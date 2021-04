La reconocida politóloga belga Chantal Mouffe, la abogada guatemalteca, activista en Derechos Humanos y experta en cambios tecnológicos Renata Ávila, el catedrático de Historia Contemporánea y ensayista Julián Casanova y la videoartista y crítica cultural holandesa Mieke Bal son los platos fuertes del programa de pensamiento y cultura científica Cartagena Piensa, que dio ayer a conocer, en un acto en el Palacio Consistorial de la ciudad portuaria, sus próximas actividades.

«La nueva programación trimestral, para abril-junio de este año, de Cartagena Piensa, el programa de pensamiento y cultura científica que sostiene el Ayuntamiento de Cartagena junto a una red muy amplia de instituciones, entidades, asociaciones y personal, con la obligada mención del Grupo Promotor, que es el responsable directo de la programación y de su desarrollo», comentó el concejal del área de Cultura, David Martínez Noguera.

«Cartagena Piensa ha logrado en los cinco años de existencia que ya acumula, convertirse en un modelo y una referencia de innovación de la cultura municipal, y ha suscitado mucho interés en otros ayuntamientos que quieren seguir este ejemplo y añadir un ámbito nuevo a la cultura que se hace en el espacio local, vinculada al conocimiento y el debate de los grandes retos de nuestro tiempo, algunos de ellos de verdad trascendentes para el futuro de nuestras sociedades» añadió el edil.

Nueva estructura

En esta programación convivirán los actos virtuales con los presenciales. La irrupción de lo digital en Cartagena Piensa «ha supuesto la posibilidad de incorporar nombres y experiencias que no hubiéramos podido hacer presencialmente». Así, en este programa hay invitados que provienen de Bélgica, Holanda, México o Guatemala. Las novedades en la estructura y contenidos vienen de la mano de tres vectores. El primero es la colaboración de Cartagena Piensa con el Laboratorio Filosófico sobre la Pandemia y el Antropoceno, vinculado a la Red Española de Filosofía, que cubrirá los actos de abril.

«Además de acoger la presentación online del Laboratorio, hemos organizado con este espacio de reflexión y debate un ciclo dedicado al tema ‘Utopías reales’, que incluye tres actos, una visión panorámica de las utopías en el siglo XXI, Francisco Martorell, una aproximación al reto nuclear, Tica Font, y una experiencia de laboratorio biosocial que nos llega desde México D.F. con Paco Ayala» comentó el concejal delegado de Cultura, Carlos Piñana.

La segunda novedad proviene de la colaboración con el retomado festival de arte emergente Mucho Más Mayo, una de las grandes citas culturales de Cartagena, que este año recupera la edición suspendida el año pasado por el confinamiento, y que tiene como tema la relación del arte con la emergencia climática.

«Esta colaboración se expresa en cuatro actos presenciales en mayo y junio: una explicación de la Teoría de la Gaia Orgánica por Carlos de Castro; una revisión de las concepciones del tiempo en momentos de urgencia, por la videoartista y crítica cultural holandesa Mieke Bal, que participa en el festival como artista; una charla sobre el arte como práctica ecofeminista por la profesora Verónica Perales; y un homenaje de Cartagena Piensa a un hombre recientemente desaparecido por culpa de la pandemia muy querido y valorado, José Molina, expresidente del Consejo de la Transparencia en la región de Murcia y participante en nuestro programa» añadió Piñana.

La tercera novedad se corresponde con la decisión de «abrir una nueva línea de trabajo estable que tiene que ver con el propósito de pensar Cartagena, esto es, acercar las reflexiones y aportaciones a la realidad más cercana», explicó el concejal delegado de Cultura. «Esta línea -continuó- la hemos llamado ‘Cartagena 2030: pensando el municipio que queremos’. Lo hacemos a través de varios actos presenciales: una mesa redonda de apertura y presentación (’Pensar Cartagena: miradas para transformar el futuro’), y dos actos relacionados con la «democratización de la ciudad» con Marta Latorre; y otro que tratará de la necesidad de innovación social para el desarrollo local y su vínculo con una gobernanza multinivel de Prudencio J. Riquelme.

Completa el programa la presencia de destacados invitados que se cuentan entre los mayores intelectuales del ámbito internacional como la reconocida politóloga belga Chantal Mouffe, que hablará en acto on line sobre ‘Populismo y Democracia’; a la abogada guatemalteca, activista en Derechos Humanos y experta en cambios tecnológicos Renata Ávila, que hablará en acto on line sobre el ‘Tech New Deal’, como nuevo pacto democrático para la era digital; y al historiador, Catedrático de Historia Contemporánea y ensayista Julián Casanova, que presentará online su último gran trabajo Una violencia indómita. El siglo XX europeo.