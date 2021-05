Cometas que son arrojadas «al viento en pleno rostro», niños que arrancan unos cuantos pedazos al arcoíris y «risas que planean por la estancia como las hojas de un árbol caduco en pleno otoño». Tan dispares y naturales son las historias que conforman Relatos del lobo enjaulado, el último libro de Manuel Ortuño. Este escritor, afincado en Cartagena, posee un estilo ecléctico que inunda cada historia que escribe. En esta recopilación recoge temas tan diversos como la infancia, la moralidad, las cuestiones éticas o los asesinatos. Si abrimos el ejemplar (publicado con detalle exquisito por Niña Loba Editorial) y comenzamos a leer, encontramos a un Manuel completamente diferente en cada relato; así, podremos creer que son autores distintos los que han configurado un libro realmente variado, con finales inesperados y sorprendentes.

Para empezar: ¿qué va a poder encontrar el lector en Relatos del lobo enjaulado?

Se va a encontrar con una recopilación que incluye narraciones de temática muy diversa y extensión muy diferente. Siempre he defendido la versatilidad dentro de la obra de un autor, así como la capacidad de cultivar más de un género o estilo. Procuro evitar ser uno de esos autores que siempre escriben sobre lo mismo para no correr el riesgo de tornarme excesivamente repetitivo, dado que eso suele acabar desembocando en el aburrimiento. Además, tal y como digo al inicio del libro, «cuando escribo, lo único que pretendo es ser el Diablo». Y al Diablo se le podrán achacar muchas cosas, pero nunca la de resultar aburrido.

Precisamente en este libro es como si cada historia fuera de un autor diferente. ¿Cómo describiría usted su estilo?

Soy consciente. No obstante, yo creo que esa ‘autoría diversa’, por así llamarla, resulta más aparente que real debido a que los relatos que componen la recopilación tratan temáticas muy diferentes. Lo que delata mi autoría es esa especie de sustrato que subyace por debajo de todos ellos: la intención de maravillar y sorprender para no dejar al lector indiferente.

Considero que mi estilo es muy discursivo, dinámico y, sobre todo, conciso. La concisión es para mí uno de los elementos fundamentales. Considero que se puede llegar a ser genial empleando tan solo unas cuantas líneas. Quien piense que la verdadera literatura se mide por el número de páginas que posee una obra se engaña. Y quien crea que la dificultad de la escritura radica en escribir sobre algo de manera exhaustiva, también. Lo realmente difícil a la hora de escribir es alcanzar la concisión y la sobriedad. Que no falte nada, de acuerdo. Pero que tampoco sobre.

«¿Y qué despreciaba yo por aquel entonces y sigo despreciando ahora? Pues desprecio todos esos convencionalismos hipócritas a los que os empeñáis en llamar pilares de vuestras vidas». Esto lo menciona uno de sus personajes, aludiendo a banderas, patrias, religiones, himnos... ¿Qué opina usted de todos estos aspectos? ¿Es de la misma opinión que su creación?

Mi opinión acerca de lo que tal personaje dice es que está en su derecho de despreciar todos esos convencionalismos que la sociedad se ha inventado desde tiempos inmemoriales. En cuanto a si soy de la misma opinión que él, digamos simplemente que no me van mucho los convencionalismos. A la gran mayoría de ellos los considero superfluos.

¿Se siente identificado con alguno de los personajes? ¿Quizás con el corredor (arisco y solitario) o con el universitario (lector, solitario y miedoso)?

Casi siempre vierto un poco de mí en mis personajes protagonistas, pero reconozco que el estudiante universitario de Amor eterno y otras enfermedades tiene más de mí que ningún otro hasta el momento dado que dicho relato en particular está basado en hechos reales. Es más, al menos hasta cierto punto es autobiográfico. En él hablo de mí y de cierta historia de amor que viví durante mi adolescencia y primera juventud, si bien llegados a cierto punto de la narración la ficción releva a la realidad y conduce la historia hasta un final alternativo. Esto es así porque el final de la historia real es mucho más insulso y anodino que el de la ficticia. A veces la vida no sale como uno desea y no tiene más remedio que inventársela. Esa es una de las razones por las que escribo.

¿Por qué el título Relatos del lobo enjaulado? ¿Es usted ese lobo?

El lobo es para mí un animal muy simbólico. Supongo que conoces esa célebre frase que dice que el hombre es un lobo para el hombre, ¿verdad? Para mí ese lobo no hace sino encarnar la necesidad de contar historias que llevo dentro. Dicha necesidad, y, por ende, dicho lobo, me devora constantemente y me impulsa a escribir. Y dado que esa necesidad lobuna tiene su origen dentro de mí, podríamos afirmar que el lobo es ese ‘yo’ que escribe mientras que la jaula que lo contiene es ese otro yo, el hombre cotidiano y de a pie con el que estás hablando ahora mismo.

«Sólo el mejor goza de la potestad de decidir si quiere ganar o no». Habla en este relato de la autoridad moral y de cómo, y cito sus palabras finales, puede dar pie «para ofender a otros con brutalidad si contamos con un motivo de peso». ¿Cuáles podrían ser esos motivos de peso?

Esa reflexión pertenece a El corredor, y es una cuestión ética y moral que el relato lanza a quienquiera que lo lea y se atreva a plantearse esa pregunta. La respuesta a esa cuestión, es decir, esos ‘motivos de peso’, son algo que depende de cada uno y de sus circunstancias. La vida, que a veces resulta de lo más traicionera, puede atraparnos a cualquiera de nosotros en una serie de situaciones que nos empujen a actuar de una manera determinada. Y cuando algo así ocurre, lo que en circunstancias normales puede parecernos reprobable en otras circunstancias más adversas quizás ya no nos lo parezca tanto. Al mismo tiempo, el ser humano se ha rodeado de convencionalismos sociales que parecen verdades absolutas pero que en realidad son cuestiones muy relativas. Eso hace que a menudo le concedamos una importancia excesiva a cosas que en realidad carecen de ella.

Te pondré un ejemplo de lo más cotidiano: para muchos el fútbol es tan sólo un deporte, pero para otros es una pasión. Si tú insultas a alguien por ser hincha de un determinado equipo, el insulto es para ti algo de poca monta, pero para el hincha es toda una ofensa. Ahora aplícale eso mismo a conceptos supuestamente tan absolutos como la religión o el patriotismo y verás que en realidad no son más que valores relativos. Nadie es mejor que nadie por profesar tal o cual religión o por ostentar una nacionalidad u otra. Para mí el único valor absoluto es la vida misma. Por eso somos capaces de hacer casi cualquier cosa con tal de sobrevivir. Y eso que a veces incluso ese principio nos falla cuando alguien, en determinadas circunstancias, es capaz de sacrificar su vida por una causa.

Y ¿quién determina qué motivo es lo suficientemente importante como para ofender a otro por él?

Uno mismo siempre. O al menos, así es como creo que debería ser. Es cuestión de cada uno establecer una escala de valores que determine hasta dónde se puede llegar si se ve acuciado por la necesidad de ofender o agredir a alguien. Por eso cuanto más consistente sea nuestra escala de valores, más extrema deberá ser la situación que nos impulse a ofender a los demás. Eso es lo que hace el protagonista de El corredor. Y uno de los elementos comunes de mis relatos es precisamente mi intención de poner a los personajes en situaciones de lo más comprometidas. Ese es uno de los recursos más valiosos a la hora de conseguir que el lector no se quede indiferente.

Hay muchos comentarios sobre la infancia y personajes que transitan esta etapa. ¿Cómo recuerda la suya?

Recuerdo mi infancia como una etapa muy feliz. Mis padres me permitieron ser un cabezota inconformista a condición de que sacase buenas notas. Y yo, por fortuna, rendía bien como estudiante y me las apañaba para aprobarlo todo a pesar de que solo estudiaba en aquellos ratos en los que no estaba leyendo algún libro de aventuras. Leía cuanto caía en mis manos y me lo cuestionaba todo una y otra vez. Descubrí la lectura cuando mi madre me llevó de niño a una feria del libro y me compró un ejemplar de La isla del tesoro. Yo tendría por aquel entonces unos seis o siete años. Ahora tengo muchos más, pero sigo conservando aquel libro en mi biblioteca. Tenerlo entre las manos y pasar sus páginas es como viajar en el tiempo.

Al regresar a esos libros que leímos de niños no sentimos lo mismo que durante la niñez.

Estoy de acuerdo contigo, y mi opinión es que eso sucede porque una vez que crecemos ya no somos los mismos de antes. Crecer es un proceso a lo largo del cual nos vamos despojando de muchas cosas que perdemos por el camino, algunas de manera temporal, muchas de ellas para siempre.

Otro de los motivos de que eso ocurra es que el factor sorpresa propio del aprendizaje desaparece una vez que damos por asumido lo que aprendemos. Aunque por fortuna siempre nos quedará la emoción de experimentar el factor recuerdo, el cual puede llegar a resultar muy gratificante dado que, en cierto sentido, recordar es como volver a aprender o aprender de otra manera.

¿Usted regresa a sus lecturas de juventud?

Desde luego que sí. Y con relativa frecuencia. La lectura, al igual que ocurre con un perfume o una canción, puede llegar a tener un tremendo poder evocador, y creo que, en mayor o menor medida, en muchos de nosotros subsiste esa necesidad de evocar el tiempo perdido. A mí por lo menos esa oportunidad de retornar a cierto tipo de lecturas me resulta de lo más sugerente como fuente de inspiración.

¿Cuáles son sus referentes literarios y cinematográficos (porque tengo entendido que le gusta mucho este arte también)?

Mis referentes literarios son muy amplios y abarcan tanto poesía como narrativa como teatro. Considero que se puede aprender mucho incluso de autores que no están considerados como de primera línea pero que poseen un incuestionable talento. A mí me han influido sobre todo autores consagrados del siglo pasado como Saki, García Márquez, John Steinbeck o Dashiell Hammett, así como también poetas de la talla de Byron o Pedro Salinas. Pero también disfruto leyendo a otros autores más cercanos en el tiempo como Irvine Welsh o Isabel Allende. Incluso leo obras de Stephen King o J. K. Rowling. Todos ellos son maestros en su género, los he disfrutado y los sigo disfrutando.

Mis referentes cinematográficos son también bastante diversos. No me suscribo a ningún género en particular, pero sí disfruto con las obras de creadores como Billy Wilder, David Lean, Alfred Hitchcock o los hermanos Coen. Además, debo confesar que cuando una película me gusta de verdad soy propenso a visionarla de nuevo cada cierto tiempo para empaparme de la técnica narrativa que en ella se despliega. Eso también me resulta de lo más inspirador dado que muchos de mis relatos resultan muy visuales.

Tiene un libro que creó inspirándose en Los tres investigadores. ¿Por qué ellos y no Los cinco, por ejemplo?

Por la calidad tanto de las tramas como de los personajes. Comencé a leer las aventuras de Los tres investigadores cuando tenía once o doce años. Y al hacerlo descubrí una serie de historias dedicadas al público juvenil que estaban mucho mejor escritas que todas las demás que podían encontrarse en dicho género por aquel entonces. Las tramas eran más ricas, más adultas, tremendamente creativas y originales, y se encontraban protagonizadas por unos personajes mucho mejor definidos. La serie funcionó estupendamente sobre todo durante los primeros años, y goza en todo el mundo de una cantidad de fans que resulta asombrosa para tratarse de una serie que dejó de editarse hace ya más de treinta años.

Escribir mi propia historia de Los tres investigadores fue como hacerle mi homenaje particular a la serie. Y me doy por satisfecho porque creo que a aquellos que lo han leído les ha gustado mucho. De hecho, a lo largo de estos últimos años he llegado a recibir emails provenientes no sólo de España, sino también de Estados Unidos, Inglaterra o Argentina en los que diferentes fans de la serie me expresaban su admiración por el libro y me daban la enhorabuena por haber sabido recrear con fidelidad el espíritu de la serie original. Incluso hace unos años uno de esos fans tradujo el libro al inglés. Para este humilde autor algo así supone una satisfacción enorme.

Hay un aspecto que puede resultar controvertido al final del libro. Al analizar el proceso de escritura de algunos de los relatos, comenta que no volvería a presentarse a un concurso (sin mencionar cuál es) cuyos tres premios fueron otorgados a tres mujeres después de que usted recibiera aplausos y felicitaciones al leer su propuesta. Entiendo que su crítica es que esos relatos ganadores no obtuvieron tanta aceptación y, sin embargo, resultaron premiados.

Aunque pueda parecer que mi crítica va en ese sentido, en realidad los tiros no van por ahí. Mi comentario tiene que ver con el hecho de que el certamen en cuestión no fue anónimo dado que cada una de las obras participantes fue leída en público por su autor o autora. Y yo considero que todo certamen debería ser anónimo a fin de evitar que cualquier jurado caiga en prejuicios y, a la vez, para que prime única y exclusivamente la calidad del texto. Vivimos en una sociedad de piel demasiado fina obstinada en concederle una importancia excesiva a detalles que en realidad son superfluos. A la hora de leer y valorar una obra lo único que se debe tener en cuenta es la calidad de la misma sin importar si esta ha sido creada por un hombre o por una mujer, por un colombiano o por un polaco, por un judío o por un mormón. ¿Qué importancia tienen todas esas consideraciones si la obra es buena, después de todo? Yo creo que ninguna.