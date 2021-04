Nelson Algren solía reírse de ese viejo mantra que recorre la historia del arte: el de la creación como terapia para curar los traumas que arrastra cualquiera que pase más de dos días en este mundo. «No se me ocurre nada -seguía el autor de El hombre del brazo de oro- peor para curar un trauma que encerrarte a solas durante meses en una habitación a darle un millón de vueltas a tus fantasmas. Terapéutica es la terapia». Lo que ni siquiera el escritor americano podía negar -el mismo fue un flamante ejemplo de ello- es que cualquier manifestación artística lleva impresas las preocupaciones, los miedos y los rincones oscuros de su creador.

Ese es el enfoque que recorre Memorias aversivas, la exposición que recoge las obras que nueve artistas murcianos han pergeñado en torno a sus experiencias traumáticas. Comisariada por Cristina Rueda, la muestra estará disponible en el Laboratorio de Arte del Carmen (LAC) hasta el 24 de abril y supone el trabajo final del Máster en Producción y Gestión Artística de la Universidad de Murcia, del que Belén Martínez, Camorche, Charo Preciado, Jennifer López, Lorena Cabrera, Mamen Sánchez, María Dolores Martínez, Natalia Sandoval y Manuel Vacas, los creadores, son alumnos. Este último, además, ha ejercido de coordinador de la muestra. «El objetivo del proyecto era planificar todo lo que conlleva una exposición desde los primeros bocetos hasta que se expone en un sitio. La mayoría de muestras medianamente serias llevan consigo un trabajo de uno o dos años», explica.

«Primero definimos el concepto sobre el que trabajamos -continúa-, que en este caso fue el de memorias aversivas. Trabajamos sobre esos recuerdos que todos tenemos, que a veces nos atormentan y que no queremos que salgan a la luz, que luchamos contra ellos...y se entendió que era una línea en la que los nueve teníamos algo que aportar».

La parte luminosa

Entonces emerge una tesis: las obras dialogan entre sí y se construye «un discurso expositivo»: «mi propuesta, por ejemplo -dice Vacas- surge al ver que el resto de obras eran eminentemente oscuras, por decirlo de alguna manera. He intentado dar un punto de vista positivo, he hecho una crítica al psicoanálisis. La psicología actual viene a decir que los traumas y los problemas son inevitables en la vida y lo que hay que hacer es aprender a aceptarlos, porque en algún momento, si seguimos hacia adelante, pasarán. He intentado transmitir eso a partir de una metáfora: nueve imágenes de personas señalándose el ombligo, para dejar claro que, quizá, si dejamos de sobreanalizar lo que nos pasa, nos podemos evitar bastantes disgustos por el camino».

Un retablo que cuenta historias de un pasado, exploraciones de la relación con una abuela que ya no está... «hay un poco de todo -resume Vacas-, pero siempre teniendo claro que el arte colectivo en un espacio público debe tener un elemento social, nos hemos visto comprometidos a ver los problemas de nuestro tiempo y a componer algo que trascienda lo puramente estético, que tenga un recorrido discursivo».

«Lo interesante -concluye-, es cuando el artista es capaz de aunar, dentro de una obra, ese mensaje y, además, le da un sentido estético. No te suelta algo y te dice: ‘Mira, esto es lo que me pasa a mí o lo que yo veo del mundo’. Lo potente, lo que hace que ese arte cobre vida, es cuando la propia forma estética es capaz de transportarte al fondo de lo que el creador quiere transmitirte. Por mucho que la pandemia haya cambiado lo que significa ir a una exposición, lo que hace el artista sigue siendo exhibirse y, a partir de eso, intentar generarte algo».