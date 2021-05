El festival Murcia Tres Culturas vuelve esta semana, tras la suspensión del año pasado por la pandemia, con una edición, la XXI, de andar por casa, que se nutre con propuestas de bandas murcianas y alguna con músicos internacionales (Grecia, Israel, Marruecos e Italia), pero residentes en territorio español. Más de veinte eventos entre música y otras actividades que se irán desarrollando desde hoy y hasta el 22 de mayo por distintos espacios, entre la ciudad y pedanías.

Los murcianos Túa, que vuelven tras un año de silencio forzoso, inauguran hoy esta edición en el Teatro Circo, donde interpretarán algunas de las cantigas de Alfonso X El Sabio, pero desde su particular óptica folk. Pues Túa –que viene de ‘tuath’, que en gaélico escocés significa ‘norte’– es un grupo de música celta que posee un amplio repertorio de música tradicional y composiciones propias, con temas de raíz gallega, asturiana, irlandesa escocesa y bretona. Sus influencias son muy variadas, desde Luar na Lubre, Milladoiro, Carlos Núñez y Berrogüetto hasta The Dubliners, The Chieftains, Solas y Alan Stivell. A finales de 2018, el grupo concluyó su segundo trabajo, Encuentro, producido por Constantino López, que supuso un importante avance musical del grupo. El disco incluía una cantiga de Alfonso X el Sabio, a la que decidieron darle el enfoque desde el punto de vista ‘celta’, aprovechando las sonoridades modales comunes a los dos géneros de música. Con motivo de la celebración del 750 Aniversario de la concesión del privilegio del Fuero de Sevilla a la ciudad de Murcia por Alfonso X el Sabio, Túa interpretará algunas de las Cantigas de Santa María, además de otros temas de variados estilos. Raúl Pastor nos pone en antecedentes.

Después de un año de silencio forzoso, vuelve Túa. ¿Cómo se las han arreglado para no venirse abajo?

Es evidente que este último año ha supuesto una revolución en nuestras vidas, obligándonos a reinventarnos como individuos y como sociedad. En este sentido, no somos una excepción. Los ensayos conjuntos debido a las restricciones impuestas se han reducido sobremanera, favoreciéndose la práctica individual.

¿Han practicado con nuevos instrumentos?

El grupo ha experimentado cambios en su composición recientemente, por lo que, en consecuencia, otros instrumentos han entrado en nuestro catálogo.

¿Era la música una manera de acercamiento?

La música ha sido nuestra forma de mantener la lucidez a través de este periodo sombrío. Afortunadamente, ya se vislumbra el final.

En el último disco se incluía una cantiga de Alfonso X el Sabio. ¿Qué interés tienen las Cantigas de Santa María ocho siglos después de que fueran compuestas?

Estas composiciones extraordinarias siguen manteniendo su vigencia, y su formidable versatilidad motivará que nunca falte quien las interprete de una manera más o menos fiel.

¿Cómo abordaron el acercamiento a las Cantigas?

Es un repertorio al que recomendamos tratar con respeto, pero no con miedo. En nuestro caso, siempre hemos tenido claras cuáles son nuestras debilidades y fortalezas como grupo para afrontarlo.

¿Qué han descubierto rebuscando en ellas?

Siempre se pueden reconocer matices rítmicos y melódicos difíciles de encontrar en las composiciones contemporáneas.

¿Resultó muy costoso trabajar en ese marco?

La mayoría de nosotros no posee una formación musical reglada; sin embargo, lo hemos compensado con una enorme curiosidad, constancia y meticulosidad a la hora de determinar qué cantigas desarrollar y de qué manera.

¿Ha compensado el esfuerzo? ¿Podría cristalizar en un futuro disco de Túa?

Indudablemente, tras el acercamiento a este género musical, la realización de un disco sería la culminación lógica del proceso, aunque todavía no hay nada decidido al respecto.

Trabajando con músicas tan antiguas, barrocas o medievales, ¿se puede hacer música moderna? ¿Se puede llegar a ser moderno mirando lo antiguo?

Es difícil definir en qué consiste un sonido moderno o antiguo. Para nosotros, lo importante es hacer una música que llegue al oyente.

¿Qué ha supuesto Encuentro en la trayectoria de Túa?

El segundo disco que publicamos supuso un salto definitivo en nuestra carrera, ya que nos proporcionó reconocimiento por parte de la crítica regional y nacional, y supuso un importante estímulo para nosotros.

¿Dónde radica hoy la potencia de Túa?

Creo que una de nuestras principales características es la diversidad de nuestras influencias, aprovechando el legado de la mayoría de las naciones celtas.

¿Cómo responde la inspiración en estos momentos? ¿Está Túa componiendo nuevos temas?

Una manera de diferenciarse es utilizando temas propios, y trabajamos con el objetivo de que sean una parte importante de los futuros discos que grabemos, como ya fue el caso en el disco Encuentro.

¿Sin gaita no habría un sonido celta?

Existen importantes discusiones sobre qué es la música celta, y cuáles son los detalles que mejor la representan. No es necesario a nuestro entender la presencia de la gaita en una canción para que ésta pueda ser identificada como celta, pero sí es verdad que, en nuestro caso, la gaita es un instrumento que amamos y utilizamos frecuentemente.

Desde vuestra experiencia, ¿cómo acoge el público español la música celta?

El público español no conoce más allá de los dos o tres grupos más importantes del género. Sin embargo, suele responder bien cuando se les presenta un grupo de este estilo musical. Esto debería ser tenido en cuenta por los programadores.

¿La tradición está viva? ¿Su conservación pasa por la fusión?

La música tradicional sobrevive gracias a la pasión de un grupo de intérpretes que llevan muchos años sosteniéndola prácticamente sin ayuda. Son necesarias personas que propongan proyectos de carácter más conservador, así como otras que no tengan reparos en experimentar con ella y llevarla a nuevos horizontes.

¿Cómo ve la situación de las músicas tradicionales en Murcia? ¿Existe apoyo institucional, difusión y promoción de la música popular?

En la Región existen pocas agrupaciones que puedan ser consideradas como ‘tradicionales’; pese a ello, algunas son de gran calidad. Algunos ayuntamientos sí prestan un apoyo más decidido a la realización de eventos concretos, pero, en general, esta música sufre la indiferencia y desconocimiento por parte de las autoridades.

¿Qué representa para Túa el Murcia Tres Culturas?

Este festival nos ha acogido desde hace muchos años, y siempre es un placer participar en él. Además del enorme prestigio que supone hacerlo, debido a la importancia de los artistas que son invitados.

Llevan muchos años defendiendo la música celta. ¿Qué balance hacen de este camino?

Pese a que existen momentos como el actual, en los que las circunstancias han podido favorecer la pérdida de la motivación, nunca ha pasado por nuestra cabeza abandonar el recorrido seguido, del cual estamos muy orgullosos.

¿En qué consiste este espectáculo que van a presentar?

El repertorio consistirá en una selección de cantigas interpretadas con algunos de nuestros instrumentos habituales, así como con algún otro que podrá sorprender a los más puristas. También habrá ocasión para interpretar alguna canción de nuestro repertorio más celta.