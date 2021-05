Una vida da para muchas historias. Para protagonizarlas, ser testigo o un simple receptor. Historias cotidianas, reales, pero no por ello menos reseñables que las que nos cuentan en Hollywood. Y lo importante, a veces –más que haberlas vivido–, es saber escuchar a quien las atesora en su memoria; y en el caso del escritor, saberlas contar. En ello lleva años Paco López Mengual, una suerte de juglar en prosa y del siglo XXI que, en las páginas de este periódico y bajo el epígrafe La vida en un pos-it, narra diariamente en formato de microrrelato algunas de las peripecias que a sus oídos llegan en boca de sus vecinos. ¿Su trinchera? Las Marujas, una icónica mercería en la calle Mayor de Molina de Segura por la que a diario deambulan costureros, clientes y, en ocasiones, simples portadores de anécdotas que buscan en el prolífico autor un perfecto receptor para sus chascarrillos, algunos de los cuales –seleccionados por López Mengual– pueblan las hojas de su última referencia, Historias de mostrador (Tirano Banderas, 2021). Sobre ella hablamos con el... ¿escritor?

Antes de nada, Paco, ¿antes mercero o escritor?

Sin ninguna duda, mercero. Un mercero que escribe. Sé que se trata de una rareza, aunque recientemente he descubierto que hace unos años en Arcos de la Frontera había un señor que regentaba una mercería y que tenía la misma pasión que yo por la literatura. ¡Incluso organizaba tertulias en su trastienda! Yo no organizo tertulias, pero sí son muchas las gentes de letras, de la cultura en general, que pasa a menudo por Las Marujas a saludar. Somos dos casos peculiares.

Pero yo llevo toda la vida tras el mostrador de la mercería. En la ubicación actual, la tienda se inauguró tres días antes de que yo naciera, así que parafraseando al poeta, mi infancia son recuerdos de una mercería. Mis padres trabajaban y me tenían en un cajón debajo del mostrador; sobre ese mostrador merendaba, leía tebeos, hacía los deberes o, cuando no había público, mi padre me tomaba las tablas de multiplicar. Así que ese mostrador es el lugar desde el que siempre me he asomado al mundo.

Se lo preguntaba porque, en este libro, en esta recopilación de post-its, ha unido más que nunca estos dos mundos.

Sí. Desde hace años vengo publicando en LA OPINIÓN un pequeño artículo diario bajo el epígrafe de La vida en un pos-it, y muchos de esos artículos están ambientados en la mercería. Anécdotas que me suceden, pensamientos que me surgen ante una situación… Otras veces, al igual que las olas del mar acercan botellas con un mensaje en su interior hasta la orilla de una playa, la gente llega hasta mi mercería y deposita historias sobre el mostrador. Muchos lectores me estaban pidiendo una recopilación de estos artículos en un volumen…, y eso es Historias de mostrador: una selección de 225 artículos de un mercero que escribe.

Hay quien dice que trabajar de cara al público es de las peores cosas que le pueden pasar a uno en la vida. Imagino que no estará muy de acuerdo...

A mí me gusta el contacto con la gente. Lo necesito. Escribir es una tarea tan solitaria (siempre encerrado frente a una pantalla de ordenador) que si no sales de esa cueva corres el peligro de aislarte, de perder el contacto con el mundo real y de alimentarte solo de lo que lees en otros libros. En el mostrador de mi mercería recibo diariamente lecciones de vida, descubro personajes singulares, historias espectaculares…, muchas de ellas, mejores que las que encontramos en la tele o en los libros. Creo que todos guardamos historias fabulosas, y a mí me gusta rascar un poco en la gente porque enseguida aparecen.

¿Y en qué medida esas historias que narra son verídicas? ¿Hay parte de ficción?

Todas las historias que aparecen en el libro son reales; y muchas de ellas con el nombre verdadero de sus protagonistas. Son fruto de conversaciones informales y distendidas, sin la presión de saber que pueden ser después escritas. Este libro hay que adscribirlo al género literario de la no ficción, incluso de la autoficción, donde el autor aparece como un personaje más en el texto. Sin duda, estamos ante un género en alza y de moda.

En Historias de mostrador hay historias cómicas, trágicas, sentimentales, nostálgicas…, un poco como en la vida, aunque la verdad, predominan las de corte humorístico. Yo solo he sido testigo de ellas, de las que he visto y me han contado; y, como buen cazador de historias, siempre llevo en el bolsillo del pantalón una libreta y un bolígrafo para que no escapen.

¿Para usted es relevante ser 100% fiel a la realidad?

Todas mis historias, no solo las que aparecen en Historias de mostrador, tienen una base real. Sucesos que me impactaron de niño o de adolescente aparecen camuflados en mis novelas y relatos, por ejemplo. Pero tengo algo muy claro: yo no soy ni periodista ni historiador –ni lo pretendo–, así que mi compromiso no es con la realidad pura y dura, sino con la verosimilitud.

Por cierto, en los últimos años he hablado con usted por novelas que ha publicado, por colecciones de relatos, por obras de teatro... y, ahora, es el turno del microrrelato. Habrá quien diga que, debido a su brevedad, puede parecer un género sencillo, pero no sé si esto es del todo así...

A veces yo mismo me sorprendo de mi amplia producción literaria... Empecé a escribir muy tarde, con los cuarenta y tantos años ya cumplidos, y desde entonces no he parado. Como bien dices, novelas, relatos, libros infantiles, de viajes…, y hasta teatro. Siempre escribo la historia que quiero contar en ese momento y siempre me surge en un género concreto.

En cuanto a tu pregunta, pienso que es un poco exagerado afirmar que escribir un relato, y no digamos un microrrelato, es mucho más difícil que escribir una novela. Una novela requiere el esfuerzo de años, no solo escribiéndola sino también gestándola. Por mucho que digamos, es un género superior. Pero esto no quiere decir que escribir microrrelatos, concisos, que cuenten una historia en pocas líneas, que emocione o trastoque al lector y que se entienda, sea una tarea fácil…

Aunque ya habrá hecho callo a base de escribir diariamente..., ¿no?

La verdad es que los pos-it son un buen ejercicio diario de escritura. Escribir ese pequeño artículo diario supone lo mismo que para un deportista salir a correr todos los días. Yo lo llamo ‘hacer músculo literario’.

Entiendo que esta es una pregunta más para los lectores que para usted, pero ¿qué cree que van a obtener quienes se asomen a su mostrador? ¿Que sensación se les va a quedar una vez acaben el libro?

Ya son muchos los lectores que se han acercado a Historias de mostrador, y parece que está gustando. También que están funcionando las recomendaciones de un lector a otro, porque el libro se ha colado en la lista de los más vendidos (y eso que no se trata de un libro al uso...). Yo creo que lo que el lector va a encontrar son 225 retazos de vida, 225 retratos costumbristas que nos hablan de la gente y del mundo de una manera sencilla. Como siempre, mi pretensión es contar a la persona que abra el libro una buena historia y de la mejor manera que sé.

¿Alguna recomendación sobre cómo afrontar la lectura de Historias de mostrador? Quiero decir..., ¿es libro para leer de a poquito o más de pegarse la panzada?

Historias de mostrador es un libro que puede tener muchos niveles de lectura y varios tipos de lector. Está escrito en un estilo sencillo y conciso, con capítulos muy cortos –la mayoría de ellos no llegan a una página– que pueden gustar incluso a gente que no tenga el hábito de leer. Sé que leer microrrelatos es como comer pipas, que una te lleva a otra y a otra… y cuando te das cuenta te has comido la bolsa entera. Yo pediría una lectura mas sosegada de este libro, dosificar de alguna forma los relatos…, para no empacharse.