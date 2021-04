Mi mirada ha de ser, por fuerza, ajena a la razón y al conocimiento académico, cercana al mundo de los sentidos, al erizado de piel que provoca la contemplación al natural de estos ‘nueve retratos’ -de generoso formato-, y ubicada frente a cada uno de ellos dejándose llevar por su poesía callada que, cual agua recalaera, empapa el interior con susurros de difícil traducción: emociones… Pues al final, el arte no es sino aquella actividad que unas personas hacen y a otras emociona…

Y es que, sorprende comprobar cómo de la base de tierra con que suele cubrir Francisco el blanco original de sus lienzos para, acto seguido, ir implementando tonos y veladuras, pueda alumbrarse, resultado de una técnica eficiente de hábil manejo, esa miríada de retratos plenos de frescura y personalidad.

¿Puede haber en Francisco influencias pictóricas, sean clásicas o lejanas en el tiempo (en referencia a sus claroscuros), sean contemporáneas -o incluso cercanas, de su propio terruño natal-, que nos acaricien la mente?… Claro que sí. ¿Qué pintor, incluidos los de máximo prestigio, no las tiene o ha tenido? Entiendo que, mientras arriba ese momento crucial en que el artista se va despojando de ellas y adquiriendo una personalidad pictórica propia y diferenciada -ese ‘milagro simbiótico’ que permite identificar una obra escogida al azar con el pincel de un determinado pintor-, se es una esponja en captación de elementos que van conformando y enriqueciendo al artista, hasta llegar ese referido ‘big bang distintivo’ al que, en cualquier caso, habrá que seguir alimentando y creciendo tras él, pues la mirada del pintor siempre ha de ser abierta, eterna, en constante experimentación y observación.

Hay, para mis adentros, varias perlas, pero entre ellas, seleccionaría dos: el personaje denominado Pedro -con pared enlucida de cal blanca tras su efigie-, donde Francisco trabaja las texturas de la camisa del protagonista de forma magistral, y un retrato que quiebra con el resto mayoritario de la muestra en su concepción y expresión, la abuela o La contemplación y un reflejo, un auténtico alium, otra cosa, algo diferente… En esta misma intención, como de pintura en apariencia inconclusa, destacar la titulada Hombre en azules, juego de contrastes en viveza de color entre el oscuro de la piel del personaje protagonista y las distintas tonalidades del azul que coronan la obra.

Bendita obsesión por el marcado contraste entre la luz implacable de rayos de sol perdidos y ‘la tiniebla’ de los oscuros y las sombras -casi como concepto-, generador de un efecto de pasmo en la mirada, plasmación sine die de aporte clásico, entrelazado con un insultante componente social.

Y digo ‘social’ porque algunos de sus personajes -cinco de ellos-, pintados a una distancia visual que no es la del abrazo o el beso, sino la del ‘diálogo’ -única fuente de conocimiento y entendimiento mutuo-, representan paradigma de cicatriz social y, aun así, se nos muestran despreocupados, a su donaire, pero con la cabeza bien alta, su mirada limpia, rezumando seguridad y felicidad interior. Es un contraste fascinante. Para ellos -y para tantos otros, seguro-, no todo consiste en vivir, actuar y pensar come il faut, al cobijo de convencionalismos sociales, siguiéndolos a rajatabla. Hay otras formas de existir y sentir. Sus personajes reflejan esa complejidad y riqueza de la condición humana.

Se aprecia en los retratos, de igual forma, un énfasis por la proporción entre cada elemento captado de la realidad y su reflejo en el lienzo, sin descuidar el detalle, tratado con esmero y, aunque éste no se muestre perentorio en la intención del artista, acaba surgiendo de forma natural.

El verdadero encuentro, el más importante, es el del ‘pintor’ con su ‘personaje’ -héroe de lo cotidiano en su escenario habitual y verosímil-, al que aborda, del que se enamora y queda prendado, con tal intensidad, que nace en él la necesidad irrenunciable de plasmarlo al óleo -tras conocerlo y experimentar un mutuo interproceso de asunción personal-. El resultado de ese primer ‘acercamiento vital’ es un presente, un regalo, que nos invita a sucesivos ‘re-encuentros’, en derredor de cada obra, a quienes nos acerquemos a degustarlas.

Un guiño de emotividad envuelve otras obras de la exposición. El Retrato de una maestra, desprende luz interior -en la expresión de sus ojos penetrantes- y exterior -en esa camisa blanca inmaculada con fular de organza fucsia/arrebol trasparente-. El ‘encanto’ del titulado Madre e hija, con miradas llenas de vida, ternura y sentimiento. Y un impactante estudio de la luz en Recreación holandesa de una tarde de verano, donde una joven sedente, en escalera de mármol blanco y herraje de forja barroquizante, es acariciada -junto al resto de elementos que la circundan- por una luz cálida proveniente de una ventana ubicada a su derecha.

Quizás -y sin quizás-, haya en todos y cada uno de los retratos un elemento igualmente diferenciador, distintivo, así lo he percibido, que deviene espontáneo, nada fácil de reflejar y transmitir con el pincel: sensualidad, implícita y explícita, en la recreación de los detalles físicos y anímicos, dotando a las obras de una envoltura y atmósfera de corte romántico.

Cotidianeidad, naturalidad, minuciosidad, veracidad y pasión envuelven a unos personajes que nos transmiten serenidad, calma, quietud, templanza, sosiego, y paz.

Y, si se acercan al Centro Párraga de Murcia, al posicionarse ante Encuentros sentirán emociones, posiblemente encontradas -incluso distantes- con las de otros observadores o visitantes. ¡Pruébense! Lo que sí les puedo asegurar es lo que nunca sentirán: indiferencia.

La certera mirada de siete relevantes pintores murcianos

La exposición Encuentros, de Francisco Fernández Ruiz en el Centro Párraga de Murcia, está generando gran interés en la capital de la Región. De hecho, son numerosos los artistas del gremio que se están acercando a disfrutarla. Son un linaje que ama su profesión y, su inquietud natural por la observación pictórica es un don insoslayable en ellos, les es consustancial esa sana curiosidad y deleite por la presencialidad en las exposiciones de sus colegas de oficio.

Entre ellos, un ‘septeto de pintores murcianos’, de distinto estilo y sensibilidad pictórica, reconocida trayectoria artística y prestigio profesional, gustosos, nos obsequian y aportan su inestimable visión -llena de conocimiento y experiencia-, para estímulo de esta incipiente generación de ‘jóvenes artistas’ (simbolizados o representados en Francisco), sabia y semilla -todos ellos- de esperanza cierta e inminente futuro en el mundo del arte. En esa inteligencia e intención interpretaremos las impresiones que la exposición individual Encuentros ha dejado en cada uno de estos siete pintores de referencia.

Enrique Nieto

Claro ejemplo de lo que una buena formación y unas cualidades indiscutibles pueden dar de sí. Hay manejo del dibujo y el color, de la buena técnica. Resulta absolutamente conmovedor su trato a los modelos, con qué afecto se acerca a las personas a las que retrata y, en ocasiones, a su contexto; como en el cuadro del vendedor asiático, ‘Wang en su bazar’, con el poético fondo de la oferta de su comercio -ciertamente una obra de gran interés-, o esa mujer joven sentada de espaldas en la escalera, ‘Recreación holandesa de una tarde de verano’, iluminada por esos cristales que la realzan y dibujan a la perfección.

Deseo destacar ese retrato de la abuela, el titulado ‘La contemplación y un reflejo’, que parece inacabado, donde da la impresión de que, llegado a este punto, el pintor se dijo: «Ya está ella aquí. No hacen falta más pinceladas».

Ciertamente, se agradece el visitar la exposición. Mi recomendación para quienes disfruten viendo pintura.

Alejandro Franco

Hiperrealismo realizado con ‘humanidad’. Imágenes inesperadas que sorprenden por su exultante realismo social.

El titulado ‘Retrato de Pedro’ ha llamado de forma especial mi atención por la carga pictórica que lleva consigo; en general todo el cuadro y, muy en particular, decir de él que la camisa a cuadros es una maravilla en su pincelada y colorido. Mi enhorabuena.

Araceli Reverte

Elevada calidad pictórica y de contenido. Dos obras captan poderosamente mi atención: en especial, el retrato de la abuela, con sus silencios y espacios vacíos, protagonistas en su ruptura/digresión con lo fotográfico, como también lo son sus arrepentimientos, esa mano inferior ‘corregida’ que otorga cierto movimiento a un personaje pensativo y en reposo.

De igual modo, muy interesante ese hombre con sudadera negra sobre fondo oscuro, denominado ‘80’s survivor’, y cuya luz atravesando la oscuridad vuelve a llevar mi atención a la mano, transmitiendo, esta vez, cierta tensión interior.

Todo mi ánimo a Francisco y aquellos jóvenes que sientan pasión por la pintura. La ‘clave’ es ser humilde y sincero con uno mismo, tener ilusión en seguir aprendiendo y, sobre todo, no escuchar a los demás. La pintura, en definitiva, no es más que una ‘búsqueda continua’…

Antonio Balibrea

De Francisco Fernández Ruiz -a quien he podido conocer en mi visita-, a pesar de su juventud, me ha sorprendido su ‘madurez temprana’ personal -reflejada en el mensaje que transmiten y desprenden sus personajes-, así como la madurez pictórica de sus retratos.

Con entregada dedicación y trabajo, hay un prometedor futuro donde seguir progresando. Es un placer para los sentidos acercarse al Centro Párraga y disfrutar con ‘Encuentros’. Felicidades.

Buendía Martínez

Lo más importante a destacar, en mi opinión, es cómo -y en tan corto espacio de tiempo (por su edad)-, el pintor ha sabido captar el ‘alma’ de todos y cada uno de sus personajes y hacérnoslo ver, mostrarla nítidamente en su pintura, aspecto éste harto complejo de conseguir. Mi felicitación más sincera. Visita obligada.

Manuel Pardo

Los retratos del pintor Francisco Fernández Ruiz me han sorprendido. Aprecio una selección de obras construidas con el paso tranquilo del tiempo, dedicación plena y una visión profunda del espíritu que insufla a sus personajes, reposada mirada hacia la individualidad de cada uno de ellos, el dominio de la técnica de expresión escogida y su interés -enorme- en la contemplación del más pequeño detalle, por nimio que parezca; facultades -todas ellas- poco habituales en artistas de su generación.

Pintor de su tiempo y, al que sólo -como atrevimiento por mi parte y con todo el cariño- le sugiero que no olvide que tanto la técnica que se emplee como los procedimientos pictóricos, han de estar siempre, sólo y en exclusiva, al servicio del arte.

Francisco Almagro

El recibimiento que te hace la pintura de Paco Fernández Ruiz es el virtuosismo de su obra, la meticulosidad con que trata las figuras y su entorno, su magnífica ejecución y el acierto en los temas elegidos y tratados.

Detrás de sus obras hay muchísimo trabajo. Hay dos retratos -en la última sala de la exposición-, uno denominado ‘Per se’ (hombre árabe con la camisa blanca) y otro ‘80’s survivor’ (hombre con sudadera oscura), poseedores de un mundo áureo y hechizante, que son sobresalientes.

A destacar, bajo mi óptica, aquellos retratos que contienen una atmósfera mágica no tan hiperrealista, pero con un halo poético muy especial; así, el retrato inacabado de la abuela presenta un discurso bellísimo, es una línea muy afortunada, es un camino… Probablemente, el camino…