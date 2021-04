Los mallorquines L.A. inauguran este domingo (12.30 horas) la temporada de conciertos en La Terraza de la Muralla del Auditorio El Batel de Cartagen. Liderados por Luis Albert Segura, los baleares regresan a los escenarios con nuevo proyecto, Evergreen Oak, un trabajo discográfico del que se han ido adelantando algunos temas en las plataformas digitales, pero que será publicado íntegramente el próximo 14 de mayo.

L.A. publicaron King of beasts (Sony Music), su último trabajo hasta la fecha, en 2017, y en otoño de 2018 anunciaban un parón indefinido. Desde ese momento, cada uno de los miembros siguió su camino por separado, con especial a su líder, Segura, que debutaba en solitario con Amenza tormenta, adentrándose en un universo sonoro mucho más intenso y personal cantado en castellano. Pero, no mucho después, y tras publicar el single Spend my time, la banda daba a conocer algunas novedades de su futuro más inmediato (para gozo de sus fans).

La banda anunció su regreso y la fecha de lanzamiento su próximo trabajo, compuesto desde el aislamiento en la Serra de Tramuntana mallorquina, el «proceso creativo más fructífero» de su carrera, según el propio Luis Albert Segura. Esto es lo que cuenta sobre el regreso del grupo: «Pensé que la mejor forma de volver a enamorarme de L.A. era empezar desde el principio, tal y como realice esas primeras grabaciones 15 años atrás: yo solo en una habitación con mi grabadora y una guitarra».

Y aunque todavía falten unas semanas para escuchar íntegro el resultado, L.A. ha publicado otro nuevo single: Storms, y han anunciado también que tan solo un día después del estreno del disco, el 15 de mayo, estarán en la sala La Riviera de Madrid presentando sus nuevas canciones dentro del Sound Isidro 2021.