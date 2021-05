Ana Torroja es, indiscutiblemente, una de las grandes voces del pop en castellano. Por mucho que los años pasen, hay toda una generación de españoles que crecieron con los éxitos de Mecano –banda con la que alcanzó el estrellato– y que, más tarde, tras la disolución del grupo, se engancharon a la fructífera aventura en solitario de la madrileña, cuya última referencia es el single Llama (2019), que contó con la colaboración lírica de Rosalía. Pues bien, este y otros hits intemporales –A contratiempo, Hijo de la Luna, Mujer contra mujer, Hoy no me puedo levantar y Me colé en una fiesta– sonarán en directo en la Plaza de Toros de la Condomina el próximo 29 de julio.

Torroja es la última incorporación al ciclo Murcia On, con el que Ibolele quiere llenar de conciertos la agenda cultural de la ciudad para el próximo verano. Amaral, La Oreja de van Gogh, Rozalén, Nathy Peluso y Niña Pastori son algunos de los nombres que completan el cartel del festival, que ya tiene a la venta en la página web de la promotora las entradas para todos y cada uno de los espectáculos anunciados, incluidas las de la madrileña (a entre 27 y 35 euros).