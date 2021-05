La promotora de la gira de despedida de Extremoduro, Live Nation, ha anunciado que tiene confirmados los recintos para los conciertos en 2022, "en fechas que apenas varían en día y mes de las de 2021", aunque ha precisado que no puede desvelarlas "sin contar con la conformidad" de Robe Iniesta. Conviene recordar que el líder de la banda emitió un comunicado el mes pasado en el que cancelaba de manera unilateral el tour -sin siquiera contar con el resto de la banda- para retomar su carrera en solitario, que desde el pasado viernes tiene una nueva referencia: Mayéutica, una suerte de continuación de La ley innata.

En cualquier caso, Live Nation ha informado de la "definitiva imposibilidad" de celebración de los conciertos multitudinarios previstos para esta primavera y verano de 2021 -incluidos los del 21 y 22 de mayo en La Fica de Murcia- como consecuencia de la pandemia mundial provocada por la covid-19, así como de las medidas adoptadas por las diferentes autoridades para intentar frenar sus efectos. En este sentido, la promotora ha asegurado que "trabaja" para ofrecer soluciones, a la vez que ha detallado que tiene confirmados, desde febrero, los recintos para celebrar todos los conciertos de la gira en 2022, "pero no podemos anunciaros las fechas sin contar con Robe", ha subrayado.

No obstante, Live Nation ha indicado que las entradas que hayan sido adquiridas con anterioridad "serán válidas para el mismo recinto y la nueva fecha", y, "si cuando anunciásemos el aplazamiento, esa nueva fecha no fuese adecuada para ti, podrás solicitar la devolución de tus entradas. Y en el caso que, finalmente, nos viésemos obligados a anunciar que la gira de despedida no va adelante, procederemos a devolver todas las entradas", ha apuntado la empresa. También ha afirmado que aquellos titulares de la compra que prefieran ahora la devolución del importe de las entradas deberán seguir las instrucciones del email que ya habrán recibido del canal de venta donde compraron las entradas. Del mismo modo, si la compra fue en tienda física, el titular deberá personarse en la misma.