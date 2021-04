Seis personajes de la filmografía de Stanley Kubrick (director de 2001: Una odisea en el espacio, El resplandor y La naranja mecánica, entre otras) reciben la noticia de la muerte del cineasta. «Será entonces cuando traten de defender su identidad, su existencia y de dar forma a su drama y a su propio destino, a su auténtica creación: su ‘yo’ mismo», apuntan desde el Teatro Circo. Y es que el escenario de la murciana calle Enrique Villar recibe esta noche a la compañía de danza barcelonesa La Intrusa, responsable del espectáculo It is a wrap (Kubrick is dead), una pieza al servicio de una dramaturgia multidisciplinar que tomará las tablas a partir de las 19.30 horas de esta tarde. Todavía quedan entradas en taquilla y web a 10 euros.