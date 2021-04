El histriónico Ignatius Farray, especialmente popular por sus apariciones en La Resistencia (Movistar+) y como una de las tres imprescindibles patas del programa radiofónico La vida moderna (Cadena SER), pondrá esta tarde a prueba al público cartagenero (El Batel, 19.30 horas) con su espectáculo La comedia salvó mi vida, un show en el que cuenta «de corazón» sus vivencias y opiniones con la fe de que «la risa, tarde o temprano, llegará» al patio de butacas.

Con más de doce años haciendo stand-up comedy, Ignatius sigue pensando «que ese es el estilo más genuino y verdadero de hacer comedia, precisamente por la implicación personal que se supone que hay que tener con las cosas que se dicen o se cuentan arriba del escenario». Es por eso que en su hoja promocional de este show, que dura alrededor de 105 minutos, el cómico no puede ser más directo: «Llamadme Ignatius Farray. Hace ya unos años (no importa cuánto tiempo exactamente), con muy poco o ningún dinero en el bolsillo y sin nada en tierra que me interesara, creí que podría ir a navegar por ahí y ver la parte cómica del mundo. Es mi modo de ahuyentar la melancolía y regular la circulación», explica con elegancia.

Se licenció en Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid y, tras un par de años en Londres, se familiarizó con el estilo del comedy club para luego regresar a Tenerife, donde comenzó sus primeros pasos en la comedia con monólogos humorísticos. Desde entonces, no ha parado de crecer en popularidad.