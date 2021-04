Hace algunas semanas, la librería Atenea de Murcia acogió una presentación y firma de Juego de sexos, una colección de relatos eróticos escritos a cuatro manos por Asensio Piqueras, presidente de la Asociación de Creadores y Artistas Palin –organizadora de la Feria del Libro de la capital del Segura–, y María Jesús Marín, asesora del colectivo y autora de la antología Cuentos de Ricardo y mamá (2013). Con permiso de su media naranja literaria, hablamos con la escritora para indagar algo más en este libro y en su personalidad literaria.

María Jesús, ¿qué nos vamos a encontrar en Juego de sexos?

Digamos que es un ‘racimo’ de relatos eróticos.

¿Por qué le llama ‘racimo’?

Porque son muchos, no tienen conexión entre sí, están escritos por dos personas, se leen independientemente y hacen pasar un buen rato a quien los lee.

¿Existe todavía un tabú con la palabra ‘sexo’ y la literatura erótica?

Pues eso quisiera yo saber, la verdad... Yo ya tengo una edad, pero estoy en contacto con gente joven; mis hijos son adolescentes, aunque están educados de una manera por la que no entienden tampoco ese tabú, así que no sabría decirte. No obstante, reconozco que nos lo estamos encontrando durante estos meses que lleva el libro publicado. Hemos tenido muchas ‘restricciones’ en la venta porque lo de ‘sexo’ en la portada echa para atrás. No sé por qué. El erotismo es lo más natural que tiene el ser humano.

¿Restricciones o, quizá, temor?

Vergüenza, en el fondo. Una vez nos dijo una señora que no se llevaba el libro porque sentía que no podía ir en el metro sin taparlo.

¿Es una vergüenza heredada o aprendida?

Es aprendida. Nuestra educación deriva de una tradición cristiana y retrógrada. Todavía queda mucho poso de todo eso en la sociedad actual.

¿Ve un cierto resurgir de la literatura erótica en estos días o sigue ganando terreno de manera casi exclusiva en Internet?

Yo creo que sí, que ha resurgido; sobre todo a raíz del éxito de Cincuenta Sombras de Grey ( E. L. James, 2011). Cada vez hay cada vez más autores, más obras de este género, y eso es una suerte para todos.

¿Se ha perdido el arte de conquistar?

Se conquista de otra manera... Reconozco que a mí se me da fatal conquistar [Ríe].

Sea sincera: ¿los hombres tienen miedo a decirle un piropo bonito a una mujer?

No me extrañaría que lo tuvieran porque ahora mismo parece que el sentir general de la sociedad nos lleva a eso. Un piropo bien dicho, con respeto y en el contexto adecuado, no creo que sea feo; todo lo contrario. Lo que pasa es que hay una corriente excesivamente racional frente a todo esto...

¿Y al revés?

Yo creo que el miedo de una mujer a decir un piropo no es comparable con el del hombre. Quizás es más bien ‘pudor’.

¿Llevar mascarilla dificulta de algún modo la seducción no verbal?

No, porque en la seducción no verbal, aunque a veces no nos demos cuenta, participa todo el cuerpo y, sobre todo, los ojos. No despreciemos el poder de una mirada.

Seduzca a sus lectores. ¿Qué van a experimentar al leer este libro, Juego de sexos?

Sobre todo, bienestar. Sí, porque van a fantasear. Habrá personas que hayan vivido situaciones como las que nosotros relatamos, pero habrá otras que no y que, sin embargo, tengan en su mente el deseo de vivir ese tipo de fantasías. Así que simplemente por el hecho de imaginarlas van a pasar un buen rato.

¿Habrá una segunda parte para este libro entre Asensio y usted, o van a seguir caminos distintos?

A ver, nuevas historias de cada uno por separado ya existen, pero no descartamos que haya una segunda parte. Nos gusta escribir juntos. Se nos da bien. Nos divertimos. Tenemos más relatos que no han visto la luz todavía. Pudiera ser.

¿Con qué tipo de literatura se atrevería aparte de la erótica?

Bueno, sabes que Asensio también escribe poesía. Yo no. Diría que narrativa en general. Me gusta contar las cosas cotidianas, que todos se puedan ver reflejados en las historias que pueda contar. Lo que está por ahí, a medias, es algo así.

¿Es usted de rosas, de bombones, o un amanecer en el Mar Menor no tiene precio?

No tiene precio un amanecer en el mar. Sea el Menor o cualquier otro. Ahora bien, si eso lo acompañamos con un poco de chocolate, fenomenal.

¿Cuál de las historias que contiene el libro es su preferida?

Para mí hay dos que tienen un significado muy personal; la que más, Defensa personal (es mi preferida). Tiene su parte de realidad: Fue inspirada en una persona muy especial... Y, por otro lado, El anuncio, porque fue la primera que escribimos.

En una de estas dos, recuerdo que hablan de piercings... Un complemento muy en uso, ¿verdad?.

Me gustan los piercing...

¿Su vino favorito para brindar en una velada especial?

Depende de la velada. Me gusta mucho el vino tinto; siempre queda bien. Un Ribera. Un Traslascuestas, un Hacienda Monasterio Barón de Ley. Y un manchego, de mi tierra, sobre todo, para diario.

¿Se ha ruborizado al escribir alguna de sus historias?

No, al contrario.

¿Le hubiera gustado que alguna de esas historias hubiera estado protagonizada por algún famoso o algún amor platónico, o lo dejamos en el misterio?

Lo dejamos en el misterio, porque todas tienen su parte de realidad o: están inspiradas por una persona, un comentario...

Cuéntenos alguna anécdota llamativa, simpática o incluso incómoda con algún lector durante las firmas que llevan hasta ahora.

[Ríe] Aparte de la de la señora del metro, cuando en alguna dedicatoria le hemos puesto a algún lector: «Búscate en esta páginas, que te puedes encontrar», ¡alguno se ha ido con más ilusión de la que traía! De hecho, hay todavía una persona que se está buscando y pregunta de vez en cuando: «¿Dónde estoy?».

¿Deberíamos ir más a las librerías?

Deberíamos ir más. Además, las librerías son un templo de la sabiduría. Yo no voy mucho porque, cuando voy, cargo. Soy incapaz de irme con un solo libro. Voy almacenando pilas de ellos y hasta que no los termino de leer no voy a por más. Las librerías son fundamentales. Aunque sea para pasar un rato mirando, leyendo sinopsis. Está al alcance de todos.

¿Qué le gusta de Murcia?

Me gusta todo. La mitad de mi sangre es murciana. Mi padre y su familia eran todos murcianos. Siempre que he venido me he sentido muy bien acogida y por eso me voy con mucho amor.