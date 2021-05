Ben Harper iniciará su gira española en La Mar de Músicas. Así, el festival cartagenero acogerá, el miércoles 21 de julio en concierto en solitario, a uno de los grandes guitarristas de la música americana. Las entradas para ver a este referente del rock-folk internacional con su espectáculo A solo evening with Ben Harper se ponen a la venta el martes 25 de mayo.

Desde su debut en 1994 con Welcome to the cruel world, Harper ha lanzado ocho álbumes de estudio; una carrera extraordinaria que le ha convertido en un compositor y artista singularmente poderoso, con una gran variedad de géneros y una capacidad inigualable de mezclar lo personal y lo político. Los elogios de la crítica, numerosas giras internacionales con las entradas agotadas y una serie de apariciones en televisión han proyectado su imagen más allá de su país.

El californiano conserva un fino olfato para entrecruzar blues, rock, reggae, soul y folk en un espectáculo en directo «con dinámicas instrumentales de otra dimensión y el groove como bandera», apuntan desde La Mar. Su último trabajo, Winter is for lovers, supone su regreso al lap steel para profundizar en sus raíces: lo aprendido en la tienda de instrumentos de sus abuelos, donde conoció a guitarristas como Ry Cooder, Leonard Cohen o Taj Mahal; la inspiración del movimiento ‘American Primitive’, encabezado por John Fahey, y el blues, la música hawaiana e incluso el flamenco, del que se ha declarado fanático.

Músico, artista y poeta, endiablado virtuoso de las seis cuerdas, siempre tiene una mirada puesta en pasado para construir el futuro. Su actuación en Cartagena estará protagonizada por él, solo en el escenario, y sin muchos más artificios, porque con Harper lo importante es la música: «La música es lo que trasciende, en un músico inquieto e inconformista, siempre en continuo movimiento y en continua búsqueda. Ben Harper no conoce el término de ‘zona de confor’t y aún así entiende que siempre ha de huir de ella. Bebiendo de diferentes estilos, explorando variables, jugando con el método... La desidia no tiene lugar en la carretera del norteamericano», apunta el festival.

Su actuación será en el Auditorio del Parque Torres. Las entradas costarán 30 euros en www.lamardemusicas.com, donde también se pondrán a la venta abonos para todos los escenarios del festival durante cinco días. Será el día 20 de mayo, cuando se presentará la programación completa de este ‘Especial España’ –en el que también estarán Califato 3/4, María José Llergo, Jorge Drexler y Arde Bogotá–; a partir de ahí, sólo se venderán tickets para conciertos sueltos.