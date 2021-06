Concepción Villa, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Cieza, presentó ayer el primer programa de actividades del municipio que contará con público presencial desde que comenzó la pandemia. Se trata de una selección de espectáculos teatrales, de danza, música y humor que ocuparán la agenda de ocio en la localidad durante este y el próximo mes de julio. Eso sí, todas las funciones y actuaciones tendrán un denominador común: su celebración en espacios al aire libre.

El teatro de calle inaugura la programación el sábado 12 con Glubs, de Yllana, en la plaza de España (20.00 horas, gratis con invitación). Le seguirá el espectáculo Todo encaja, de Up Arte, en la esquina del Convento el 19 de junio (a la misma hora y, de nuevo, sin coste pero previa retirada de entrada). El ciclo continuará con danza, en concreto con la participación de las escuelas y academias profesionales de la ciudad, las cuales actuarán en el Auditorio Municipal Gabriel Celaya: el Estudio Profesional de María Lucas lo hará el 20 de junio con Libertad; el de Lola Navas, el 25 con Siempre nos quedará la danza; el 26 será la Escuela Charo Trigueros la que tome el escenario con Los cuatro elementos, mientras que al día siguiente, el 27 de junio, All Dance presentará In Broadway. Todos los espectáculos comenzarán a las 22.00 horas.

El teatro regresará el 9 de julio a la plaza de España con El Quijote sale a la calle, de Alfredo Ávila (20.00 horas, con invitación), mientras que el turno del humor llegará el 16 de julio al Gabriel Celaya con el show de Grisón Beatbox y Jaime Caravaca (22.00 horas, 15 euros). El colofón del programa lo pondrá, también en el auditorio municipal, Yllana, que regresará a Cieza el 30 de julio con su espectáculo musical We love Queen (22.00 horas, 18 euros).

La venta de entradas y recogida de invitaciones tendrán lugar en las taquillas del Teatro Capitol los martes y jueves (excepto festivos) de 11.00 a 13.00 horas, salvo para los espectáculos de danza, cuyos pases podrán adquirirse en los locales de las escuelas y academias.

Villa subrayó que tres de las propuestas de esta programación forman parte del Circuito Profesional de las Artes Escénicas y la Música, dependiente del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), concretamente las puestas en escena de Glubs, Todo encaja y El Quijote sale a la calle.