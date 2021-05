La organización de Las Noches del Malecón acaba de anunciar la cancelación de los shows previstos para este fin de semana, a saber: los conciertos de Xoel López, Ladilla Rusa, La Pegatina y Rock en Familia, además del monólogo de Ignatius Farray. ¿El motivo? La limitación actual del aforo a 500 personas, que incluye además al personal de trabajo (y no solo al público).

"Al no considerar justo para nadie devolver una parte de las entradas hasta alcanzar el aforo permitido, preferimos aplazar el show por completo. Sois prácticamente 4.000 personas las que os veis afectadas por este cambio y nos da profunda tristeza, pero no consideramos justo que algunas de ellas si puedan disfrutarlo y otras no", señala en un comunicado la promotora Monkey Pro. Por suerte para quienes tienen ya su entrada para alguno de estos espectáculo, ya hay nuevas fechas para todos: el concierto de Rock en Familia tendrá lugar el 5 de junio a las 12.00 horas, mientras que los de Xoel López (28 de junio), Ladilla Rusa (12 de julio) y La Pegatina (26 de julio) serán a las 22.00 horas, igual que la actuación de Ignatius Farray (19 de julio).

"No os podéis hacer una idea de lo duro y difícil que es publicar este comunicado pero no nos queda más remedio", apuntan los organizadores, que añaden que desde el principio han intentado ser "claros y sinceros". "Por ello os vamos a explicar punto por punto las razones que han llevado a tomar esta decisión", reza el comunicado.

"Desde que comenzamos a trabajar en nuestra tercera edición hemos mantenido reuniones casi semanalmente con las autoridades correspondientes para poder seguir unas líneas marcadas. Eso sin contar las llamadas prácticamente diarias. En ningún momento hemos tomado ninguna decisión sin tener en cuenta sus indicaciones. Queremos agradecer al ICA y Espectáculos Públicos de la Región de Murcia todo su apoyo y su trabajo mano a mano para hacer posible nuestra tercera edición aunque finalmente la Consejería de Sanidad no lo haya permitido esta semana", señalan desde la productora, que aunque respetan la decisión del Gobierno Regional, no la comparten.

"No entendemos como en eventos deportivos han llegado a permitirse y se permiten aforos superiores a 5.000 personas, una cifra que multiplica por diez el aforo de los eventos culturales esta semana"

"No encontramos lógica a que actualmente las actividades culturales al aire libre en establecimientos distintos a auditorios y teatros tengan la misma consideración que los eventos multitudinarios de cualquier índole, manteniéndose aún vigente parte del Acuerdo publicado en el BORM de 19 de junio de 2020, sin actualizarse a la situación actual y manteniéndose aún parte de las restricciones marcadas entonces", continúa el comunicado, que recuerda que, a día de hoy, en la ciudad de Murcia y con la incidencia actual, en teatros y auditorios está permitido un aforo del 75% "a pesar de ser en interior, pudiendo llegar a superarse las 800 personas".

"Entendemos menos aún como en eventos deportivos han llegado a permitirse y se permiten aforos superiores a 5.000 personas durante estos meses, una cifra que multiplica por diez el aforo que se nos permite a los eventos culturales esta semana, que los consideran eventos multitudinarios", lamenta la productora, que cuenta para esta edición de Las Noches del Malecón con un recinto de 6.000 metros cuadrados al aire libre, "un espacio en el que se ha tenido en cuenta la distancia de seguridad de 1’5 metros reales entre grupos de espectadores. A pesar de todo ello, el aforo que se nos permite es de solo 500 personas para esta semana".

Y conviene remarcar lo de "esta semana", porque desde Espectáculos Públicos de la Región de Murcia se ha comunicado a la organización que todo apunta a que los espectáculos previstos para las próximas semanas podrán realizarse sin problemas "si la situación epidemiológica lo permite".

"Os queremos pedir comprensión y entender que los perjudicados somos todos. Hay muchísima ilusión en esta tercera edición y muchos puestos de trabajo. Son muchos meses luchando, muchos obstáculos y muchas cosas que no entendemos que sean como son. Esperamos que las instituciones tengan en cuenta que estamos sufriendo una desigualdad muy grande con respecto a otras comunidades, que poseen una normativa clara con respecto a las actividades culturales y aforos en estos tiempos tan complicados", sentencia Monkey Pro.