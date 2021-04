Doce años después de publicar El tiempo entre costuras (2009), María Dueñas recupera a su protagonista en Sira (2021), una novela que llegó ayer a las librerías con una tirada inicial de medio millón de ejemplares para España y Latinoamérica. Se trata, sin duda, del gran lanzamiento de la temporada para la todopoderosa editorial Planeta, avalado por los cinco millones de lectores que la que fuera profesora de la Universidad de Murcia logró con aquel exitoso debut; cifras, por cierto, que la reafirman como autora superventas, condición que a veces, dice, genera ciertos recelos...

Dueñas (Puertollano, Ciudad Real, 1964), residente en Cartagena desde hace años, asegura que para ella es «una gran alegría» comprobar los índices de ventas de sus novelas, y por ello está «encantada». Aunque reconoce que a veces se siente incluida «en el prejuicio» de ciertos lectores o críticos: «Automáticamente, sin pararse a leer, te descalifican, sin darte una oportunidad, solamente por tener muchas ventas; me parece un prejuicio asombroso. Pero no me afecta mucho. Y está cambiando: la gente joven tiende a pensar de otro modo... Vamos a ver si entre todos conseguimos ser un poco más tolerantes y generosos, y dejamos de colgar etiquetas con tanta facilidad», añade.

No obstante, la manchega cuenta con un buen puñado de fieles que, desde hace años, esperaban la publicación de un libro como Sira. Dueñas reconoce que cuando los lectores empezaron a pedirle una continuación de El tiempo entre costuras consideró que «no era el momento», y que la modista Sira Quiroga –su protagonista– y ella necesitaban «distanciarse un poco» por lo «intenso» que había sido su publicación y la «bola de nieve» que se generó con las ventas y su celebrada adaptación televisiva.

Su carrera literaria siguió por otros derroteros y publicó Misión olvido (2012), La templanza (2015) y Las hijas del capitán (2018). Y con una quinta novela avanzada fue cuando se le cruzó Sira «de la forma más imprevista» y decidió lanzarse. Fue antes de la pandemia, a raíz de un viaje a Tánger, de donde siempre vuelve con la idea «de que quedan mil novelas por escribir sobre los años dorados de aquella ciudad», cuenta la escritora. En ese momento, supo que si lo hacía «tenía que ser de la mano de Sira», y dejó aparcada e inconclusa esa otra novela.

En cuanto a esta nueva entrega, los lectores encontrarán una Sira más madura que aquella joven espía, «una mujer más lúcida y al mando de su vida» que se convertirá también en madre de un niño que tendrá que criar sola y en unos entornos complicados. «Me ha gustado mucho componer el personaje de Sira como una madre, haciendo equilibrios constantes entre su vida personal y sus ambiciones y aspiraciones profesionales, sin dejar al niño aparte. Creo que he construido una Sira relativamente moderna, a pesar de estar en los años cuarenta», indica. Conviene recordar que El tiempo entre costuras transcurría transcurre por escenarios como Palestina, Gran Bretaña, España y la propia Tánger tras la Segunda Guerra Mundial.

En este sentido, Dueñas reconocer que en el vocabulario de esa época no entraba la palabra ‘feminismo’, pero «asomaban destellos», señala la autora, que explica que su protagonista pretende seguir esa estela y se niega a convertirse en «el clásico prototipo de mujer» de la sección femenina española. De hecho, en Sira, del mundo de la moda y los patrones que envolvían aquella primera novela, la protagonista pasa ahora a las ondas de la radio y el periodismo, siempre como coartada para sus operaciones y misiones clandestinas.

Para ello, María Dueñas ha recuperado ‘La voz de Londres’, los servicios radiofónicos en español de la BBC que llegaban a nuestro país –pero sobre todo a Latinoamérica– con muchas voces de exiliados españoles del franquismo. Y es que el destierro patrio en Reino Unido –recuerda– fue de un «altísimo nivel intelectual»: desde Luis Cernuda a Pablo de Azcárate, Salvador de Madariaga, Arturo Barea y Luis Portillo, gente que tuvo sobrevivir con colaboraciones en publicaciones o radios. Un exilio doblemente doloroso porque al desarraigo se unió que «sus carreras tan válidas se habían convertido en humo».

¿Un futuro televisivo?

Todas las novelas de María Dueñas han sido adaptadas –o están en proceso– para la televisión. Tras El tiempo entre costuras, La templanza se acaba de estrenar y Las hijas del capitán está la fase de guionistas, con lo que no es de extrañar que, pese a llevar apenas unas horas en el mercado, ya hay productores llamando a las puertas de la escritora para adaptar Sira. Al menos, así lo ha asegurado su autora, que en cualquier caso considera que todavía es pronto para pensar en ello, ya que quiere que el libro tenga antes su recorrido. Eso sí, recuerda que Adriana Ugarte hizo un papel «magnífico» como su protagonista en El tiempo entre costuras.

Sobre la posibilidad de retomar en un futuro las andanzas de esta peculiar modista, Dueñas adelanta que Sira tiene un final abierto, que «puede servir como cierre o para continuar» con las aventuras de su personaje más reconocido. «Todavía no lo sabemos ni ella ni yo», sostiene cuando se le pregunta por un hipotético tercer libro.