Las Noches del Malecón celebra desde finales de mayo y hasta comienzos del mes de agosto uno de los ciclos culturales más ambiciosos de los últimos años en la Región. Serán más de sesenta los espectáculos (entre conciertos, humor en directo y representaciones teatrales) que acoja el recinto que en las próximas semanas se instalará en Murcia Río, como ya ocurriera durante la pasada edición: un espacio al aire libre con zona de parking y todas las medidas de seguridad vigentes, con separación entre los espectadores (sentados), obligatoriedad del uso de mascarillas y dispensadores de gel hidroalcohólico.

Entre los artistas convocados, destaca la presencia de Love of Lesbian, para los que se han reservado tres fechas a finales de julio. También Lori Meyers, que regresan a la Región cuatro años después tras su largo silencio discográfico. Dentro del panorama indie, otros de los que se han apuntado al cartel son los catalanes Sidonie, y quien tampoco podía faltar en un ciclo así es la artista del momento, Zahara, que presentará su aclamado álbum Puta para el público murciano.

Nuevo escenario

Además, esta tercera edición del festival inaugurará un nuevo escenario para grandes conciertos; espacio que se habilitará sobre el césped del Estadio Enrique Roca, por el que pasarán "artistas que necesitan de una infraestructura mayor para poder garantizar todas las medidas sanitarias", según la organización. De momento, Izal y el colombiano Camilo serán los responsables de llevar la música en directo a la casa del Real Murcia.

Las entradas están a la venta en la web www.lasnochesdelmalecon.com, y la organización ha hecho particular énfasis en que los tickets adquiridos en puntos no oficiales (como Viagogo) no permitirán a sus portadores entrar al recinto.

Programa

Estos son los conciertos, shows cómicos y obras de teatro anunciadas hasta el momento:

27 de mayo - Iván Ferreiro

28 de mayo - Iván Ferreiro

29 de mayo - Ladilla Rusa

29 de mayo - La Pegatina

30 de mayo - Rock en Familia

30 de mayo - Ignatius Farray

2 de junio - Muerdo

3 de junio - Rulo y la Contrabanda

4 de junio - Antonio Orozco

5 de junio - Shinova

6 de junio - PupaClown (Los tres cerditos)

6 de junio - Kutxi Romero

8 de junio - El sótano del doctor

9 de junio - Marlon

10 de junio - Juancho Marqués

11 de junio - Iberia Sumergida

12 de junio - La M.O.D.A.

13 de junio - Antonio José

15 de junio - Álvaro de Luna

16 de junio - Los Chikos del Maíz

17 de junio - Second

18 de junio - Dorian

19 de junio - Siempre Así

20 de junio - Nil Moliner

22 de junio - El Kanka

23 de junio - Faemino y Cansado

24 de junio - Arnau Griso

25 de junio - Juanito Makandé

26 de junio - Los Zigarros

27 de junio -PupaClown (Los siete cabritillos)

27 de junio - Jaime Caravaca & Grison

30 de junio - Martita de Graná

31 de junio - Martita de Graná

1 de julio - Martita de Graná

2 de julio - Novedades Carminha

3 de julio - Los Morancos

4 de julio - Nach

5 de julio - Dvicio

6 de julio - India Martínez

7 de julio - M-Clan

7 de julio - Camilo (Estadio Enrique Roca)

8 de julio - Miguel Poveda

9 de julio - Carlos Sadness

10 de julio - Sidonie + Aníbal Gómez DJ

11 de julio - Carlos Sadness

13 de julio - Juan Amodeo

14 de julio - Sofía Ellar

15 de julio - Estrella Morente

16 de julio - Lori Meyers

18 de julio - Cepeda

20 de julio - Love of Lesbian

21 de julio - Love of Lesbian

22 de julio - Love of Lesbian

23 de julio - Miguel Campello

24 de julio - Prok

24 de julio - Izal (Estadio Enrique Roca)

25 de julio - Goyo Jiménez

27 de julio - Chica Sobresalto

28 de julio - Sôber + Ciclonautas

29 de julio - Zoo

30 de julio - Miguel Ríos

31 de julio - Zahara

1 de agosto - Sergio Dalma