de la invitación en www.entradasatualcance.com. También se podrá seguir por streaming en YouTube.

¿De qué nos vas a hablar exactamente en el taller?

Vamos a hacer un recorrido histórico por las bandas sonoras del cine fantástico y de terror. Propondremos un contexto histórico a lo largo del siglo XX hasta nuestros días y nos detendremos en títulos concretos y en sus partituras.

¿Cuál fue la época dorada de la música de cine en el fantástico?

En los noventa la música alcanzó una presencia orquestal que no se había logrado antes. La producción musical y las grabaciones en estudios eran mucho más cuidadas... Además, fue la época dorada de algunos compositores del momento con formación clásica. De hecho, buena parte de la música de cine actual sigue bebiendo aún de esa época.

¿Qué bandas sonoras vas a destacar en el taller?

La de Alien, de Goldsmith; la de La cosa, a cargo de Morricone, y la de Blade Runner, de Vangelis entre otras.

Me llama la atención que hayas mencionado La cosa, que fue una obra problemática e incluso creo que buena parte del trabajo de Morricone se quedó sin usar...

La partitura de Morricone sí se utilizó. Lo que ocurre es que John Carpenter, el director, le pidió un estilo de música muy concreto;muy al ‘estilo Carpenter’. Entonces Morricone fue a lo seguro y compuso una banda sonora acorde con lo que le estaban pidiendo.

¿Cuál es, en tu opinión, el estado de salud actual de la música de cine?

Ahora parece que no hace falta estudiar en un conservatorio para componer música de cine. Y que conste que no lo digo como algo malo. En esto no me posiciono. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Se trata de música muy bien producida que abarca muchos estilos y que tiene su origen en músicos de muy diversa formación. Hay DJ’s que están haciendo bandas sonoras muy buenas y el mismísimo Trenz Retznor se ha llevado dos Oscar por La red social y Soul.

¿Es posible que el responsable de todo esto sea Hans Zimmer?

Desde luego. Zimmer marcó un estilo muy personal y, durante muchos años, directores de medio mundo pedían que su música sonara a Zimmer. Su trabajo ha sido muy importante no solo por la música en sí, sino por cómo suena, y esto ha marcado a generaciones enteras.

Sin embargo, tengo entendido que Zimmer sí tiene formación clásica

Sí. De hecho, Hans Zimmer –como otros muchos compositores modernos–, utiliza una orquesta para grabar su música (aunque no lo parezca). Todavía sigue habiendo matices y texturas muy interesantes que sólo puede aportar una orquesta. Además, Zimmer, aparte de formación clásica, ha bebido del rock, el pop, fue teclista de Mecano… En fin, Zimmer toca todos los palos y eso es lo que se demanda ahora.

Te he notado muy prudente durante toda la entrevista, de modo que te voy a invitar a que te mojes. Yo me mojo primero y después tú. Mi compositor favorito es John Williams, ¿cuál es el tuyo?

Mi compositor favorito también es John Williams, pero porque primero está Williams y después todo lo demás. Y en segundo lugar me quedaría con Ennio Morricone y con Henry Mancini.