Una vez que esta noche finalice la primera edición del Festival Caleidoscopio –que en las últimas semanas ha monopolizado la programación del Teatro Circo–, el TCM retoma mañana su programación habitual de la mano de La Chimenea Escénica y la Steam Brass Band; es decir, una compañía de corte circense y una banda de música de aspecto steampunk. Y es que ambas formaciones han unido fuerzas para facturar un espectáculo único: el Steam Circus Cabaret.

A través del ritmo, el humor y el circo, los protagonistas de este particular cabaret conducirán al público del Teatro Circo por un universo retrofuturista para ofrecer su particular visión de la vida del artista y del mundo que lo rodea. Para ello, propondrán a los presentes en el patio de butacas embarcarse en un viaje un tanto particular. ¿El destino? las entrañas de un aparato de música, de un organismo mecánico «capaz de fabricar historias, sueños y emociones».

Tripulado por una serie de «personajes asombrosos de todo tipo» –ellos son los encargados de dar vida y música a este mundo de tuercas y metal–, el viaje mostrará las historias e inquietudes de sus protagonistas a través de las acrobacias, malabares y danza. Sin duda, una experiencia novedosa para el espectador de la mano de dos compañías de la Región.