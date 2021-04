Desde que lanzaran Ya dormiré cuando me muera (Vanana Records, 2020), nada se le resiste a Ginebras, el fenómeno musical de la temporada. Magüi (voz y guitarra rítmica), Sandra (guitarra solista y coros), Raquel (bajo) y Juls (batería) son las cuatro componentes de la banda más colorida del panorama nacional, y hoy llegan a Murcia –al Auditorio Víctor Villegas– para presentar el que es su primer LP, un álbum en el que apuestan por la fiesta y la diversidad a través de nueve canciones divertidas y bailables, capaces de desperezarnos después de unos meses más bien letárgicos.

Fieles defensoras del feminismo, de los derechos del colectivo LGTBIQ+ y de los problemas que preocupan a los más jóvenes, Ginebras ya empezaron a llamar la atención en 2019 con sus canciones saltarinas, chispeantes y plagadas de referencias cotidianas, pero con Ya dormiré cuando me muera han dado el salto a la primerísima división. El ritmo se mete hasta el tuétano. Ahora nada ni nadie las podrá parar. Ya dormirán cuando se mueran. Y ya tienen nuevo grito de guerra: «¡Cosas moradas, purpurina en la cara!».

Banda revelación de este extraño 2020. ¿Cómo os sentís? ¿Os lo esperabais?

La verdad es que no. Formamos la banda para tocar entre amigas y hacer música sin ninguna pretensión, y al final la cosa ha acabado saliendo bien. Nos sentimos felices y agradecidas de poder empezar a plantear esto como una forma de vida; y sabemos que no es fácil, pero todo se ha puesto de nuestra parte. Y aunque hayamos dado el pelotazo en plena pandemia mundial, no podemos quejarnos de nada.

¿Qué hizo que os juntarais en un grupo denominado Ginebras?

Sandra y Magüi se conocieron en la universidad estudiando Comunicación Audiovisual. Vieron ambas que tocaban la guitarra, y se juntaron enseguida. La conexión fue inmediata, y en poco más de tres años de amistad nació el grupo. Tuvimos claro desde el principio que queríamos ser cuatro chicas por el hecho de dar visibilidad y demostrar que también nosotras podemos ponernos a tocar instrumentos.

¿Cuál eran los objetivos del grupo, el planteamiento inicial?

Tocar y pasar el rato. Al final, juntarnos cuatro tías a tocar en un local con unas cervezas era una idea estupenda. No teníamos ninguna pretensión, pero sí que teníamos ya alguna cancioncilla..., así que desde un principio empezamos sabiendo qué íbamos a tocar en los ensayos. No teníamos objetivo a la vista, pero sabíamos por dónde empezar el camino, vaya. Y en eso tuvo mucho que ver nuestra actual tour manager y amiga Ana, a la que le debemos el impulso inicial.

¿Había algún referente en mente? ¿Creéis que Hinds han facilitado el camino de grupos de chicas como Ginebras?

Las Hinds nos flipaban y nos flipan a todas, y obviamente no podemos negar que son un referente y que algo de camino han abierto (igual que nos gusta pensar que nosotras animamos a muchas tías a darle duro a esto de la música). Curiosamente, ahora compartimos local con ellas. Si se lo dijéramos a nuestras ‘yos’ del pasado, fliparían. De todas formas, tenemos referentes muy variados (de chicas, de chicos), como La Casa Azul, Las Ligas Menores, Los Beatles, Elton John... Tenemos un millón de referentes.

¿La elección del nombre vino de algún momento de inspiración? ¿No os han tentado para hacer un anuncio de ginebra en plan aquel de «Soberano es cosa de hombres»?

¡Madre mía! Menuda joyita de anuncio, ¿eh? Menos mal que era 1970 (lo hemos buscado en Google). ¿Te imaginas que efectivamente era una forma de contraatacar? [Risas] La historia real es menos original, pero esta nos la apuntamos para trollear a la gente... Todo vino porque, un día, Sandra estaba medio dormida y, justo en el momento de antes de caer, empezó a pensar en si ella tuviera un grupo, cómo se llamaría. Se visualizó encima del escenario y de ahí salió Ginebra (porque al principio era sin ‘s’, en singular).

Ya dormiré cuando me muera suena a grito de guerra, pero ¿qué significado encierra?

Sí, justo es un grito de guerra, o algo así como: «Vivamos al límite, que la vida son dos días». Pero bueno, aparte de que es un lema que solíamos decir mucho, también hay parte de influencia del documental de Steve Aoki que se llama Sleep when I’m dead.

¿En qué pensáis a la hora de componer? ¿O lo dejáis fluir? ¿Hablar de la cotidianeidad en vuestras canciones facilita que los oyentes se identifiquen con vosotras? ¿Cómo salen las letras?

A la hora de componer nos gusta inspirarnos en las cosas que nos pasan en el día a día. Muchas canciones surgen de conversaciones con nuestros amigos o de experiencias propias, siempre intentando tratarlo con un toque de humor e ironía. Algunos temas son de Sandra, otros de Sandra y Magüi y otros de todas, y tanto cuando lo hacemos juntas como cuando lo hacemos por separado, intentamos buscar ese tono cercano que creemos que es lo que engancha a la gente. Y las letras son muy generacionales, por lo que mucha gente se siente identificada.

¿Alguna conexión con las Riot Grrrls?

La realidad es que somos feministas y hacemos pop-rock con un puntillo punkarra; normal que se pueda ver una cierta conexión. Ginebras no es un grupo de protesta social, pero contamos lo que somos y lo que sentimos, y estamos bien orgullosas de ser mujeres en un escenario contando movidas de mujeres, con las que también mucha más gente se siente identificada. También nos gustan muchos grupos de rock más alternativo y vinculados a este movimiento. ¡Vivan las mujeres haciendo rock!

¡Vivan! En un título citáis a Crystal Fighters, y en Campos de fresas para siempre interpeláis a los Beatles y Yoko Ono. ¿Dónde os situáis, Ginebras?

Pues no pensamos dónde situarnos, la verdad. Somos muy amantes y fans de muchos grupos o artistas, y además, habiendo tanta música como hay, ¿por qué elegir? Mejor nutrirte de mucha buena música. Pero solo te decimos que, como puedes ver, somos muy de Crystals y los Beatles.

¿Qué denunciáis en Filtro Valencia? ¿No os dejáis seducir por el postureo imperante?

En realidad no denunciamos nada. Es una canción donde exponemos el uso de las redes y las tonterías que estas llevan a veces consigo, pero no es ni crítica ni denuncia, ya que somos las primeras que las utilizamos.

Acabáis de lanzar el videoclip de Cosas moradas. ¿El morado abunda en el mundo que os rodea? ¿Hay alguna interpretación feminista en la elección del color?

Cuando creamos el grupo quisimos agenciarnos un color por el hecho de tener algo distintivo. Que se nos reconociera, vaya. Pensamos en el morado, que aparte representa el feminismo y nosotras vamos con eso a muerte, pero no es la única razón. Aunque tampoco hay muchas... [Risas], simplemente nos gustaba, y además la canción de Cosas moradas ya estaba hecha, por lo que nos pareció que tenía sentido.

¿Creéis que se os exige más por el hecho de ser mujeres? ¿Cómo os tomáis lo de «qué bien suenan y además son chicas»?

Pensamos que se nos exige más, y justo ese comentario lo hemos escuchado... Hay todavía mucho por lo que luchar, y estos comentarios en algún momento desaparecerán, pero obviamente no sientan bien, porque da igual si son chicas o chicos si suenan bien. Esperemos que en algún momento esto desaparezca.

¿El confinamiento y las redes sociales han jugado a vuestro favor? ¿Cómo lleváis la popularidad?

Sí, la verdad es que sí. Hemos notado un subidón tremendo a raíz de que la gente estuviera en sus casas sin nada que hacer. Y la popularidad la llevamos bien, pero creo que porque no hemos podido ver todavía de verdad lo que estamos generando en la gente. Uno de los comentarios más bonitos que nos llegan es que mucha gente nos descubrió en el confinamiento y que le alegramos los días(y pensar que casi retrasamos la salida del disco...).

¿Os ayudó a daros a conocer la versión de Con altura de Rosalía? ¿Algún momento en particular que para vosotras haya supuesto un punto de inflexión?

A ver, Con altura y Operación Triunfo van un poco ligados, porque creemos que ese fue el punto de inflexión. La academia decidió poner nuestro tema para que Anaju y Maialen lo interpretaran. Creemos que por eso la versión se hizo más viral, y fue el punto de inflexión.

Sacar el disco sin poder presentarlo en concierto debe resultar extraño y frustrante. ¿Ha llegado la hora de resarcirse? ¿Esperáis que haya festivales en 2021?

Pues sí, es extraño y frustrante, pero bueno, es lo que ha tocado, y dentro de lo que cabe hemos podido dar conciertos y ver al público, aunque sea con mascarilla y aforo reducido. Nos sentimos orgullosas del trabajo y de la respuesta de la gente, de todo el apoyo que nos dan, pero, joder, nos encantaría ver a la peña cantar nuestras canciones, pegadas, bailando, ligando o lo que surja; en nuestros conciertos puede pasar de todo. Y obviamente la esperanza es lo último que se pierde, y seguro que algo habrá en distintas condiciones, ¡pero no nos pueden dejar sin festivales otro año más!

¿Cómo habéis planteado este concierto?

Pues la única vez que tocamos en Murcia fue increíble, y nuestro público aquí es muy entregado y se motiva mucho. Eso es lo que nos gusta. Nuestros conciertos intentamos que no sean solo conciertos, sino que la gente se divierta con nosotras, que nos conozcan más, y que la gente se olvide de sus dramas y problemas durante un ratito. ¡Va a ser lo más!