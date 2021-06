El Teatro Villa de Molina acoge esta tarde un nuevo recital de corte clásico. Sin embargo, no será un concierto al uso. Sí, habrá mascarillas y distancias de seguridad –eso, de momento, no cambia–, pero el público no está sentado en el patio de butacas.

El concierto, a cargo de la pianistas almeriense Naira Perdu y del murciano Vicente Prieto –que regresa a ese mismo escenario pocas semanas después del homanaje a Astor Piazzolla–, se ha llamado Inspira, pero con un subtítulo bastante literal: Un concierto desde otra perspectiva. Y es que los asistentes podrán disfrutar de las interpretaciones de los virtuosos desde el mismo escenario del Villa, donde se habilitarán las butacas. El aforo, huelga decir, es muy reducido.

Además –y de ahí también el título–, el grupo de perfumería y aromas Iberchem, con sede en Alcantarilla, colabora en la celebración del evento para que, además de por la música en directo, el público pueda dejarse llevar también por una experiencia olfativa. En cuanto al programa, las piezas que se pongan sobre los atriles estarán centradas precisamente en el concepto ‘inspiración’.

El precio de las entradas, disponibles en taquilla y la plataforma Bacantix, es de 10 euros.