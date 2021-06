Javier García Caballero es el director del Sombra, el Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, que inaugura mañana su décima edición con la proyección de Terroríficamente muertos (Evil Dead 2: Dead by down, Sam Raimi 1987) y que se clausura el domingo 13 de junio con la proyección de Nosferatu (Nosferatu: Eine symphonie des grauens, F.W. Murnau, 1922). Y, en esta ocasión, el certamen, del que LA OPINIÓN es diario oficial, ha elegido como tema de fondo la metamorfosis, además de dedicar un ciclo al mundo de los sueños y otro al anime, entre otros contenidos. Hablamos con su principal responsable para conocer un poco mejor lo que acontecerá en los próximos días.

El año pasado la celebración del festival se pospuso, pero afortunadamente se pudo mantener con alguna adaptación (principalmente, con su salto a las plataformas de streaming). ¿Fue una lección provechosa la experiencia del festival en modalidad mixta (presencial/virtual)?

Sí. No hay mal que por bien no venga. Nuestro formato híbrido venía dado como ‘red de seguridad’ por si había un repunte que nos impidiera celebrar el Sombra presencialmente, pero finalmente en la plataforma de Filmin tuvimos 14.000 espectadores, lo que nos hizo ver que es un medio muy potente de difusión del festival en el ámbito nacional (además del modelo de ingreso adicional), así que ha llegado para quedarse. Pero es importante destacar que el formato híbrido no sustituye, sino que complementa, permitiendo estar presentes a los espectadores que no pueden desplazarse.

¿Por qué metamorfosis?

Siempre intentamos hablar de las cosas que suceden y de problemas del mundo real, y en esta ocasión queríamos poner el foco en todo lo que ha pasado durante este último año sin ser crudos ni ofensivos. Digamos que el lema de esta edición alude al cambio vital que hemos sufrido.

Después de un año encerrados en la crisálida, ¿hemos salido más capullos?

[Pausa] Es difícil de decir. La gente ha cambiado sus usos, el modo de ver la vida... Estamos aún en proceso de metamorfosis.

¿Hemos salido mejores?

[Pausa larga] No lo sé. Hay que esperar. Ha habido cambios enormes y muy duros, con un enorme impacto psicológico que aún debe asimilarse. Quiero creer que mejoraremos.

¿Por qué el ciclo de ‘El mundo de los sueños’? ¿Hemos despertado ya de la pesadilla?

Los miembros del equipo hemos hablado mucho sobre nuestras propias experiencias durante la pandemia; sobre todo, al principio, cuando todo era aún muy onírico, muy de pesadilla. Primero, las calles vacías, los silencios…, luego, una ausencia de estética al salir a la calle, casi apocalíptica, como si hubiéramos perdido la costumbre. Ahora, la calle vuelve a ser ‘normal’, pero queríamos aludir a esas sensaciones de haber dejado atrás un sueño, un mal sueño.

¿Tendría sentido un Sombra dedicado a las pandemias?

Sería muy reduccionista, pero podría ser. A lo largo de los años hemos aprendido en el festival que hay que tener temáticas variadas. Quizá un ciclo, pero amplio, y desde luego cuando haya pasado todo esto y podamos tener un poco de perspectiva...

Como se dice de las Fallas, ¿se está preparando ya la próxima edición del festival?

Sí, porque ha habido muchas cosas que no hemos podido hacer, tanto por las restricciones debidas a la pandemia como a los sempiternos recortes presupuestarios. Aquí hay todos los planes del mundo, e incluso cosas que se harán antes del próximo Sombra, destinadas a sacudir el tejido sociocultural murciano.

¿Qué siguientes fases le quedan por afrontar al Sombra Festival?

El Sombra ha tejido una gran red de contactos a nivel mundial:nos relacionamos con festivales y mercados de cine europeos y sudamericanos, hemos ganado acceso completo a la industria y el sector. Nuestra siguiente etapa sería aprovechar esos contactos al más alto nivel para hacer cosas que solo están al alcance de los muy grandes, donde el único límite es el dinero (porque ya te has ganado la confianza, el respeto y la credibilidad). Eso implica contar con patrocinadores públicos y privados que permitan disponer de más financiación y hacer aún más grande el festival. Hay que tener en cuenta que Sitges –que es el festival más grande que se celebra en España– dispone de un presupuesto de 1,5 millones de euros; el de Donosti, con 250.000 euros…, y en el Sombra tenemos apenas 55.000 euros. Y, ojo, que no es nada fácil mantener el nivel que ya tenemos...

Dos de los grandes momentos del festival Sombra son la apertura y la clausura. ¿Qué nos puede contar de estas dos jornadas?

La apertura es un acto festivo y, esta edición, quizá más importante que nunca después de este año y medio tan extraño... Además, tendremos con nosotros –gracias a que hay vacunas– a nada menos que Lone Fleming. Su mera presencia es un símbolo de todo esto, de que estamos saliendo. En cuanto al cierre, estaremos con Nosferatu y la música en directo de Los Amigos de los Animales, que ofrecerán un espectáculo con sonido cuadrafónico, lo que supone una experiencia única, como regresar a los grandes conciertos de los años setenta.