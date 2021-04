Arte y tecnología, dos facetas aparentemente bien distintas entre sí y disociadas en su evolución, han estado, sin embargo, íntimamente imbricadas desde los tiempos más remotos. En realidad, ha sido el artista quien ha ido asumiendo el progreso científico e incorporándolo a su labor creativa. De hecho, las distintas manifestaciones artísticas han sido posibles en buena medida gracias a la incorporación de los avances técnicos en cada época.

El libro Media Art. Imagen y Tecnología, del catedrático de Historia del Arte Pascual Patuel Chust, editado por Editum, el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, es un valioso estudio sobre las relaciones entre el arte y la tecnología desde los años 50 del siglo XX hasta la actualidad que recopila de manera sistemática los pasos dados en cada momento, poniendo orden en una relación que se ha ido haciendo más popular, frecuente y rica a medida que el ordenador personal se ha popularizado de manera creciente y alcanzado metas cada vez más complejas, lo que ha permitido que los productos artísticos posean cada vez más riqueza, matices, formas y posibilidades.

El ‘media art’ es un término surgido a raíz de la fusión entre arte cibernético y el video art, y surge de la intención de los artistas de utilizar las nuevas técnicas y ponerlas al servicio de la creación artística.

Hay que tener en cuenta una característica inherente a este arte, y es el hecho de que, como comenta el profesor Rafael Gil en el prólogo de esta obra, mientras que en el arte más tradicional la obra artística existe por sí misma, en la mayor parte del arte electrónico se hace necesaria una tecnología que permita la participación del espectador para que el objeto artístico pueda existir.

Técnicas como la fotografía, próxima a cumplir dos siglos, no fueron pensadas para uso artístico, sino para usos comunicativos, militares o científicos, pero fueron los creadores los que posibilitaron adaptarlas a sus obras y convertirlas en sugerentes medios de expresión artística.

El nuevo libro explora e identifica los nuevos lenguajes estéticos surgidos de los nuevos logros de la tecnología del siglo XX y XXI, su temática y su vocabulario, áreas todas absolutamente cambiantes por su intensa irrupción y volubilidad en su evolución. Un aspecto muy interesante del se ha servicio el autor es la utilización de fuentes directas a través de las propias declaraciones y comentarios de sus obras, que pergeñan un sugerente mapa humano lleno.

Sintonía e implicación

Según Patuel, una vez concluidos los conflictos mundiales comenzó una revolución tecnológica, lo que conllevó el intento de los artistas de incorporar esta al proceso artístico de siempre, que no es otro que la creación de imágenes e ideas surgidas de su imaginación de artistas y utilizando los medios que tienen a su alcance, pero no limitándose a un utilización per se: «No se refugian en una tecnología vacía de contenidos humanísticos, que tenga sentido por sí misma, sino que buscan, con sus obras, la sintonía y la implicación con los ámbitos histórico, social, político, cultural, tanto individuales como colectivos, para poder expresar la situación del ser humano inmerso en estos complejos contextos».

La irrupción y la popularización de Internet a partir de los años 90 también ha hecho posible que este tipo de arte pueda ser visto y distribuido por territorios mucho más vastos, haciendo posible la globalización de este arte.

Probablemente, la principal aportación de este libro sea la de haber reunido, sistematizado y ordenado, los principales creadores, corrientes y obras artísticas de este nuevo arte, ofreciendo una investigación pionera en España que ayuda a desentrañar los orígenes y el período más actual de una relación cada vez más compleja, rica y llena de matices que avanza valiéndose de los avances tecnológicos y en la medida en la que los artistas son capaces de involucrar esta con su imaginación creativa.