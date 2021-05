El cuarteto madrileño–alicantino Niña Polaca (decidieron bautizarse con ese nombre después de un viaje por carretera a Polonia) nació en el barrio de Malasaña en 2018, creado por el cantante y compositor Álvaro Surma (Surma) y el bajista y también compositor Alberto Rojo (Beto), tras conocerse como vecinos del mismo edificio. Luego se sumaron Kobe y Sandra, esta última, cantante de Ginebras. Su himno Madrid sin ti caló fuerte durante los tres meses de cuarentena y se postuló para ser una de las canciones de 2020 en nuestro país con más de medio millón de reproducciones; canción, por cierto, incluida en el álbum De la línea diez a Sol, que recogía todas sus maquetas. Además, recientemente publicaron Pinta Malasaña, un tema que le toma el pulso y le saca los colores a la nueva fauna y sus contradictorios comportamientos del céntrico barrio madrileño.

Con canciones Pop que picotean del garaje y que son como pasear por el Madrid de los ochenta, Niña Polaca se definen como una banda de indie rock en castellano que ensaya en un pequeño sótano secreto en el corazón de La Latina y que comenzó su andadura por el mítico circuito de pequeñas salas de Madrid. Ahora, tras fichar por Subterfuge, se presentan como una de las grandes promesas nacionales en una gira que hoy llega a Murcia dentro de la programación del Microsonidos. Será esta noche en la sala pequeña del Auditorio Víctor Villegas.

Joaquin Phoenix y Garabatos, despedidas son los primeros adelantos del nuevo álbum del grupo, que se publicará en octubre, y lo están terminando de grabar con el productor Daniel Alcover –responsable de Devil came to me, de Dover, o de El fin del mundo, de La La Love You. Niña Polaca expresan el desengaño de la nueva generación con tal elocuencia que harán saltar todos los corazones rotos.